Lékaři, zdravotníci i pacienti mají ve strakonické nemocnici k dispozici moderní a perfektně vybavené zázemí, do kterého byla za poslední roky investována více než miliarda korun.

Foto: Nemocnice Strakonice, a.s.

Poskytuje medicínskou péči 21. století. O pacienty pečují lékaři a sestry na špičkově vybavených pracovištích, která jsou schopná v řadě oborů poskytnout i vysoce specializovanou centrovou péči. Díky kvalitně poskytovaným odborným službám a ekonomické prosperitě, ale hlavně díky spokojenosti pacientů získala Nemocnice Strakonice, a.s. v posledních letech dvakrát vítězství v žebříčku Nejlepší nemocnice České republiky.

Nemocnice je významným zdravotnickým zařízením severozápadní části Jihočeského kraje s velkým přesahem do Plzeňského kraje. Ročně přijmeme k hospitalizaci na osmi lůžkových odděleních kolem 13 tisíc pacientů a vedle toho ošetříme zhruba 210 tisíc ambulantních pacientů.

Pavilon operačních oborůZdroj: Nemocnice Strakonice, a.s.

Ambulantně ošetřujeme také pacienty na Onkologické ambulanci. Docházejí na chemoterapii, hormonální léčbu a imunoterapii. Stará se o ně jeden lékař a dvě sestry. Na své psychicky náročné práci vidí i spoustu pozitivních momentů. „Nejen pacienti, ale i personál si tady rychle srovnají životní priority. Lékaři i sestry, kteří chtějí pracovat v Onkologické ambulanci, by určitě měli preferovat samostatnou práci, kdy se spoléhají hlavně na sebe a na své znalosti a zkušenosti. Samozřejmě ale máme možnost konzultovat s kolegy z jiných onkologických pracovišť. Ošetřování širokého spektra pacientů je profesně velmi zajímavé a obohacující,“ vyjmenovává přednosti své práce vedoucí lékař strakonické Onkologické ambulance MUDr. Pavel Švihálek, který by rád uvítal ve své ambulanci kolegu lékaře.

Zdroj: Nemocnice Strakonice, a.s.

Nemocnice Strakonice nabízí svým zaměstnancům velmi slušné finančního ohodnocení a zázemí také pro jejich rodiny. Nástupní mzda lékaře se pohybuje podle odbornosti od 40 do 90 tisíc korun. Náborový příspěvek také podle odbornosti dosahuje až 250 tisíc. Nemocnice podporuje další vzdělávání, má akreditovaná pracoviště a tým zkušených školitelů. Prostředí nemocnice snese srovnání s moderními pracovišti evropského typu. Navíc Strakonice jsou dobrým místem pro život v malebném prostředí Jihočeského kraje, odkud je kousek na Šumavu, do Alp i do Prahy. Není tu nouze jak o příjemné bydlení, tak o kvalitní školství, kulturu a sportovní vyžití. Svým zaměstnancům a jejich rodinám nemocnice nabízí přátelský a vstřícný kolektiv.

Více info www.nemocnice-st.cz, Facebook Nemocnice Strakonice, a.s. , personální: Bc. Ivana Kačírková, personalni@nemst.cz, 723 430 161.

Zdroj: Nemocnice Strakonice, a. s.