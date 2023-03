Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského oslavila výročí založení ve velkém stylu formou unikátního a neopakovatelného autorského muzikálu vytvořeného přímo k tomuto slavnostnímu okamžiku v historii školy.

Žákyně TO, Vězení | Foto: Kamila Steffková

Takto obrovský projekt není možné připravit během několika dní. Vše je omezeno školním rokem a mnohými jinými aspekty, proto jsme zvolili k realizaci právě měsíc únor. V Kulturním domě v Hlučíně bylo ve čtvrtek 16. 2. a v sobotu 18. 2. naprosto plno. Vyprodaná hlediště, plné zákulisí a mnoho techniky dávalo tušit, že tato akce opravdu nebude malá. Spojit se podařilo všechny čtyři obory, které mohou v České republice vyučovat základní umělecké školy. Výtvarný obor celý slavnostní večer zahájil vernisáží, kterou otevřel výstavu prací žáků napříč všemi ročníky oboru. Výstavu mimo jiné zahájil bývalý ředitel školy pan Stanislav Havlík, který ve školním roce 1966/1967 tento obor i založil. Na památku jsme si mohli odnést i zcela originální keramická srdíčka rozmanitých barev a vzorů, které vyrobili speciálně pro tuto příležitost žáci výtvarného oboru. Mezi vernisáží a samotným muzikálem hrála divákům kapela MY DVA TRIO, jejíž členem je i pedagog hlučínské základní umělecké školy pan Jiří Šoltis, a která v poslední době držela čelní příčky v žebříčku Rádia Ostravan. V 19:00 začal hlavní program večera. Muzikál připravený ve spolupráci pedagogů, zaměstnanců, hostů, bývalých a aktuálních žáků školy, orchestru pod taktovkou Petra Cyruse a v režii Františka Solaře spojil snad vše, co lze v rámci základních uměleckých škol spojit. Předcházely tomu dlouhé přípravy, které datujeme do srpna minulého roku, kdy tvůrčí tým Kláry Krejčířové a Františka Solaře oslovil vedení školy s návrhem realizace autorského muzikálu. Vše nakonec velmi dobře dopadlo a odměnou nám byl dlouhotrvající potlesk na obou premiérách. Poděkování patří všem, kteří se byť i malým přispěním podíleli na této velké oslavě. Účinkujících bylo kolem stovky, což hovoří za vše.

Základní umělecká škola Pavla Josefa VejvanovskéhoZdroj: Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace

Obecně se hudební školství začalo v českých zemích objevovat až po roce 1918. O strukturu výuky, učební osnovy a samotné složení pedagogických sborů se však v té době nikdo nestaral. Proces vzniku a chod nově vzniklých škol byl nejednotný. Na Hlučínsku bylo vyučování hudby až do poloviny 20. století pouze soukromou záležitostí. Hudbě zde vyučovali kapelníci i soukromí učitelé. Za doby okupace existovala v Hlučíně Městská hudební škola pod německým názvem Städische Musikschule. Školu navštěvovali především němečtí občané, ale svou činnost však brzy ukončila. Celková kulturní bohatost regionu a geopolitická situace stále podněcovala tendence směřující ke vzniku oficiální hudební školy. První snahu můžeme vysledovat v roce 1948, kdy dne 15. ledna MNV odmítl zřízení Městské hudební školy kvůli špatné finanční situaci města, ale také proto, že by nebylo školu možné nikam umístit a to ani nouzově.

Dne 1. září 1952 však přece škola vzniká. Začátek byl velmi těžký, vlastní budova stále přidělena nebyla. První ředitelkou školy se stala paní Dagmar Skácelová, která vyučovala hru na klavír. Učiteli se stali pan Antonín Skácel, paní Zdena Švidernochová, Eva Plevová, všichni vyučovali hru na klavír, a externě pan Alois Blažej, který učil hru na housle. Školní rok 1954/1955 byl zahájen v budově bývalé věznice na Farní ulici. V těchto prostorách sídlí instituce dodnes. Nutná adaptace budovy probíhala za plného provozu a do stavebních úprav se s nadšením zapojili i všichni tehdejší učitelé.

Velká změna v organizaci hudebního školství nastala v roce 1960. Lidové školy umění byly obohaceny o nové umělecké obory – výtvarný, taneční a literárně dramatický. V Hlučíně byl taneční obor otevřen ve školním roce 1965/1966 a vznikla další pobočka v Chuchelné. V následujícím školním roce nastupuje do hlučínské LŠU nový učitel Mgr. Stanislav Havlík. Jeho příchodem datujeme vznik výtvarného oboru školy. Hned v září roku 1967 byl otevřen také obor literárně dramatický.

V celé historii měla a má škola velmi úspěšné žáky. Důkazem toho jsou nesčetná ocenění z národních a mezinárodních soutěží. Škola i nadále spolupracuje s Ratibořským kulturním centrem. Z této spolupráce vzešly projekty jako Zakletá labuť nebo Za zrcadlem. Aktuálně má škola 762 žáků, působí na třech budovách v Hlučíně, na odloučených pracovištích v Hati, Píšti, Šilheřovicích, Dolním Benešově. Počet žáků se zaokrouhleně pohybuje okolo 470 žáků v hudebním oboru, následuje výtvarný obor s 200 žáky, poté taneční obor s asi 60 žáky a nejmenším je literárně dramatický obor s téměř 30 žáky ve školním roce. Za 70 let existence jedné instituce je to obrovský posun vpřed!

Základní umělecká škola Pavla Josefa VejvanovskéhoZdroj: Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace

To vše je možné uskutečnit jen a pouze s výbornými kolegy a lidmi, kteří ve škole vždy byli a nadále jsou, pomáhají jí a podporují. Velmi tímto děkujeme celému SRPŠ a zaměstnancům, kteří ve škole působili. Těm současným i budoucím přejeme to, aby školu formovali a směřovali tím správným směrem v duchu dosavadní tradice…

Autor: Jan Huszár

Zdroj: Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace