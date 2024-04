Ortopedie není pro každého. Zručnost, trpělivost, ale i fyzická zdatnost jsou atributy, které by měly jít ruku v ruce s potřebou pomáhat.

Foto: Marek Běhan

Primář Ortopedického oddělení Nemocnice Karviná – Ráj MUDr. Dominik RaszkaZdroj: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizaceAť už je prvotním impulzem pokračování rodinné tradice nebo potřeba pomáhat, vypracovat se z pozice medika do role primáře prestižního oddělení, potřebuje čas, odhodlání a také správný osobní impulz. „Mým impulzem byla určitě fascinace složitostí lidského organismu a touha tomu všemu porozumět“ vysvětluje současný primář ortopedie v karvinské krajské nemocnici MUDr. Dominik Raszka. „Vlastně už jako dítě jsem se díky rodičům věnoval manuální práci. Bavilo mě ovládat nářadí, a to mi zůstalo dodnes. Vždyť právě dovednost ovládat rychle a přesně nástroje je pro ortopeda stejně tak důležitá jako teoretické znalosti z neoperačních oborů“ pokračuje primář.

Zdroj: Marek Běhan

Lékařskou fakultu vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně, odkud zamířil pro první zkušenosti do nemocnice Praha – Motol, kde ho nejvíce formovali prof. Sosna, prof. Vavřík a prof. Jahoda. „V Motole jsem se pod jejich vedením zaměřil na operace velkých kloubů kyčlí, kolen, ramen a také na řešení komplikací infekčního i neinfekčního charakteru. Jejich zkušenosti, schopnosti a pracovní nasazení jsou pro mne stálou inspirací“ pokračuje primář Dominik Raszka, který mimo jiné radí lidem, jak problémy s pohybovým aparátem oddálit nebo v případě, že se už dostanou k němu na operační stůl, stávající problémy zmírnit. Díky praxi a neustálému vzdělávání se moc dobře ví, že největší skupinu mezi pacienty tvoří lidé s tendencí k obezitě, která má neblahý vliv na nosné klouby tedy kyčle a kolena. „Doporučuji všem hlavně aktivní přístup k životu a střídmost v jídle. Je fajn, když jsou tyto návyky pro člověka přirozené už od dětství a člověk to pak bere jako samozřejmou součást sebe sama. Přesto všechno pacientů stále přibývá“ vysvětluje primář Raszka, pro kterého je hlavní prioritou navýšení kapacity lůžkového fondu ortopedického oddělení v nemocnici, stejně tak i operačních sálů a ortopedické JIP.

Zdroj: Marek Běhan

Cílem oddělení a nemocnice je navýšení počtu operací umělých kloubů tak, aby byla uspokojena navyšující se poptávka v přijatelné čekací době. Stejně tak důležité je rozšíření kapacity Centra jednodenní péče a vysoký standard kvality poskytované péče a odbornosti personálu. „Pozice primáře je další výzvou v mé profesní cestě. Je to docela náročná mise, jak po stránce fyzické, tak psychické. Těším se však na ní s očekáváním, co nám vzájemně s nemocnicí do dalších let přinese“ končí své povídání primář Ortopedického oddělení Nemocnice Karviná – Ráj MUDr. Dominik Raszka.

My jen můžeme dodat, že svou fyzickou i psychickou připravenost testuje už téměř 10 let přípravou a úspěšnou aktivní účasti v extrémním horském ultramaratonu „Beskydská sedmička“. Duševní rovnováhu mu pak pomáhá udržovat rodina a pohyb se svými třemi dětmi v přírodě, která je všechny moc baví.

Zdroj: Marek Běhan