Čtvrtý projekt MAP přinese aktualizaci strategie, přípravu akčních plánů a realizaci mnoha vzdělávacích aktivit.

Workshop k podpoře čtenářské gramotnosti | Foto: Statutární město Ostrava

Jedním z projektů realizovaných statutárním městem Ostrava je projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV (MAP ORP Ostrava IV). Jedná se o projekt zaměřený na zvyšování kvality vzdělávání, který navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů místního akčního plánování ve vzdělávání, určený nejen pro město Ostravu, ale i okolní tři města a devět obcí (mj. Klimkovice, Šenov a Vratimov).

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, spolupráce, společné implementace konkrétních intervencí místního akčního plánování na úrovni zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací zájmového a neformálního vzdělávání v daném území, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců, od 1.1.2024 do 31.12.2025. Zapojeno je do něj 182 (dle IZO) mateřských, základních a základních uměleckých škol z ORP Ostrava. Na projektu se partnersky podílí Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace. Výsledkem bude mimo jiné zpracování strategického dokumentu Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2028 podle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a realizace více než 140 vzdělávacích a implementačních aktivit pro děti, žáky, pracovníky ve vzdělávání aj.

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava IVZdroj: Statutární město Ostrava

Projekt je řízen řídícím výborem, ustaveny byly kvalifikované pracovní skupiny, jejichž vedoucími a členy jsou ředitelé a ředitelky škol, zástupci zřizovatelů škol, pedagogové, zástupci vysokých škol, neziskových organizací, poradenských center a další odborně kompetentní lidé. Pracovní skupiny se zabývají financováním, předškolním vzděláváním a péčí, rozvojem rovných příležitostí, kompetencí pro život a moderními didaktickými formami vedoucími k rozvoji klíčových kompetencí. Náplní jednotlivých skupin je mj. spolupráce na přípravě Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2028, do které se bude moci formou připomínkování zapojit také veřejnost. Realizační tým projektu bude o této možnosti informovat prostřednictvím Facebooku, newsletteru a webové stránky projektu, kde bude uveřejňovat jak části dokumentu k připomínkování, tak termíny a způsob odeslání podnětů či připomínek. Úlohou pracovních skupin projektu bude také aktualizace odborných dokumentů, spolupráce na tvorbě akčních plánů rozvoje vzdělávání a řešení aktuálních problémů v oblasti školství v ORP Ostrava. Pracovní skupiny tak poskytují prostředí pro sdílení zkušeností a společné řešení problémů, které se v území nacházejí.

Dne 4.4.2024 se uskutečnil ustanovující řídící výbor projektu. Na jeho konání pak navázalo koordinační jednání s vedoucími pracovních skupin a následně samotná první jednání pracovních skupin. V rámci těchto jednání došlo k představení nových členů, seznámení s plánem činnosti na rok 2024 a započaly práce na novém strategickém dokumentu do roku 2028. Prvními kroky jsou aktualizace analytických informací o území, obyvatelstvu a školách, aktualizace/sestavení SWOT analýzy a vize do roku 2028. Na tomto základě bude následovat určení prioritních oblastí rozvoje vzdělávání a jejich rozpracování do strategických cílů, ze kterých budou realizační tým a členové pracovních skupin vycházet při následné přípravě akčních plánů rozvoje vzdělávání na školní roky 2025/26, 2026/27 a 2027/28.

Stejně jako v předešlých projektech místního akčního plánování ve vzdělávání, bude i v projektu MAP ORP Ostrava IV probíhat aktualizace Seznamu investičních priorit ORP Ostrava. Jedná se o tabulku, do které školy a jejich zřizovatelé zařazují své investiční záměry, aby na ně následně mohli čerpat finanční prostředky např. z Integrovaného regionálního operačního programu. Realizační tým projektu bude všechny školy i jejich zřizovatele o aktualizaci v dostatečném předstihu informovat. Školy, ale i jejich zřizovatelé by však měli dbát na průběžnou přípravu svých investičních záměrů, aby byli na aktualizaci v předstihu připraveni. S ohledem na změnu metodiky pro aktualizaci dokumentace MAP také školám a zřizovatelům doporučujeme zařadit své plánované investiční akce co nejdříve, neboť termíny aktualizací seznamu investičních priorit a termíny vyhlašování výzev na sebe nejsou nijak vázány.

Muzikoterapie pro pedagogické pracovníkyZdroj: Statutární město Ostrava

Významnou částí projektu je také implementace akčních plánů pro roky 2024 a 2025, které byly zpracovány v rámci realizace předchozího projektu MAP ORP Ostrava III. Na jejich základě byl pro území připraven soubor vzdělávacích aktivit určených pro vedení škol, pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, děti z mateřských škol, žáky základních škol, jejich rodiče, zřizovatele aj. aktéry v oblasti vzdělávání. Nabídku všech vzdělávacích aktivit, které byly vybrány na základě doporučení odborných pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava III, můžete najít na webu projektu map.ostrava.cz v sekci Kalendář nebo na úvodní stránce webu pod ikonami Vzdělávací aktivity. Všechny vzdělávací aktivity jsou zdarma dostupné pro školy (jejich zřizovatele, pracovníky, děti, žáky aj.), zapojené do projektu MAP ORP Ostrava IV.

Nejste si jisti, zda je vaše škola do projektu zapojena a rádi byste sebe či své žáky přihlásili na některou ze vzdělávacích aktivit? Stačí se podívat na web projektu, kde pod záložkou MAP IV najdete Seznam zapojených škol a spolupracujících SVČ. Není-li vaše škola do projektu zapojena, neváhejte nás oslovit. Rádi vás do projektu zapojíme.

Zajímá vás více o průběhu realizace projektu? Hledáte inspiraci, zajímavosti z oblasti školství či informace o vyhlášených dotačních programech? Navštivte stránky www.map.ostrava.cz a zde se přihlaste k odměru novinek emailem nebo navštivte facebookový profil MAP ORP Ostrava IV.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV, reg. č.: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355 je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Jan Amos Komenský, státním rozpočtem ČR a rozpočtem statutárního města Ostravy.

Zdroj: zadavatel inzerce