Moderní denzitometrické vyšetření je přitom bezbolestné a umí nemoc včas odhalit, říká MUDr. Helena Bartoňková z EUC Kliniky Brno.

Denzitometrie | Foto: EUC Klinika Brno s.r.o.

Co je to osteoporóza a co se při ní v těle děje?

Osteoporóza zjednodušeně znamená řídnutí kostí. To může v pokročilém stadiu způsobovat zlomeniny dokonce i při lehkém nárazu či běžných činnostech. Samotné řídnutí kostí nebolí, pacienta ale mohou pořádně potrápit problémy, které slabé kosti přinášejí. Při osteoporóze dochází ke značnému úbytku kostní hmoty. Časem jsou pacienti náchylnější ke zlomeninám, a to bez ohledu na úraz či pád. Velmi často k nim může dojít i kvůli kýchnutí nebo rychlejšímu pohybu. Nejčastější jsou zlomeniny v oblasti kyčelního kloubu, typické je ale i poškození zápěstí či hrudních nebo bederních obratlů.

MUDr. Helena BartoňkováZdroj: EUC Klinika Brno s.r.o.

Jak je u nás toto onemocnění časté?

Odhaduje se, že v Česku trpí osteoporózou až 750 000 pacientů, léčí se však méně než třetina z nich. Z celkového odhadovaného počtu je přibližně 400.000 žen po přechodu ve věku 51 až 65 let. Do roku 2050 se pak očekává až čtyřnásobný nárůst zlomenin způsobených touto nemocí. Příznaky onemocnění se zpravidla objevují po 50. roce života. Hlavními rizikovými faktory jsou totiž nedostatek vápníku, vitaminu D či pohlavních hormonů – především estrogenu. Právě estrogen významně ovlivňuje ženský reprodukční systém i metabolismus kostí. Jeho hladina klesá zejména v období menopauzy. Riziko řídnutí kostí ale může vzniknout i vlivem užívání kortikoidů, nízkého indexu hmotnosti nebo genetických predispozic. Ohroženi jsou i pacienti, kteří se léčí či léčili chemoterapií. Ženy po padesátce by proto měly požádat svého praktika či gynekologa o vypsání žádanky na preventivní vyšetření. Mezi typické příznaky počínající osteoporózy patří pobolívání v zádech, například při předklonu, nebo postupně se zhoršující zakřivení zad. Prvotní průběh onemocnění ale může často být i zcela bezpříznakový.

Je možné se osteoporóze vyhnout?

Zásadní je myslet na zdravý a vyvážený jídelníček. Neměli bychom zapomínat na proteiny, mléčné výrobky, dostatek zeleniny a ovoce. Vhodné jsou i doplňky stravy – pravidelně bychom měli užívat kalcium i vitamin D. Pokud patříme do rizikové skupiny nebo pociťujeme možné příznaky, je vhodné podstoupit preventivní vyšetření. Například naše EUC Klinika v Brně nabízí pacientům na nejmodernějším denzitometru speciální rozbor hustoty minerálů v kostech a hustoty kostní tkáně. Denzitometrické vyšetření je většinou doporučeno lékařem a podstoupit jej mohou pacienti se žádankou například od praktického lékaře, neurologa, ortopeda, gynekologa nebo revmatologa. Se žádankou je procedura plně hrazena pojišťovnou a objednat se můžete zde. Vyšetření je rychlé a bezbolestné. Na základě výsledků vyšetření pak lékař doporučí další postup nebo léčbu. O osteoporóze si můžete více přečíst na našich webových stránkách.