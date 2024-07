Hudební festival Znojmo přichází opět s něčím novým. Ve spolupráci s brněnskou JAMU vznikla opera (nejen) pro děti Porucha na lodi Nautilus. Jde o autorské dílo Lukáše Hurníka, který složil hudbu i napsal libreto. Malí i velcí diváci se mohou těšit na imaginární podmořský svět a dobrodružství inspirované příběhem Julese Verna 20 000 mil pod mořem. Necháte vaše děti nakouknout do tajů opery? Tři operní představení se uskuteční 13., 14. a 16. července ve Znojmě. Operní představení se koná v rámci Hudebního festivalu Znojmo, jehož 20. ročník startuje 10. července a trvá do 28. července.

Foto: Hudbaznojmo, z.s.

Děti i rodiče se při opeře Porucha na lodi Nautilus ponoří do hlubin známého příběhu a prožijí dobrodružství plné neočekávaných zvratů, hudebních hříček a textů sršících humorem a nadsázkou.

Do tvůrčího týmu jsou zapojeni mladí talentovaní umělci, z velké části z Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, konkrétně Komorní opery HF JAMU.

Děti, nebojte se opery

Festival chce dlouhodobě inspirovat děti a přivádět je ke klasické hudbě. Vedle koncertu pro nadané vítěze dětských hudebních soutěží pořádá také celodenní výtvarně-hudební workshop pro nejmenší letos přidává i operu zpracovanou přímo pro Hudební festival Znojmo. „Na tři představení této jedinečné autorské opery jsou zvány děti a jejich rodiče, aby mohli poznat, jak může vypadat svět klasické hudby v podobě zajímavého a napínavého ztvárnění. Ponořte se s festivalem pod hladinu moře a zažijte dobrodružství, na které nezapomenete!“ pozval prezident festivalu Jiří Ludvík.

Jednou z postav operního představení je Mantík – domácí mazlíček plavčice Salmy. Pro tuto roli malé chobotničky byly vybrány dvě šikovné a talentované desetileté Znojmačky Klárka a Kačenka, které jezdily na zkoušky do Brna. Podívaly se do nahrávacího studia, vyzkoušely kostýmy, seznámily se se svými hereckými kolegy a ostatními členy týmu z Janáčkovy akademie múzických umění.

Zdroj: Hudbaznojmo, z.s.

O čem vypráví napínavý příběh?

Ponorka Nautilus se v SanFranciském přístavu připravuje na novou výzkumnou misi. V hloubi Tichého oceánu byl spatřen objekt neznámého původu a Nemo ho hodlá prozkoumat. Check-list ukazuje, že je Nautilus v pořádku. Posádka je nastoupena, až na Salmu, učitelku plavání… Konečně Salma přichází, nejen pozdě, ale ještě si na vodítku vede domácího mazlíčka, chobotnici Mantíka. Tak začíná příběh. „Chtěli jste po mně operu pro děti, ale ty děti tam musí někdo přivést, a to jsou rodiče a prarodiče. No a ty všechny jsem chtěl nějak zabavit. A také jsem chtěl napsat operu opravdu hodnou slova a formy. Ne něco jako muzikál nebo pospojované písničky. Řekl bych, že je to taková malá Valkýra, řekněme jedno dějství z Valkýry. No prostě opera se vší dramatičností, kde se děj žene dopředu,“ prozradil autor Lukáš Hurník, autor hudby a libreta. Představení má dvě přibližně půlhodinová dějství.

Účinkující:

Denis Zjatik, Bedřiška Ponížilová, Anna Zedníčková, Simeon Hána, František Sliž, Klára Gregorová, Kateřina Ludvíková

Orchestr: JAMU

Režie: Eliška Mervartová

Dirigent: Patrik Červák

Kostýmy: Magdalena Černá

Scéna: Kristina Komárková

Světelný design: Martin Krupa

O realizačním týmu

Komorní opera Hudební fakulty JAMU je jedinečným akademickým pracovištěm, na němž spolupracují studenti řady oborů z obou fakult Janáčkovy akademie. Slouží studentům mnoha oborů, aby získali potřebné profesní a umělecké poznatky, dovednosti a zkušenosti přímo v praxi, pod bedlivým dohledem pedagogů. Vytvářejí se tu čistě studentské tvůrčí a produkční týmy, pod jejichž rukama vznikají operní inscenace a často i celé nové opery.

Seznamte se

autor

Lukáš Hurník je hudební publicista, moderátor, rozhlasový manažer, syn českého skladatele Ilji Hurníka, klavíristky Jany Hurníkové a synovec českého skladatele Petra Ebena. Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul Ph.D.

režisérka

Eliška Mervartová vystudovala klasický zpěv na Pražské konzervatoři ve třídě Moniky Brychtové. Studuje druhým rokem na JAMU. Od roku 2022 působí jako asistentka režie v opeře Národního divadla v Praze a podílí se na doprovodném programu pro děti Národního divadla.

Zdroj: Hudbaznojmo, z.s.

Jubilejní 20. ročník Hudebního festivalu Znojmo přinese mimořádné zážitky

Festival Hudba Znojmo má letos na programu přes 35 koncertů a doprovodných akcí s podtitulem „Hudba a vítězství“. Pořadatelé označují letošní program jako oslavný, vzpomínkový i mimořádně nabitý. Dvacátý ročník se koná v termínu 10. až 28. července a přinese poprvé v historii dvě opery ve vlastní produkci, tři výroční koncerty mapující historii festivalu i koncert na vodě či ve slaměném amfiteátru.

V semknuté dramaturgii se prolíná všemi akcemi letošního ročníku téma Hudba a vítězství. „Vítězství vidím v tom, že se 20 let nepřetržitě koná hudební festival ve Znojmě, který nezastavila ani covidová opatření. Je to vítězství znojemské operní stagiony, kterou každoročně stvárňujeme ve vlastní produkci a přinášíme v netradičních prostorách. Vítězství vidím i v nominacích na Ceny Thalie a mnoho odbornou kritikou vysoce hodnocených hudebních výkonů,“ vyjmenoval prezident festivalu Jiří Ludvík.

Na programu je galakoncert operního pěvce Adama Plachetky, který si připravil program složený z árií, jež postupem doby na festivalu ztvárnil. Podruhé ho návštěvníci uvidí ve zcela jiné poloze – s Ondřejem Havelkou připomenou nesmrtelné písně Ježka, Voskovce a Wericha v programu Nebe na zemi v zámecké zahradě Státního zámku v Uherčicích. Slavnostní zahajovací koncert patří jako každoročně patronovi festivalu Pavlu Šporclovi. Dále se mohou návštěvníci těšit na klavíristu Matyáše Nováka s Františkem Kinským, orchestr Czech Ensemble Baroque, Dagmar Šaškovou, Moniku Knoblochovou a další.

Festival je plný vystoupení skvělých interpretů z oblasti klasické hudby. „Nezapomene ale ani na cimbálovou muziku, jazz a crossover programy ani na vinařské akce, které mají na našem festivalu pevné místo. Návštěvníky také zavede do netypických prostředí, kde by klasickou hudbu nečekali,“ doplnila tisková mluvčí Petra Štorková. Zazní tak například Telemannova Vodní hudba na hladině mašovického lomu, nebo vystoupí VUS Ondráš ve slaměném amfiteátru. „Letošní ročník slibuje neskutečnou úroveň a špičkové zážitky pro návštěvníky,“ pozval umělecký ředitel festivalu a uznávaný dirigent Roman Válek.