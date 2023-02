Lidé se tady o místa bát nemusí.

Přestože některé z průmyslově vyspělých zemí od jaderné energetiky ustupují a jiné v ní naopak vidí významný zdroj čisté energie, ukázalo se, že bez jaderných zdrojů není v podstatě možné zajistit přechod k nízkoemisnímu energetickému mixu a jaderná energetika tak zůstane zřejmě na mnoho dalších let perspektivním oborem.

S dodávkami pro jadernou energetiku má mnohaleté zkušenosti společnost ARAKO, tradiční opavský výrobce průmyslových armatur. Společnost, která od roku 1953 vyrábí průmyslové armatury, je dnes zejména díky léty prověřené kvalitě produkce silným partnerem pro výstavbu jaderných elektráren typu VVER po celém světě a zároveň i stabilním zaměstnavatelem pro více než dvě stovky zaměstnanců. Již 70 let se specializuje na výrobu průmyslových armatur pro jadernou i tepelnou energetiku, chemii i petrochemii z uhlíkové, legované i nerezové oceli, které dodává do více než 25 zemí světa.

Jaderné armatury musí splňovat přísné specifikace nejvyšších bezpečnostních tříd, konstrukční zpracování a technické podmínky dle požadavků zákazníka. Do jaderných elektráren jsou dodávány jaderné armatury rychločinné, uzavírací či regulační. U těchto armatur je kladen na kvalitu velký důraz. Přece jen ARAKO dodává armatury pro jaderné elektrárny a případné napáchané škody by mohly mít nedozírné následky, včetně ztráty důvěry v bezpečnost jaderných elektráren a jiných zařízení využívající atom.

Jedinečnost výrobků ARAKO je schopnost přizpůsobit se širokému množství specifických požadavků jednotlivých projektů. „Nemusíme vždy něco nového vyvíjet takříkajíc od nuly. Často dokážeme na nové požadavky rychle reagovat přizpůsobením našeho stávajícího výrobního programu“, dodává výkonná ředitelka Julie Dolguševa.

Historicky jsme první jaderné armatury začali dodávat před 46 lety prostřednictvím svých předchůdců Armaturka Minerva Opava a SIGMA Opava. Armatury jsme pak v průběhu let dodávali do jaderných elektráren Dukovany, Temelín, Bohunice, Mochovce a dále pro jaderné elektrárny v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku, Maďarsku, Bulharsku, Indii a Íránu. Do dnešních dnů jsme vyrobili více než 250 000 kusů jaderných armatur, které jsou používány téměř ve všech jaderných elektrárnách typu VVER na světě.

Jaké zakázky realizuje ARAKO aktuálně?

Z posledních zakázek jsou pro ARAKO nejvýznamnější dodávky pro 3.- 6. blok jaderné elektrárny Kudankulam v Indii a dodávky pro aktuálně běžící projekty, kterými jsou výstavby jaderných elektráren Rooppur v Bangladéši a Akkuyu v Turecku. Z aktuálně realizovaných zakázek nemůžeme opomenout poslední dodávku rychločinných armatur pro jadernou elektrárnu Temelín, či pravidelné dodávky náhradních dílů do obou českých jaderných elektráren. Dodávkami průmyslových armatur jsme také součástí dalších zajímavých projektů společností Siemens a z oblasti petrochemického průmyslu např. Slovnaft nebo Shell.

Naše nejzajímavější projekty, na nichž se bude společnost podílet v horizontu několika následujících let.

V roce 2021 se ve světě začalo budovat 11 nových jaderných bloků, z toho 5 bloků s reaktory VVER, na kterých se my aktivně podílíme. Jedná se o již zmíněné projekty výstavby jaderných elektráren Rooppur v Bangladéši, Akkuyu v Turecku, Kudankulam v Indii a další projekty, El Dabaa v Egyptě, či Pakš v Maďarsku.

Zaměstnanci opavského závodu se o práci bát nemusí, jelikož již v tuto dobu máme podepsané smlouvy na 7 let dopředu, díky čemuž také aktuálně nabízíme řadu pozic. V oddělení kvality se u nás uplatní zaměstnanci s technickým zaměřením a do výroby hledáme například soustružníky, frézaře, pracovníky na obsluhu CNC strojů, montážní dělníky a v neposlední řadě kvalitní svářeče. Díky objemu podepsaných zakázek potřebujeme také posílit obchodní oddělení a projektového řízení.

A co svým zaměstnancům nabízíme?

Uvědomujeme si, že pro úspěch firmy je zdravě fungující kolektiv zaměstnanců a svým zaměstnancům nabízíme řadu zaměstnaneckých výhod, například:

· Týden placeného volna za účelem regenerace sil

· Příspěvek na individuální kulturní, sportovní aktivity nebo na rehabilitaci

· Penzijní připojištění - 3% z vyměřovacího základu

· Podporujeme sportovní aktivity zaměstnanců a jejich dětí

· Závodní stravování

· Pracovní a životní jubilea

· Interní akce pro zaměstnance

· Vzhledem ke zvyšujícím se cenám a inflaci v ČR proběhla indexace mezd a všem zaměstnancům byla navýšena mzda o 3 500 Kč měsíčně.

Dále podporujeme vzdělávání mladých strojařů a pokračujeme a zintenzivňujeme spolupráci s technickými školami, přijímáme absolventy, nabízíme praxi ve výrobě a účastníme se náborových veletrhů a pořádáme edukativní exkurze v naší společnosti, uzavírá personální ředitelka Pavlína Koligová.

ARAKO spol. s r.o., Hviezdoslavova 2897/18, Opava, tel: +420 553 694 111, email: arako@arako.cz, www.arako.cz