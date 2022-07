Podnikání na internetu (prodávání digitálních produktů) má jednu velkou výhodu. Můžete být kdekoliv na světě a k podnikání vám stačí počítač, mobil a internet. Ať už je to Thajsko, Bali nebo vaše chata na Šumavě… Doba se změnila a díky internetu můžete zažívat mnohem svobodnější život než kdykoliv předtím.

Zní to skvěle? Jasně, že ano. Ale jako každá mince má dvě strany, tak i podnikání si člověk musí odmakat a prokousat se na začátku různými nástrahami nejen legislativy, ale také technických věcí. Jak připravit webové stránky? Jak napsat e-book? Co sociální sítě? E-mailing? Jak to všechno spojit dohromady, aby z toho byl jeden funkční celek a objednávky se vyřizovaly na automat?

Pokud vás toto téma zajímá, tak se začtěte do rozhovoru se Stáňou Stiborovou. Je autorkou knihy Podnikání z pláže (v knihovničce ji má přes 45 000 lidí) a stejnojmenných online kurzů. Tyto online kurzy vede už od roku 2015 a má tak bohaté zkušenosti nejen s podnikáním na internetu, ale také s vedením online kurzů.

Pojďme na rozhovor:

Co se týče tedy toho, kolik budou lidé vydělávat on-line… Asi to není tak, že by každý, kdo projde tvým kurzem, se stal najednou milionářem?

To rozhodně ne.

Jak to tedy je?

Myslím si, že každý má představy o tom, kolik chce vydělat a kde je ta jeho meta, a někdo ty představy ani nemá. Takže záleží samozřejmě na tom, kolik energie do toho dáš.

Nemůžeš čekat, že budeš vydělávat miliony, když napíšeš e-book za tři stovky.

Takže k tomu vede taky nějaká cesta, protože můžeme začít skrze e-book a ten příjem může být ze začátku, třeba v prvním roce, pár tisíc měsíčně, začne ti to pokrývat nějaké náklady, třeba investuješ do reklamy, aby rostla tvoje fanouškovská základna a databáze. A pak třeba vytvoříš online kurz, který už stojí pár tisíc, a samozřejmě tady už je zase větší potenciál výdělku.

Je potřeba si uvědomit, kolik bych musela prodat e-booků měsíčně, abych vydělala půl milionu měsíčně, když by ten e-book stál třeba pětistovku, a kolik musím prodat třeba online kurzů. Takže je dobré si v online podnikání udělat matematiku, stejně jako v jakémkoliv jiném businesse.

Pak je fajn říct, že ne každý je vnitřně připraven na to, aby vydělával třeba sto tisíc měsíčně. Prostě každý má ten finanční termostat trošku někde jinde, takže pro někoho je mega úspěch, když k té svojí mateřské má najednou pět tisíc měsíčně navíc.

Já jsem to tak na začátku měla taky. Když jsem prodala svůj první e-book za 690 korun, někdy v únoru 2013, tak jsem si říkala, wow, to funguje, já jsem prodala jeden e-book, a kdybych jich prodala deset, tak to bych zaplatila nájem za ten náš havířovský byt, protože tak nějak ten nájem tenkrát stál. A to byla ta moje meta. Já jsem chtěla nějaký pasivní příjem, který by mi vygeneroval nějakou malou část. A to byl ten můj úspěch. Jakože pár tisíc měsíčně a měla jsem pocit, že to funguje, ale pro někoho jiného by prostě šest tisíc měsíčně byl absolutní fail.

Takže říct, kolik lidí je úspěšných nebo kdo je úspěšný, je velmi těžké, protože každý má ten úspěch definovaný nějak jinak. Taky samozřejmě nějak rosteme. Já bych si ani ve snu v té době toho prodeje toho prvního e-booku nepředstavila, kam to moje podnikání z pláže vyroste, a že opravdu díky tomu jednou budu žít tím svým vysněným životním stylem. Ty ses mě ptala, kolik…

… aby lidi měli představu… nebudou hned milonáři nebo třeba vůbec nebudou milionáři?

Je to samozřejmě o tom, kolik do toho projektu dáš. Kolik do toho dáš energie, jak moc tomu věříš, jestli opravdu chceš, aby z toho bylo podnikání, nebo jestli ti stačí, že to bude těch pět tisíc měsíčně nebo těch deset tisíc měsíčně, kde máš ten finanční termostat. Což postupně lidi zjistí, až v průběhu podnikaní. Vlastně zjistí, že mají třeba nějaké bloky kolem peněz a musí si to v sobě trošičku poléčit, aby se to jejich podnikání trošku pohlo.

A samozřejmě část lidí začne vydělávat během třeba prvního roku nebo během dvou tří let a opravdu se to jejich online podnikání otočí do milionů. Pro část lidí to jsou desetitisíce nebo vyšší desetitisíce a jsou s tím spokojeni a je to přesně to, co chtěli.

Někdo tomu opravdu věnuje obrovské množství času. Já třeba v těch prvních letech jsem na to moc čas neměla, takže jsem tomu věnovala třeba jeden den v týdnu, ale samozřejmě adekvátně tomu jsem vydělávala třeba okolo dvaceti třiceti tisíc měsíčně. Což bylo super samozřejmě, bylo to něco, co mi v té době připadalo úžasné.

Ale je určitě fajn říct, že velká část lidí bude v tom prvním roce vydělávat třeba těch deset tisíc, pokud to dotáhnou do konce, pokud projdou skrz ty řekněme překážky, které na tom startu stojí, pokud si zvládnou udělat web, udělat si digitální produkt, zautomatizovat si to, a vytrvají u toho, tak pak prostě budou vydělávat část a někdo třeba vůbec ne a bude mu to trvat mnohem déle, protože to třeba bude potřebovat nějaké proměny, bude potřebovat i proměny jeho samotného, aby to jeho podnikání vyrostlo.

Já vím, že tahle otázka míří k takové otázce, kolik lidí teda uspěje, nebo takhle to trochu vyznívá, a to je velmi těžké říct, protože pro každého ten úspěch je někde jinde. Pro někoho ten úspěch je v těch penězích, pro někoho je v tom, že má tu seberealizaci. Spousta žen mi píše, hele mně to ještě nevydělává, ale já jsem rozkvetla a cítím se víc sama sebou nebo našla jsem svoji kreativitu nebo já mám konečně web, wow, to je můj největší úspěch, a vlastně cítí ten úspěch v té kreativitě a v té seberealizaci.

Někdo jiný se zase skrze to naučí různé dovednosti a pak ty dovednosti přetaví do toho, že to třeba začne dělat online marketing pro nějakou firmu a vlastně se posune v těch svých profesních dovednostech a cítí ten úspěch v tom. Nebo někdo napíše knihu, najde nové kamarády, dostane se mu porozumění… to, co znamená pro lidi úspěch je opravdu různorodé.

Takže já si nemyslím, že každý, kdo se pustí do Podnikání z pláže, musí nutně být úspěšný online podnikatel, ale může v tom najít nějaký dílek skládačky toho svého životního úspěchu.

Nebo třeba i přivýdělek ke svému zaměstnání, pokud samozřejmě do toho nemusí dávat velké množství energie, ale už to pak vlastně je pasivní příjem, taky těch deset tisíc měsíčně i jako taková záchrana v případě, kdy přijdou nějaké nečekané události jako třeba covid, který nám třeba znemožní docházet do toho zaměstnání, tak je skvělé i mít nějaký stálý příjem.

Jak tedy najít balanc mezi volným časem a podnikáním? Protože pokud člověk je zvyklý, ať už začne podnikat po škole, nebo při zaměstnání, tak je zvyklý na nějaký režim, na to, že někam musí v určitou dobu přijít, musí tam nějakou dobu být a musí něco dělat. Což samozřejmě když člověk začne podnikat, tak je to… nebo alespoň pro mě to byl takový pád do neznáma, protože mi vlastně nikdo neurčoval, co mám dělat, a já jsem měla problém v tom, že jsem buď dělala hodně, nebo nedělala nic, takové buď všechno, nebo nic. Tak jak najít ten správný balanc?

Myslím si, že to je jedna z výzev každého, kdo začne pracovat sám na sebe, nejen v online podnikání. Já vlastně v kurzech v těch prvních krocích ty lidi vedu tak, že mají každý den úkol a ví, co mají dělat, ale pak, když tohle skončí a jsou hozeni do neznáma, tak spousta lidí se ocitne v takovém nějakém vzduchoprázdnu s tím, že jako: Co mám dělat teď? A určitě je fajn dát si v tomhle nějakou strukturu.

Já jsem to třeba dlouhodobě neměla moc ráda, protože jsem takový tvůrce, že když mě něco napadne, tak teď to udělám a nemůžu čekat na čtvrtek, protože čtvrtek je ten den, kdy zrovna jako dávám příspěvky.

Ale někomu to může pomoct, že si řekne: Každé pondělí vysílám živě. Nebo: Každý čtvrtek dávám příspěvek. Jednou za 14 dnů napíšu článek. Někdo má tu strukturu rád, a pokud jsme na to zvyklí, tak je fajn být sám sobě šéfem a dát si ten úkol.

A mně to taky pomáhá, že když vím, že dlouhodobě chci něco někam posunout, tak si sepsat ty kroky, které chci udělat, a prostě si je odškrtávat. Mně to dělá dobře, že si odškrtnu – mám to hotovo.

Jak najít balanc? Samozřejmě spousta lidí se zasekne v tom, že pak dělají a dělají a dělají, protože ten to do list je nekonečný. Já myslím, že to je otázka času. Mně v tom docela pomohlo moje tělo, když mi začalo říkat, jakože už ne, že už dost, a vlastně mě to úplně zastavilo. Tak jsem postupně zjistila, že je lepší si to ordinovat předem, že nemusím čekat až na ten totální kolaps, ale že je dobré si ordinovat i ty dny, kdy dělám něco jiného.

Takže i v době, kdy jsem toho měla hodně nebo když jsem měla hodně nápadů a chtěla jsem hodně tvořit, tak jsem pracovala třeba pondělí, úterý a pak ve středu jsem jela na hory a pak jsem pracovala ve čtvrtek. Prostě dala jsem si do toho nějaký systém. A to si myslím, že je pro udržitelnost a dlouhodobost dobré.

Děkuji za rozhovor!

