Češi při pořizování auta stále častěji sahají po operativním leasingu. Proč je tento způsob financování mobility tak moderní a je to skutečně řešení pro každého? Co všechno operativní leasing řeší a proč jeho obliba roste?

Foto: HAVEX-auto s.r.o.

Operativní leasing znamená jezdit novým vozem bez velké počáteční investice. Jde o řešení, které nenabourá cash flow společnosti ani dramaticky nezasáhne do úspor domácnosti. Je rychlý, flexibilní a umožňuje řešit různé potřeby velikostí a kategorie auta v průběhu času, například v rozvíjející se firmě. Při financování vozidla formou full servis leasingu má navíc nájemce veškeré služby související s provozem a údržbou obsažené v nájemném. Nemusí se tedy zabývat zdražováním pneumatik ani výškou povinného ručení nebo dálniční známkou. „Pronajmout si auto je jednoduché a délku smlouvy si mohou klienti zvolit podle svých potřeb od 6 do 60 měsíců. Od toho se pak odvíjí výše měsíční platby, “ říká Petr Vondráček, marketingový ředitel HAVEX group.

Zdroj: HAVEX-auto s.r.o.

Pokud se rozhodnete pro tuto formu financování, počítejte s tím, že společnost si u firem prověřuje schopnost splácení prostřednictvím daňových přiznání a zajímá ji také aktuální finanční stav. U jednotlivců, kteří chtějí auto pro osobní použití, pak stačí výplatní pásky.

„Nejčastěji u nás pořizují auta na operativní leasing malé i velké firmy. Některé tak mají nasmlouvané celé flotily různých aut. Pro společnosti je to jasně zafixovaný a daňově uznatelný náklad, nemusejí řešit další výdaje spojené s provozem automobilů, jde o pohodlné a flexibilní řešení. Vozidlo je možné získat rychle a bez velkých výdajů, které by nárazově zatížily cash flow společnosti. Zároveň se dají vhodně kombinovat vozy různých kategorií dle náročnosti klienta a potřeb firmy,“ vysvětluje Vondráček. „Po střednědobých nájmech sahají finanční ředitelé společností, protože je to pro ně optimální řešení nákladů na vozový park. Obvykle si berou auta na 3 až 4 roky. Oblíbeným prémiovým vozem se stala CUPRA Formentor, moderní SUV se sportovním designem. Měsíční platba za něj se u nás pohybuje už od 7 000 korun bez DPH,“ dodává.

Zdroj: HAVEX-auto s.r.o.

Cena za pronájem vozu zahrnuje veškeré náklady související s provozem automobilu, od registrace vozidla a jeho přihlášení přes pravidelné poplatky, pravidelný i nutný servis a pneuservis, povinné ručení a havarijní pojištění včetně pojištění předního skla až po nepřetržitou asistenční službu a zajištění náhradního vozidla, pokud dojde k poruše či havárii.

A jaké faktory zvážit při rozhodování, jestli je právě pro vás operativní leasing vhodný?

„Klienti by si měli ujasnit především to, k čemu bude auto sloužit, jak často a jak dlouhé trasy bude jezdit a v jakém prostředí či terénu budou vůz využívat. Jiné auto vybereme pro městský provoz, například pro účetní nebo asistentku, a odlišný vůz bude potřebovat třeba správce národního parku někde v horách. Důležitý je odhadovaný roční nájezd, finanční limit a to, jak moc je klient náročný,“ dodává Vondráček.

Operativní leasing však rozhodně není jen firemní řešení financování vozidla, hojně jej využívají i lidé pro soukromé účely.

„Často řešíme třeba druhé auto do rodiny, kdy pro běžnou mobilitu stačí jeden vůz, ale časový harmonogram rodičů se různí a je nutné například vozit děti do školy nebo na kroužky. Pak stačí na popojíždění, jako druhé, menší a méně vybavené auto. Nebo si k nám chodí pro vozidlo mladé páry, které chtějí být mobilní. V obou těchto případech vyhrává výše měsíční platby. Třeba u Fabie se pohybujeme už od 5 500 korun měsíčně,“ vysvětluje Vondráček.