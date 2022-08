Na začátku srpna začala opavským basketbalistům příprava na novou basketbalovou sezónu.

Začátek přípravy | Foto: Basketbalový klub Opava a.s.

Trenér Czudek se v ní bude muset vypořádat s několika hráčskými obměnami. Smlouva skončila dlouhánovi a oblíbenci opavského publika Mattiasi Markussonovi, který zamířil do francouzského Élan Chalon. Jeho by měl nahradit rodák z Oaklandu Dontay Basset. Pivot měřící 206 cm a vážící 113 kg hrál naposledy v dresu Weber State Wildcats působícím ve vysokoškolské soutěži Big Sky Conference.

Hráčskou kariéru ukončil i Martin Gniadek. "Je to pro nás obrovské oslabení. Během volna jsem si připravoval koncepci naší hry na sezónu, ve které měl Martin své pevné místo," netajil své překvapení Petr Czudek.

Martin Gniadek v Opavě končí po devíti letech. "Byly to krásné roky, poznal jsem zde mnoho skvělých lidí, vynikajícího trenéra. Těch devět let mělo smysl, ale každý příběh jednou končí a je třeba jít dál," uvedl pivot, který bude hrát basket již jen pro radost na nižší výkonnostní úrovni.

Do Slavie Praha dále odešel Juraj Páleník, který by v novém celku chtěl dostávat větší hráčskou příležitost. Smlouva skončila i Keenanu Gumpsovi, který však měl být pouze krátkodobou posilou na play-off. Keenan bude v následující sezóně hájit dres maďarského DEAC Kosárlabda.

Smlouvu s Opavou naopak uzavřel třiadvacetiletý Radek Farský, který může hrát na pozici rozehrávače nebo křídla. Do týmu přichází z USK Praha.

Zdroj: Basketbalový klub Opava a.s.

První přípravné zápasy čekají Opavu v rámci Federálního poháru, ve kterém bude obhajovat loňské první místo. Od 9. do 11. září sehrají v Iskra aréně ve Svitu svěřenci trenéra Petra Czudka tři zápasy s Interem Bratislava, Iskrou Svit a NH Ostrava. Zápasy o umístění i Final4 o celkové prvenství fanoušci uvidí 16. a 17. září. Zápasy bude možné sledovat na TV COM.

Jen o týden později bude hrát Opava kvalifikační skupinu o účast v Basketbalové lize mistrů. Zápasy se uskuteční v Bělehradě v hale Aleksandra Nikoliće. Opava je nasazena do semifinále, kde se utká s vítězem zápasu mezi domácím FMP Meridian a španělským Rio Breogan.

Zdroj: Basketbalový klub Opava a.s.V případě postupu do finále se střetne s vítězem druhé semifinálové "větve". Tam je nasazeným celkem dánský celek Bakken Bears, který se střetne s vítězem čtvrtfinále Swans Gmunden (Rak.) - Parnu Sadam (Estonsko). Do základní skupiny Ligy mistrů postupuje pouze vítěz kvalifikační skupiny, který by byl nasazen do skupiny E, kde jsou již izraelský Hapoel Jerusalem, německý MHP RIESEN z Ludwigsburgu a turecký tým Darüssafaka, jehož domovským městem je Istanbul.

Nový ročník Kooperativa NBL pak začne první říjnový den. A fanoušci se mají na co těšit - do Haly Opava zavítá obhájce titulu z Nymburka a stejně jako při finálových zápasech z konce minulé sezóny se může těšit na žluté peklo!

Vstupenky na utkání budu v prodeji až ve druhé polovině září, aktuálně jsou v prodeji permanentky na celou sezónu. Do konce srpna navíc za zvýhodněnou cenu 1.800 Kč respektive za 1.200 Kč pro seniory, mladší 19 let a držitele karty ISIC. Více o nákupu permanentek naleznete na klubovém webu.