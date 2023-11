Během zimy se ořechy těší velké oblibě. Lékárna.cz vám poradí, jak je správně vybírat a skladovat.

Foto: www.shutterstock.com

Ořechy jsou bezesporu superpotravina. Jejich hlavní nákupní sezóna je na podzim a v zimě. To jich zákazníci největší lékárny na českém internetu Lékárna.cz nakupují 1,5krát víc než v jiných částech roku. „Je to škoda, protože ořechy jsou prospěšné pro své zdravé tuky, vitamín E a vitamíny skupiny B. A také minerály jako je hořčík, zinek a mastné kyseliny. Zasloužily by si naši pozornost po celý rok,“ říká lékárnice PharmDr. Kamila Horníčková z online poradny Lékárna.cz.

Zásadně jen čerstvé!

Vlašské ořechy, mandle, lískové oříšky, arašídy, para ořechy… Každá odrůda má podle Kamily Horníčkové jiné zastoupení minerálů a mastných kyselin a nedá se říci, které z nich jsou pro člověka nejzdravější. Mají ale jednoho společného jmenovatele v zásadách konzumace: čerstvost. „Vyhýbáme se praženým, soleným a dlouho nevhodně skladovaným ořechům, které místo příznivého účinku na naše zdraví budou spíše škodlivé a zatěžující. Takové ořechy mají žluklé tuky a jsou pro naše tělo nezdravé,“ upozorňuje Horníčková. Navíc někteří lidé mají na ořechy alergii, proto si musí ve stravě na ně dávat pozor.

Zákazníci Lékárna.cz z nabídky ořechů, ořechových mouk a ořechových tyčinek preferují zejména naturální jádra kešu a mandlí, ty se v košících objevují nejčastěji. A právě ořechy a sušené plody jsou nejoblíbenější zdravé potraviny v širokém portfoliu zdravých potravin na Lékárna.cz – letos se nakupují o 25 % více než loni.



Mandle jsou ideální i pro děti

Mandle pak jsou podle Horníčkové také nejvhodnější pro první přímou konzumaci u malých dětí: „Jsou méně rizikové co do alergií oproti jiným druhům ořechů, navíc jsou sladké a můžeme je po předchozím namáčení zbavit slupek a rozmixovat například do kaše. Namáčením i povařením se zlepší jejich stravitelnost. Pokud je ale dítě na mandle alergické, nebo na jejich první podání reaguje, doporučuji být nadále ostražití a přistupovat k nim ve stravě opatrně,“ doporučuje.

Namočením ořechy aktivujeme

Pokud nejíme oříšky přímo čerstvé, je dobré je aktivovat namočením na několik hodin do vody. Oříšek nasákne vodu, změkne, je nejen chutnější, stravitelnější ale sníží se v něm množství antinutričních látek. „Oříšky, které jíme jen tak, v sobě obsahují látky, které blokují jejich trávení. U citlivých lidí mohou tyto látky dráždit trávení a snižovat využití prospěšných látek ze stravy,“ vysvětluje proces namáčení lékárnice. Podle ní jsou zdravotně velmi zajímavé, i když méně známé, brazilské ořechy (para ořechy). Horníčková o nich mluví jako o jediném zdroji selenu z ořechů - minerálu velmi prospěšného pro naši imunitu. Každý ořech je ale podle ní zajímavý svým složením, nejsou ale plnohodnotným zdrojem bílkovin. „Proto je dobré je střídat a neupínat se pouze na jeden druh. Důležitá je kvalita a správné skladování, ideálně v uzavřené nádobě v chladničce, nebo je i zmrazit,” říká.

Ořechy v kostce:

- konzumujte je ideálně čerstvé

- pro využití prospěšných látek je aktivujte namočením do vody

- věnujte svoji pozornost para ořechům, jsou prospěšné pro imunitu, jako jediné obsahují selen

- skladujeme je v chladu, lze je zmrazit

- nejsou náhradou bílkovin



Zdroj: Lékárna.cz