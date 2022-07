Jak ochránit rajčata proti této chorobě i v tomto roce, kdy došlo k ukončení oblíbených a účinných chemických přípravků (fungicidů)?

Nejhorší noční můrou všech pěstitelů rajčat je plíseň bramborová. Choroba se šíří především za vlhkého počasí a za střídavých teplot (teplé dny a chladné noci).

Abychom co nejvíce omezili plíseň na rajčatech, je důležité myslet na jejich ochranu již nyní. Od začátku června, doporučujeme systémové přípravky, během léta pak používání kontaktních přípravků.

Pozor, pokud jste rádi používali pro ošetření rajčat systémové fungicidy Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ Pepite nebo kontaktní fungicid Dithane DG Neotec, bohužel již je v roce 2022 nekoupíte. Jejich prodej byl ukončen, a to v rámci evropského nařízení.

Čím rajčata proti plísni nyní ošetřit?

Z chemických přípravků je nyní možný systémový fungicid Ortiva. Přípravek je vhodný pro ošetření právě v tomto období, kdy je více dešťových srážek, větší výkyvy teplot a zároveň dochází k intenzivnímu růstu rostlin rajčat. Přípravkem jsou možné jen max. 3 postřiky, ideálně za sebou po 10-14 dnech (doporučujeme začátek, polovina a konec června). Více postřiků není povoleno. Je to hlavně z důvodů, že pokud se Ortiva používá často a vícekrát po sobě, přestane pak proti plísni na rajčatech účinkovat!

V dalším období jsou vhodné jen kontaktní přípravky (cca od poloviny července). Z chemických přípravků už v této skupině nemáme na výběr. Proto jedinou vhodnou volbou jsou přípravky na přírodní bázi.

Doporučujeme bylinkový přípravek INPORO Rajčata koncentrát, který je tvořen ze směsí bylin s převahou šalvěje. Jedná se o přírodní bylinný výluh připravený speciální technologií, při které neztrácejí bylinky své léčivé vlastnosti. Díky tomu tak přípravek výrazně podporuje tvorbu odolných látek v rostlině a upravuje pH na povrchu listu, které je prospěšné pro zdraví rostlin.

Velkou výhodou je to, že nemusíte hlídat žádné ochranné lhůty (pochutnávat si na rajčatech můžete kdykoliv). Nemáte žádné omezení v opakování. Ideální dávkování je 1x týdně nebo po dešti. V případě zhoršení kondice pak postřik provádějte častěji, např. každé 3 dny (po dobu 2 týdnů). Dochází tak k větší stimulaci obranných látek v rostlině. Po zlepšení kondice rajčat se pak můžete vrátit do původní frekvence s aplikací až do konce sklizně.

Souprava pro komplexní péči o rajčata!

Pro komplexní péči o rajčata jsme připravili soupravu ZDRAVÉ Rajče plus – PROTI plísni rajčat. Souprava je účinná proti plísni bramborové na rajčatech, padlí a dalším houbovým chorobám (hnědá skvrnitost, čerň rajčatová) a zároveň zvyšuje odolnost rajčat až do sklizně.

Souprava obsahuje výše uvedené přípravky a to, systémový fungicid Ortiva a bylinkový přípravek INPORO Rajčata koncentrát. Každé ošetření v balení je již připraveno na 5 l vody.

