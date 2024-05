V obchodech se nás snaží přesvědčit, že všechno, co je bio, handmade nebo na míru, musí být výrazně dražší než „standardní“ výrobky. Není tomu ale tak. Pokud se rozhodnete podpořit lokální drobné tvůrce, handmade výrobky můžete koupit i za velmi příjemné ceny. Platí to i pro originální autorské šperky.

Pomocí šperků se ženy zdobí odnepaměti. Slouží nejen jako doplněk, který může povznést outfit na novou úroveň, ale také jako možnost sebevyjádření a projevení vlastního vkusu. Není divu, že spousta žen preferuje originální autorské šperky, jež nenosí každá druhá. Rozhodně není potřeba je pořizovat v předražených klenotnictvích.

Podpořte drobné autory a řemeslníky

U velkých klenotnictví si vždy připlácíte za značku. A pokud si tam budete chtít pořídit jedinečný šperk vyrobený jako jediný svého druhu, připlatíte si dvakrát. Přitom je možné si originální šperky pořídit spíš od menších řemeslníků nebo autorů, kteří je vyrábí pro radost, a ne pro vysokou marži.

Nákupem od drobného řemeslníka podpoříte jeho tvorbu, uděláte mu radost, ukážete, že někdo má zájem o jeho výrobky. Nedotujete obrovskou společnost, platíte čas konkrétního člověka. Pokud vám není jedno, komu jdou vaše peníze a koho dotujete, nákup u menšího výrobce má jasné výhody.

Další výhodou je také kvalita. U sériově vyráběných šperků se na ni spolehnout nemůžete. Není pravidlem, že každý kus projde rukama lidského pracovníka, který pečlivě vše zkontroluje. Naopak u malých výrobců máte jistotu, že byl každý jeden kousek vyráběný s největší pečlivostí a láskou. Autor vystupuje sám za sebe, nikoliv pod jménem nějaké společnosti, a proto si dá obzvlášť záležet, aby si udělal dobré jméno.

Získáte 100% originální výrobek

Hledáte netradiční náušnice, náramek, nákotník nebo brož? U drobných autorů bude jakýkoliv výrobek nápaditý a originální. Vzhledem k tomu, že se jedná o handmade výrobky, nebudou nikdy dva z nich úplně stejné. Když jsou použity přírodní materiály, vychází tato vlastnost už jen z povahy samotných materiálů. Například dva kousky dřeva nikdy nejsou úplně stejné, takže každé dřevěné náušnice budou vypadat trošku jinak. Až se vás tedy kolegyně v práci zeptá, odkud ten krásný náramek máte, můžete ji nasměrovat. Úplně stejný ale nikdy mít nebude. Ten váš je prostě originál.

S drobným tvůrcem se navíc daleko snadněji domluvíte na případných úpravách. Líbila by se vám trošku jiná barva? Chtěli byste něco na šperku udělat jinak? Máte zájem o nějakou personalizaci, třeba napsané jméno či iniciály? Máte spíš drobnou ruku, a tak potřebujete náramek zkrátit? Nic není problém. Výrobci tyto šperky častokrát vyrábí až na základě objednávky, a proto jsou schopní vám vytvořit kousek opravdu na míru. Nejednáte s žádnou prodavačkou v obchodě, nýbrž přímo s člověkem, který daný šperk vyrábí.

Kde najít tvorbu drobných autorů?Zatímco výrobky vyhlášených klenotnictví najdete snadno, možná ani nevíte, kde hledat nabídku drobných řemeslníků. Rádi byste je podpořili, ale neznáte nikoho, kdo by takto šperky vyráběl? Podívejte se na portál Srdcetvor.cz.

Tento portál sdružuje drobné řemeslníky a tvůrce z celé ČR. Umožňuje jim nabízet své výrobky, aniž by sami museli řešit tvorbu vlastního e-shopu nebo propagaci. Na portálu najdete spoustu výrobků od oblečení až po doma vyráběnou kosmetiku. Svou kategorii tam mají také originální autorské šperky.

Náušnice z broušených zirkonů, náramek s květinami, náramek inspirovaný západem slunce nebo veselé dřevěné náušnice Dřevěnky. Vzhledem k tomu, že na portálu inzerují různí tvůrci, je nabídka opravdu pestrá. Liší se materiály, styly, provedení. Každý si tu snadno najde něco, co ho zaujme. Toužíte po jemném romantickém květinovém šperku, nebo naopak výrazném doplňku k plesovým šatům? Třeba i v sadě s náušnicemi? Máte to mít.

Na portálu jsou kategorie náramky, prsteny, brože, náušnice, přívěsky, náhrdelníky, nákotníky i další. Seženete tu šperky pro každou příležitost. A ceny? Ty jsou lidové. Za opravdu prémiové zboží, třeba vyšívaný plesový náramek s perličkami, dáte i 1500 Kč. Většina náramků se však pohybuje v cenách od sta do tří set korun. A některé jsou ještě levnější. Originální kousky tu seženete za velmi dobré ceny.

Chcete i vy prodávat své výrobky?

Portál Srdcetvor.cz zároveň může být i příležitostí pro vás, pokud sami tvoříte šperky nebo jiné handmade výrobky. Kdokoliv se tam může zaregistrovat a začít nabízet své výtvory. Pro registraci dokonce ani není nutné mít IČO.

Prodej přes takový portál má pro tvůrce spoustu výhod. V prvé řadě nemusí řešit tvorbu vlastních webových stránek, která by něco stála. Dále se nemusí starat o marketing. Portál je dostatečně známý a má dobrou návštěvnost, propagaci tedy prakticky řeší za vás. Za používání portálu samozřejmě něco platíte, ale částka je nízká a ve finále se to určitě vyplatí. Navíc si můžete vybrat, zda chcete platit paušálně, nebo provize z jednotlivých objednávek. Každý si zvolí to, co mu více vyhovuje. Do 3 položek v nabídce máte navíc všechno zdarma, je to režim na zkoušku. Portál Srdcetvor.cz tak dává ideální příležitost všem, které baví ruční práce, něco vlastního tvoří a rádi by se o to podělili a ověřili si, zda jsou schopní si tímto způsobem něco přivydělat. Bližší informace pro všechny, kdo chtějí prodávat své rukodělné výrobky, najdete na stránce Prodávejte své výrobky.

A co vy? Budete prodávat, nebo se rozhodnete podpořit šikovné české tvůrce?