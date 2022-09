OREA Hotels & Resorts již podruhé za půl roku navýšila své mzdy v souhrnu o víc než 10 %. Podle analýzy odměňování celého českého trhu se úroveň jejich mezd dostala na medián trhu. Při srovnání s firmami přes všechna odvětví se tedy nachází uprostřed a jako význačný zaměstnavatel v oboru cestovního ruchu tak nasadila pro své konkurenty platové ohodnocení zaměstnanců velmi vysoko. OREA Hotels & Resorts má 18 hotelů v atraktivních lokalitách po celé České republice a zaměstnává celkem 750 lidí.

Foto: OREA Hotels & Resorts

„Za posledních 5 let jsme se posunuli na medián českého trhu, v celkovém hodnocení jsou zahrnuty i takové instituce jako banky, finanční domy, mezinárodní korporace a státní správa, a i těmto firmám jsme schopni konkurovat. Naším dlouhodobým cílem je dostat se na úroveň horního kvartilu a dosáhnout tak nadprůměrných mezd,“ uvádí Petra Slabá, HR ředitelka OREA Hotels & Resorts.

OREA narovnává platy a rozdíly na jednotlivých pozicích, jejím cílem je odměňovat za totožnou práci stejně, a to v rámci všech regionů a bez ohledu na pohlaví. „Vždy se snažíme o vyrovnání platové úrovně, to znamená, že člověk na pozici front managera v Orea Resortu Devět Skal na Vysočině má totožný tarif a pokud má stejnou praxi a výkon i stejnou mzdu jako zaměstnanec na stejné pozici v Orea Hotelu Zvon v Mariánských Lázních,“ vysvětluje Petra Slabá.

OREA Resort HorizontZdroj: OREA Hotels & Resorts

K základní mzdě dostávají zaměstnanci OREA také bonus, který je přímo odvozený od zákaznické spokojenosti. Na základě hodnocení na stránkách hotelu a bookingu se pak bonusy striktně vyplácejí podle toho, jak jsou zákazníci spokojeni. „Velmi si vážíme našich zaměstnanců, jenom díky nim můžeme neustále zvyšovat zákaznickou loajalitu a přinášet stále kvalitnější servis,“ doplňuje HR ředitelka OREA Hotels & Resorts.

V gastronomii a hotelnictví není vždy standardem, že celá odměna zaměstnance je na výplatní pásce. „Někdy se nás při pohovoru zájemci ptají, jestli budou mít skutečně celou výplatu na pásce,“ popisuje Petra Slabá.

OREA Hotel Pyramida Zdroj: OREA Hotels & Resorts

Další důležitou složkou odměňování je to, co firma přináší zaměstnancům navíc. OREA nabízí některé benefity a incentivní programy nejenom pro své zaměstnance, ale dokonce i pro jejich rodiny. Zaměstnanci čerpají ze systému Cafeteria benefitů. Příjemná je možnost využití výrazně zvýhodněného ubytování nejen pro zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. OREA letos opět spustila OREA Academy, což je interní systém vzdělávání, v němž nabízí svým zaměstnancům na míru šité rozvojové aktivity dle jejich konkrétních potřeb nebo manažerských schopností. Zaměstnanci se zde učí např. kulinářskému umění, prozákaznickému přístupu nebo dnes velmi diskutovanému tématu finanční gramotnosti. Významnou úlohu hraje také pracovní prostředí, proto OREA věnuje významnou pozornost pracovnímu prostředí zaměstnanců a možnosti být v kontaktu prostřednictvím volně přístupných počítačů. Kromě zmíněných benefitů řada pracovníků, a to především sezónních, uvítá i samotné umístění hotelů na jedinečných místech České republiky.

Pro OREA Hotels & Resorts zpracovala analýzu odměňování celého českého trhu renomovaná agentura BDA, průzkum proběhl napříč všemi obory v období od podzimu 2021 do jara 2022 a zúčastnilo se ho 180 firem.

OREA Resort SantonZdroj: OREA Hotels & Resorts

„Obory gastronomie a hotelnictví jsou platově tradičně podhodnocené a dlouhodobě se potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Bohužel se v současné době opět otevírají možnosti pro šedou ekonomiku, proto dosažení mediánu českého trhu ukazuje, že OREA je v tomto oboru výjimečný zaměstnavatel, který si svých zaměstnanců cení a tomu odpovídá i nastavená úroveň platů,“ uvádí Martin Kopecký z BDA.