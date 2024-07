„Perla Slezska“ v letošním roce slaví úctyhodných 800 let. Městská práva jí přiřknul Přemysl Otakar I. dekretem v roce 1224 a od té doby zažila mnohé.

Foto: Jan Langer

O dějiny a architekturu budete v Opavě doslova zakopávat. Jedna z jejích impozantních budov v sobě skrývá instituci velkého významu – Slezské zemské muzeum, nejstarší muzeum ve střední Evropě. Mezi další unikáty města patří konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, největší zástupce slezské cihlové gotiky u nás. Nesmíte minout ani radnici Hlásku, symbol Opavy, a z její věže se pokochat širým okolím. Hláska je otevřená každou sobotu mezi 10. a 17. hodinou až do konce září.

Zdroj: Statutární město Opava

Dorazte za zážitky

Ptačáky – dny plné hudby, zábavného programu pro děti i dobrot se budou v sadech Svobody konat 20. července a 10. srpna. A o týden později, 17. srpna, se na Městském koupališti chystá prodloužené koupání až do setmění, chybět nebudou drinky a DJ. Užijte si party v areálu koupaliště zapsaném na seznamu kulturních památek ČR!

KoupalištěZdroj: Statutární město Opava

Plánujete cyklovýlet s dětmi? Dorazte 31. 8. na cyklojízdu „Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu“. Na cyklostezce č. 55 mezi Opavou a Krnovem budou přichystána stanoviště s aktivitami nejen pro děti.

A co v září?

Tématem letošní zářijové Bezručovy Opavy, multižánrového festivalu, jednoho z nejstarších v republice, budou Opavské stopy – co město a jeho rodáci dali světu. V sadech U Muzea se pak na dva týdny od 11. do 24. září rozprostřou dechberoucí multisenzorické instalace Zahrada světla. Jde o moderní umělecký počin a jedinečnou vizuální show pro všechny věkové kategorie se vstupem zdarma. Na 11. září připravilo město Opavě k narozeninám videomapping o její historii – ten bude promítán na fasádě Bredy, dnes významné architektonické památky, ve své době největšího obchodního domu v republice.

Zdroj: Statutární město Opava

Zahrada světlaZdroj: Statutární město Opava

Více ke slavnostnímu roku plnému akcí naleznete na www.opava800.cz.

