„Za 4 roky práce v plzeňském zastupitelstvu jsem stál na straně Plzeňáků a naslouchal jim. Příliš často jsem viděl, jak jsou běžní občané osamoceni ve svých protestech a válcováni mocnými. Těmi, které si sami zvolili a kterým uvěřili, že oni budou s nimi. Ale oni nejsou s nimi, ale spolu,“ shrnuje svou zkušenost Daniel Kůs č.2 na kandidátce Pirátů v komunálních volbách v Plzni.

Foto: piratiplzen.cz Zdroj: https://pr.denik.cz/doporucujeme/oni-jsou-spolu-my-jsme-s-vami-rika-daniel-kus

Lidí se vládnoucí kasta moc neptá, možná pár týdnů před volbami. Když si něco usmyslí, má obyčejný člověk jen pramalou šanci překazit jejich plány.

Piráti byli často poslední instancí, na kterou se občané obraceli s žádostí o pomoc. „Nikoho jsme neodmítli, pokud se prokazatelně o hlasy nespokojených občanů páni konšelé nestarali. Na rovinu, byl to boj s větrnými mlýny. Z opozice kritizovat, hlasovat proti, křičet do médií i sociálních sítí a často i marně. Jsou spolu a spolu většinou vše na sílu prosadí. Právně mají vše dopilované do posledního detailu a nenapadnutelné. A přesto jsme nenechali nit suchou. Nenechali jsme Plzeňáky, kteří si dovolili proti něčemu otevřeně bojovat, samotné“, říká Daniel Kůs.

Zde alespoň některé kauzy.

Kauza kácení stromů v Borském parku kvůli developerskému projektu sponzora ODS

Stavět se musí. Určitě. Ale s ohledem na lidi a prostředí ve kterém žijeme. Navíc většinou jde o předražené „investiční“ byty, na které dnes dosáhne jen málokdo. Tady vzrostlé stromy musely k zemi i proti mým hlasitým protestům a protestům občanů. Bohužel. Náhodou byl celý projekt sponzora ODS a developera pana Kreuzigera.

Kauza prodeje polikliniky Slovany

I přes mé hlasité protesty na zastupitelstvu, v médiích a petici, kterou jsem zorganizoval, ukázalo vedení města v čele s ODS opět Plzeňákům dlouhý nos a jejich dlouhodobé protesty ignorovalo a poliklinika se prodala.

Kauza Litické haly

Litické haly dodnes nestojí a je to výsledek boje občanů proti aroganci moci. Je to také výsledek houževnatého a letitého úsilí našeho kandidáta na primátora Pavla Bosáka. Ten bojuje za zájmy Litických stejně nekompromisně, jako ve všech dalších případech jako zastupitel města Plzně.

Kauza výstavby na Valše

Valcha na takový nápor zdaleka nebyla a není připravena. Chybí infrastruktura a celá řada dalších věcí. Snažil jsem se pomoci jak to jen šlo. Bohužel město jde více na ruku developerům než lidem, i když má lepší karty.

Kauza ohrožených desítek stromů v Komenského ulici

Lidé z Lochotína si jistě pamatují jak hrozilo, že na místo desítek stromů zde bude stát kostel. Františkáni nakonec sami ustoupili od záměru zde kostel stavět, ale pochybuji, že bez hlasů občanů a tlaku Pirátů v čele s Jiřím Rezkem by se toho docílilo. Problém nebyl kostel, ale absence komunikace vedení obvodu s lidmi.

„Nezalekli jsme se kmotrovské mocenské kliky, která válcuje Plzeň 30 let. Oni jsou opravdu spolu. Ale my jsme s Vámi a budeme i nadále. Věřím, že díky Vašim hlasům už brzy pošleme tento přístup a s ním i všechny kmotry do propadliště plzeňských dějin,“ uzavírá Daniel Kůs č.2 na kandidátce Pirátů v Plzni.

