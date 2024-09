Příkladem proč ne, je bývalý ústavní soudce JUDr. Vojtěch Šimíček, který 28. 5. 2024, když končil mandát rozhodoval o svém platu na Nejvyšším správním soudě, kam se vrátil po skončení působení u Ústavního soudu v červnu 2024.

Mgr. Luděk Růžička | Foto: Hnutí MÁ VLAST ČECHY MORAVA SLEZSKO

Tedy ve zkratce, účastnil se projednávání věci, ve které byl vydán ústavní nález, který konstatoval: „snížení soudcovských platů, který spočívá v trvalé změně výpočtového koeficientu, odporuje ústavnímu pořádku “. Rozhodoval tedy o svém budoucím platu, měl poměr k projednávané věci, proto se správně měl podle § 36 zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu vyloučit z projednávání a rozhodnutí věci, což neučinil. Dopustil se tím kárného provinění, kdy ohrozil důvěru v nezávislé a nestranné rozhodnutí Ústavního soudu. Na to měl reagovat JUDr. Josef Baxa, předseda Ústavního soudu, což neučil a hrál mrtvého brouka.

Tento postup je nejen nemravný, ale hlavně nezákonný, je absurdní, že takový jedinci dbají na ústavní pořádek v ČR. Mgr. Luděk RůžičkaZdroj: MÁ VLAST ČECHY MORAVA SLEZSKO Třešničkou na dortu je, že JUDr. Šimíček nahradil, soudce JUDr. Jana Svatoně jako soudce zpravodaje, který měl s krácením valorizace penzí pro naše důchodce problém. Soudce JUDr. Šimíček, na politickou objednávku připravil o peníze lidi, kteří tuto zemi vybudovali, avšak sám sobě si přilepšil. Obral ty, bez kterých, bychom dnes neměli elektrárny, silnice, nemocnice, školy, přehrady a další.

Ptám se, proč politici k tomu mlčí? Jsou to jen vychytralí oportunisti, či už „ smočili zobák “ a musí držet basu? Co na to senátoři, v jejichž pravomoci je jmenování ústavních soudců? Místo toho, aby se k tomu postavili čelem, jsou zbaběle zalezlí, užívajíc svých přemrštěných platů. Závěrem se ptám, co dělají jejich voliči, proč se neptají těch, kterým svými hlasy pomohli do Senátu, co na to říkají, že o věci rozhodoval podjatý Ústavní soudce? Myslím si, že ne vždy, je třeba se řídit citátem našeho slavného rodáka z Vysočiny K. H. Borovského „Za pravdu je různá sazba, jednou pomník, jindy vazba. Kdo ji řekne dřív než včas, tomu pravda zlomí vaz.“

Mgr. Luděk Růžička, jihlavský advokát,

lídr kandidátky č. 47 Hnutí MÁ VLAST ČECHY MORAVA SLEZSKO

