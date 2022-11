Rozhovor s ortopedkou, ale i další novinky a zajímavosti z nemocnic v regionu.

Ivana Dostálová, lékařka ortopedického oddělení | Foto: archiv autora

Ortopedka Litomyšlské nemocnice a držitelka 3. místa v Národním tenisovém turnaji radí: vše je potřeba držet v rovnováze

Jak předejít pohybovým obtížím, udržet se v kondici a skloubit milovaný sport s náročnou profesí? Na to jsme se zeptali lékařky ortopedického oddělení Litomyšlské nemocnice Ivany Dostálové.

Bylo vaším přáním být lékařkou již od malička? Vychází to z rodiny? Co vás k této profesi přivedlo?

Od malička určitě ne. Začalo se to formovat až na gymnáziu. Inspirací pro mě bylo zdravotnické prostředí, které jsem znala ze zaměstnání mé maminky, která pracovala jako staniční sestra na operačních sálech ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Chodila jsem tam za ní. Velmi mě to prostředí přitahovalo. Bylo to takové tajemné, neznámé. Běžně se tam člověk nedostal. A taky jsem měla touhu pomáhat.

Proč zrovna tahle specializace? Není to jednoduchý obor.

To přišlo asi až koncem medicíny. Bavil mě sport. Původně jsem chtěla jít na rehabilitaci. To hodně souviselo s tím pohybem, se sportem. Pro rehabilitaci bylo potřeba mít atestaci z neurologie, interny nebo z ortopedie. Já jsem si vybrala ortopedii. Nastoupila jsem, a už po měsíci jsem věděla, že to je to, co chci dělat.

Tušíte, kolik operací máte za sebou?

To opravdu nevím, spočítáno to nemám. Je pravda, že operativa u mě ustoupila do pozadí, protože jsem se ocitla shodou okolností, a nikterak plánovaně, více v ambulantní sféře. V nemocnici jsem už jen dva v dny v týdnu. Operativa u mě již není stěžejní, přestože jsem ji měla hodně ráda. Navzdory tomu i tak mám pocit, že mám svým pacientům co nabídnout, a umím jim pomoci.

S jakými potížemi se nejvíce setkáváte?

Lidé se dnes dožívají vyššího věku, takže více dochází k opotřebení nosných kloubů, tedy artróze kyčlí a kolen. Díky endoprotetice tyto pacienty vracíme zpátky do aktivního života. V ambulanci jsou velmi časté civilizační nemoci, jako jsou bolesti páteře, vyplývající ze sedavého způsobu zaměstnání. Část populace zase propadla zdravému životnímu stylu, jako je běhání, posilovna, různé druhy cvičení, a u těch zase často vidíme potíže z přetížení. Mou specializací je i neoperační dětská ortopedie. Zde v Litomyšlské nemocnici jsem zavedla preventivní vyšetření dětských kyčlí ultrazvukem, čímž se odstranilo dříve běžné rtg snímkování každého dítěte v rámci screeningu. V souvislosti se zavedením UZ vyšetření dětských kyčlí se celorepublikově již zcela výjimečně setkáváme se zanedbanými luxacemi a dyspláziemi kyčlí, protože se všechny tyto vady zachytí právě díky sonografii velmi časně, tedy v době, kdy ještě nečiní obtíže, a jsou řešitelné velice jednoduše, bez nutnosti operace.

Mění se způsoby léčby v letech?

V ambulantní sféře máme možnost využití neoperačního biostimulačního laseru, high energy laseru, rázové vlny. Ta hodně pomáhá v indikacích, které nevyžadují operační léčbu. V injekční formě lze aplikovat nitrokloubní výživu, tzv. viskosuplementaci, případně plazmu.

Co se týče změn v operativě, stále se zdokonalují implantáty a materiály, z kterých jsou vyrobené, ale i instrumentaria. Trendem je i zmenšení operačních přístupů – od zcela otevřených se u některých operací přechází k těm miniinvazivním artroskopickým, a dokonce i nanoskopickým operacím, díky čemuž je menší pooperační bolest i rychlejší rekonvalescence.

Ortopedie se řadí mezi fyzicky náročnější obory. Nakously jsme, že ráda sportujete a v podstatě tím se udržujete v kondici. Dokonce jste se čerstvě umístila na 3. místě v Národním turnaji v Březnici v kategorii Ženy open singl, který pořádala Česká lékařská tenisová společnost (ČLTS). Jak se vám daří skloubit svou profesi se sportem a zbývá vůbec čas na nějaké další koníčky?

To je to příjemné po práci. Zavřete dveře nemocnice a jdete se takzvaně vyblbnout na tenisový kurt. Jednak se tělo rozpohybuje, ale i hlava se tím udržuje v kondici. I ta duševní stránka je v medicíně hodně důležitá.

Jak dlouho hrajete tenis? Jak jste se k němu dostala?

V mém mládí nebyl tenis běžně dostupný. Nicméně mě nějakým způsobem raketové sporty přitahovaly. V dětství jsem hrála se svým bratrem na dvoře badminton, a taky jsme si „udělali“ z torza spadlé stodoly tenisovou zeď. Tenis jsem pak hrávala čistě příležitostně a amatérsky. Intenzivněji jsem začala hrát ve 44 letech se svým partnerem. Závodní tenis jsem začala hrát až o rok později, kdy si mě všiml tehdejší kapitán soutěžního družstva seniorů. Od té doby tuto soutěž hraji, nejprve to byla Východočeská krajská soutěž, kterou jsme vyhráli, a pak Východočeský krajský přebor seniorů. Podotýkám, že muži senioři jsou v tenise od 45 let, a ženy již od 30 let.

Kolikrát do týdne trénujete?

Tréninků už moc není. Spíš občas, když mě něco bolí. Ta bolest má příčinu ve špatné technice, proto když potřebuji něco změnit, vezmu si trenéra. Jinak hraji 1–4x týdně – dle situace. O víkendech hraji amatérskou ligu v Olomouci. Soutěže družstev – to jsou 2 měsíce v roce. Poslední má závodní aktivita byla na Národním tenisovém turnaji organizovaným ČLTS.

Můžeme udělat něco pro prevenci?

Dělat vše rozumně, pohyb dávkovat přiměřeně. Vhodné je kombinovat různé sporty. Jednak tělo není vystavené jednostranné zátěži, a jednak se člověk jedním druhem sportu nepřesytí. Já mám ráda kromě tenisu také plavání, běhání, cyklistiku, in-line brusle, hory, feraty. Po každém sportu je třeba unavené svaly protáhnout, i jóga může hodně pomoci.

Může mít i strava vliv na prevenci?

Každý to má nastavené jinak. Mám asi štěstí, že mi nechutnají nezdravé věci. Jím všechno, ale podvědomě tíhnu k tomu zdravému. Ovšem s vegetariánstvím, či dokonce veganstvím se neztotožňuji. Živočišnou bílkovinu tělo potřebuje, tím spíše tělo sportující. Nic se nemá přehánět. Na kongresu sportovní medicíny se rok od roku dovídám nové trendy. Vrcholovým sportovcům je jednou doporučován vitamín C, pak zase například magnezium anebo vodík. A v té souvislosti se začne prodávat přístroj na výrobu hydrogenované vody (pro rychlejší regeneraci). Přijde mi to hodně jako komerce. Možná na té nejvrcholovější sportovní úrovni to důležité je, ale většina z nás se obejde s vodou. Dříve jsem pila iontové nápoje, ale mám pocit, že úplně stejnou službu mi poskytne voda, případně s tím zmiňovaným magneziem. Co se týče chondroprotektiv, nechávám to na zvážení každého. Pokud po nějakém přípravku člověk pociťuje subjektivní zlepšení, není důvod si tímto přípravkem nepomoci. Nikomu ovšem neslibuji po žádném přípravku odstranění již rozvinutých degenerativních změn ani obnovu chrupavky.

operace, ortopedkaZdroj: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Chrudimská nemocnice je na další tři roky opět úspěšně akreditovaná

Letos na podzim se v Chrudimské nemocnici uskutečnilo akreditační šetření Spojenou akreditační komisí. Během dvou dnů nemocnice prokázala, že i nadále poskytuje kvalitní a bezpečnou péči a akreditaci úspěšně obhájila na další tři roky, a to již počtvrté v řadě.

Komise při šetření hodnotila, zda zdravotní péče v nemocnici probíhá bezpečně a kvalitně v souladu s platnou legislativou a akreditačními standardy, které se dotýkají zdravotnických i nezdravotnických oblastí. Patří mezi ně například práva pacientů a jejich edukace, diagnostická a terapeutická péče, předepisování a podávání léčiv, hygiena, bezpečnost prostředí a mnohé další.

„Navzdory všemu, co se o nemocnici v posledních měsících psalo ve veřejném prostoru, je získání akreditace potvrzením toho, že kvalita péče v Chrudimské nemocnici je na velmi dobré úrovni. Akreditace samotná pak znamená závazek za tři roky nejen obhájit, ale i nadále vylepšovat a posouvat poskytované služby,“ uvedl ředitel pro zdravotní služby a člen představenstva Nemocnice Pardubického kraje Vladimír Ninger.

Nemocnice akreditaci poprvé získala v roce 2013 a obhájila ji i v následujících dvou cyklech. Letos je to tedy počtvrté. Aktuální certifikát platí do roku 2025. „Velké poděkování patří především všem zaměstnancům naší nemocnice, kteří se podíleli jak na přípravách, tak na samotném akreditačním šetření. Zároveň děkujeme i akreditační komisi. Celé dva dny hodnocení probíhaly v přátelské a příjemné atmosféře,“ dodala náměstkyně ošetřovatelské péče Chrudimské nemocnice Gabriela Medunová.

Chrudimská nemocniceZdroj: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Ve Svitavské nemocnici dokončili první etapu rekonstrukce jednotek intenzivní péče

Ve Svitavské nemocnici byla dokončena první etapa rekonstrukce intenzivní péče a ARO. Aktuálně prošlo modernizací anesteziologicko-resuscitační oddělení, jehož pacienti byli dočasně umístěni převážně do prostor chirurgické jednotky intenzivní péče.

„Nyní se upravuje interní jednotka intenzivní péče. Pro ni jsme na celou dobu rekonstrukce připravili náhradní prostory na chirurgickém oddělení v místě bývalého operačního sálu,“ upřesnil náměstek léčebné péče Svitavské nemocnice Pavel Kunčák. Modernizace stávajících prostor umožní sdružení všech jednotek intenzivní péče do těsného sousedství. „Dosud se jednotky intenzivní péče nacházely na dvou různých místech. Naším cílem je jejich přesun na jedno patro. Díky tomu může zdravotnický personál sdílet specializované vybavení, čímž dochází k dalšímu zlepšení kvality poskytované péče,“ vysvětlil náměstek.

Rekonstrukce jde podle plánu

„Naší snahou je, aby dopady této rekonstrukce byly pro pacienty minimální a abychom zachovali vysokou kvalitu poskytované péče,“ ujistil Pavel Kunčák. „Zatím jde stavba podle plánu. Dokončena by měla být začátkem příštího roku,“ řekl náměstek. „Stavba s sebou samozřejmě přináší určitá omezení. Děkujeme všem pacientům a návštěvníkům za pochopení i za to, že je respektují,“ dodal Pavel Kunčák.

Součástí projektu, který byl finančně podpořen z programu REACT EU, je nejen usnadnění logistiky přepravy pacientů na operační sály, ale také pořízení nového vybavení pro jednotky intenzivní péče, operační sály i laboratoře.

Svitavská nemocnice, hlavní budovaZdroj: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.