Než se stal Ondřej Knotek (ANO) europoslancem, pracoval pro nadnárodní společnosti ve strojírenském a farmaceutickém sektoru. V roli manažera kvality řídil oddělení kvality a odpovídal například za provádění auditů či za implementaci evropské legislativy do firemních procesů. Povídali jsme si s ním o tom, jak dnes z Bruselu nahlíží na chystaná opatření, která mají pomoci planetě

Ondřej Knotek, europoslanec | Foto: archiv autora

Pane europoslanče, jak si představujete Evropu za deset let? Čekají nás neklidná léta?

Pevně věřím, že bude více soběstačná a snad také i více bezpečná. Země západního Balkánu by už mohly být součástí Unie. Po Evropě se bude více jezdit vysokorychlostními vlaky. Osobní automobily nabídnou možnost autonomního řízení. Pacienti budou mít přístup inovativním terapiím. Umělá ledvina zlepší život milionům Evropanů, kteří již nebudou muset pravidelně chodit na dialýzu.

Měla by podle Vás Evropa změnit postoj k uplatňování zásad klimatické dohody Green deal, nebo se naopak zasazovat o to, aby ji vzaly vážně i ty země světa, které jí zatím pohrdají?

Evropa musí reagovat na klimatickou změnu. Ale ne ideologicky. Cíle Green Dealu jsou v pořádku. Průšvih je cesta k jejich dosažení a průběžné cíle. Současný Brusel je velmi zelený a zužuje nástroje a technologie, kterými chce klimatických cílů dosáhnout. Do budoucna tím hrozí propastné rozdíly mezi různými regiony. A je mi moc líto, že k tomu katastrofálnímu provedení přispělo české předsednictví a laxnost ministrů současné vlády. Za rok budou evropské volby a naším cílem je, aby se některé části klimatické legislativy přepracovaly tak, aby už neohrožovaly konkurenceschopnost našeho hospodářství a soustředily se především na tzv. adaptaci, tedy přizpůsobení se klimatické změně. A jestli se emisí skleníkových plynů zbavíme v roce 2050 nebo o pár let déle, to by nemělo být podstatné.

Je za námi energetická krize, nebo se lidé mají obávat její další vlny?

V oblasti energetiky a průmyslu v Evropě sleduji investiční nejistotu, kterou způsobuje ideologická klimatická legislativa a neuvěřitelná byrokratická zátěž. Trh s energiemi bude stále napjatý a bude reagovat na každý, byť jen drobný impulz. Přesto zůstávám optimistický, alespoň v tom, že ta další vlna nebude tak silná jako loni.

Můžeme u nás spotřebu elektřiny více pokrývat z obnovitelných zdrojů jako jsou větrné a solární elektrárny?

Jednoznačně, ALE: V Evropě a především průmyslovém Česku prudce poroste poptávka po elektřině. Část průmyslových procesů bude elektrifikovana a výroba vodíku elektrolýzou vody bude vyžadovat také obrovské množství elektřiny oproti dnešku, protože vodík dnes vyrábíme především ze zemního plynu. Naše studie potvrzuje, že Česko pokryje z obnovitelných zdrojů v budoucnu jen polovinu poptávky po energiích. Na větší podíl již nebude dostupná plocha, protože větrné i solární elektrárny jsou prostorově náročné. Navíc vůbec není jisté, že si Češi budou ochotni akceptovat takto významný zásah do rázu krajiny. Přenosová a distribuční soustava také není nastavena tak rychlé navýšení podílu OZE na energetickém mixu. Takže ano, obnovitelné zdroje navýšíme, ale narazí na svůj přirozený limit. Zbytek české spotřeby pokryjí jaderné elektrárny, které postavíme.

A uděláme dobře, když se jednou úplně odstřihneme od těžby uhlí?

Uhlí se dá ale také použít jako surovina pro výrobu v chemickém průmyslu, takže si umím představit, že se uhlí bude v nějakém objemu těžit, ale už se nebude pálit v elektrárnách a teplárnách. Konec energetické zpracování uhlí by ale měl nastat až v době, kdy budeme mít dostatečnou, a především stabilní náhradu. Bohužel kvůli zpackané legislativě přijaté během českého předsednictví, je možné, že rostoucí cena emisní povolenky dostane uhelné elektrárny do ztráty. I na to se musíme po evropských volbách soustředit a přenastavit pravidla tak, aby mohly uhelné provozy fungovat do doby, kdy jejich výkon pokryjeme jádrem a obnovitelnými zdroji.

Panuje spousta otazníků kolem elektromobility a omezení spalovacích motorů. Co se dá očekávat po roce 2035? Bude opravdu platit zákaz výroby nových dieselových a benzinových automobilů?

Už dnes se ukazuje, že Čína v oblasti elektromobilů ujela Evropě o “parník”. Podle mě to bude nutné posunout alespoň o pět let. Jinak bychom výrazně zvýšili závislost na Číně. Posunem o pět let by patrně padl cíl klimatické neutrality EU v roce 2050, ale jak jsem již řekl, když to bude trochu déle, nic se nestane. Klimatickou změnu Evropa sama nezastaví, emise snižujme, ale postupně. Důležité je se na změnu klimatu především adaptovat a zůstat hospodářsky silní.

Polsko kvůli zákazu spalovacích motorů dokonce podalo žalobu k unijnímu soudu. Myslíte si, že by u něj mohlo uspět? Týkal by se případný úspěch i lidí v České republice?

Není to poprvé co Polsko využívá možnost bránit zájmy svých občanů soudní cestou. Obsahově se s žalobou ztotožňuji, nedokážu ji ale zhodnotit z právního hlediska. Šance je vždy, ale vzhledem k tomu, že předchozí obdobné žaloby soud rozhodl v neprospěch Polska, tak očekávám spíše zamítavé rozhodnutí.Případný úspěch by legislativu anuloval. To znamená, že by byl prostor se této legislativě věnovat znovu a připravit ji tak, aby více hájila zájmy občanů EU. Zároveň je nutné počítat s tím, že to soudní rozhodnutí může trvat i několik let.Na druhou stranu, každá legislativa EU se dá kdykoli revidovat. Evropské volby se konají již příští rok, doufejme tedy, že tu bude po volbách apetit klimatický balíček upravit tak, aby byl více spravedlivý.

Petra Kučerová

Zdroj: archiv autora