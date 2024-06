Bruntálské městské divadlo se mění do krásy. V plném proudu je totiž rekonstrukce jeho fasády. Náročná stavební akce zčásti navrací budově její původní vzhled.

Oprava městského divadla v Bruntále | Foto: Lukáš Kaboň

Město se rozhodlo zlepšit stav budovy divadla a současně pozvednout jeho estetickou hodnotu. Architektonický návrh počítá s navrácením původní novorenesanční členitosti pláště divadla s odpovídajícími architektonickými prvky včetně obnovy zaklenutých okenních otvorů.

Původní neorenesanční podoba divadelní budovy byla v průběhu přestaveb a oprav prakticky zcela odstraněna, na fasádách se navíc od minulé rekonstrukce projevil zub času, takže byly místy zpuchřelé a opadané až na zdivo. Vyskytují se v nich také trhlinky a jsou znatelné stopy po přetírání. Na mnoha místech byl poškozený pískovcový sokl a době výroby na konci osmdesátých let minulého století odpovídal také technický stav oken a dveří. Výrazných úprav dozná také prostor před vstupem do divadla z Partyzánské ulice.

Oprava městského divadla v BruntáleZdroj: Lukáš Kaboň

Jak informuje web města Bruntál, na fasádě divadla již byly dokončeny hladké štukové omítky novodobé přístavby divadla včetně klempířských prvků. Tvarově složitější fasáda historické části divadla s architektonickými zdobnými prvky je dokončena včetně klempířských prvků a štukové vrstvy na jihozápadní straně (od parkoviště) a severovýchodní straně (od parčíku). Na severozápadní straně (ul. Partyzánská) se pracuje na dokončování zdobných prvků fasády s postupným osazováním klempířských prvků a štukováním povrchu. Současně probíhá v Partyzánské ulici stavba nové opěrné železobetonové zdi.

Že je rekonstrukce budovy složitější, než se původně předpokládalo, potvrdil Roman Adamčík, stavbyvedoucí firmy Intoza s.r.o., která práce provádí. „Není to jenom o té fasádě jako takové nebo o prvcích fasády. Je to rekonstrukce, to znamená, že když to projekt nějak řešil, tak to řešil tak, jak si projektant myslel, že to tam vypadá. A když se do toho zasáhlo, oklepaly omítky a obnažila se konstrukce, tak se zjistilo, že ten stav je úplně jiný a muselo se vymýšlet nějaké řešení. To znamená, že jsou tam použité technologie jinak, než se na začátku předpokládalo, a bylo tam hodně různých statických problémů, které se musely vyřešit, protože ta budova nebyla v dobrém stavu,“ uvedl.

Oprava městského divadla v BruntáleZdroj: Lukáš Kaboň

Webové stránky města Bruntál uvádějí, že rekonstrukční práce začaly před rokem. Záměrem je znovu otevřít městské divadlo v Bruntále návštěvníkům na podzim letošního roku, kdy má být dokončena také částečná obnova interiéru. „Chtěl bych vyzdvihnout odbor správy majetku, investic a dotací a jmenovitě pana Juříčka za to, jak rekonstrukce pokračuje i přes veškeré stavební komplikace, které v průběhu vyvstaly a o nichž jsme nemohli dopředu vědět. Patří mu velké díky za jeho úsilí a také za to, jak prochází položku po položce a šetří městu peníze,“ uvedl starosta města Martin Henč.