Dlouhou dobu prázdný bytový dům v ulici Knüpferově 3 a 4 prošel důkladnou rekonstrukcí a výsledkem je 24 malometrážních bytů, které jsou určeny zejména pro mladé rodiny, svobodné matky s dětmi nebo pro seniory.

Opravený dům v ulici Knüpferova | Foto: Statutární město Ostrava

Byla zde kompletně snížena energetická náročnost, došlo k výměně oken a gamaty i bojlery nahradilo centrální vytápění z nové kotelny. Akce se realizovala také díky získané dotaci i finančnímu přispění města a celá obvod dohromady přišla na necelých 24 milionů korun.

Čtyřpodlažní budova nabízí typové byty čtyř dispozičních kategorií, to znamená, že jednotlivé byty v dané kategorii jsou zcela stejné. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky proto přichází s novinkou, která má za úkol urychlit proces přidělení bytů jednotlivým zájemcům, a to virtuální prohlídkou bytu.

Absolvovat osobní prohlídky bytů určených k pronájmu zabere hodně času. Virtuální prohlídka je v podstatě druh videozáznamu, který umožní zájemcům si prohlédnout pěkně detailně ze svého počítače, tabletu nebo mobilního telefonu – čili kdekoli a kdykoli – třeba hned několik bytů. Potenciální nájemníci tak mají usnadněno časově náročné obcházení jednotlivých bytů a snazší výběr toho nejvhodnějšího.

„Novinkou je u zrekonstruovaných domů v ulici Knüpferově i to, že do každého bytu byla osazena také nová kuchyňská linka, což se při předchozích opravách bytů nedělalo. Vycházeli jsme z předpokladu, že například osamělá maminka s dětmi potřebuje plnohodnotně bydlet co nejrychleji a nemá čas a prostředky nazbyt. Prostě potřebuje okamžitě začít fungovat a dětem být schopna hned uvařit. A pokud se nám takový model osvědčí a bude o něj zájem, budeme kuchyňské linky postupně instalovat i do dalších opravovaných bytů,“ vysvětlil starosta Patrik Hujdus.

Opravený dům v ulici Knüpferova - kuchyňZdroj: Statutární město Ostrava

Podrobné informace k jednotlivým kategoriím bytů, zahrnující například jejich rozměry, vybavenost, výši nájemného a mnoho dalšího, ale také půdorysy, 3D-modely a zmiňované virtuální prohlídky, naleznete na www.marianskehory.ostrava.cz, a to po rozkliknutí modrého okénka „Seznam volných bytů“.

Vedení městského obvodu rozhodlo, že nabídka zrekonstruovaných bytů 1+1 v ulici Knüpferově 3 a 4 bude přístupná všem žadatelům. Zájemci o bydlení v těchto bytech proto nemusí být v evidenci žadatelů minimálně tři měsíce, jak je tomu u jiných bytů v rámci podmínek stanovených bytovou směrnicí.

„Jde nám především o to, abychom zrekonstruované byty pronajali slušným a platícím nájemníkům, kteří si budou vážit nového bydlení. Máme zájem obsadit celý dům ideálně v jednom období, podmínka být alespoň čtvrt roku v evidenci žadatelů proto v tomto případě nebude uplatněna. Pokud vše půjde dobře, příjem žádostí ukončíme zhruba ve druhé polovině srpna, aby nové nájemní smlouvy byly uzavřeny od září,“ dodal starosta obvodu Patrik Hujdus.