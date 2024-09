Velké téma současné doby představuje elektromobilita. Moravskoslezský kraj s ní spojené výzvy přijal, je konec konců místem, kde se elektromobily rovněž vyrábějí, a tak i díky němu těchto vozidel na silnicích přibývá.

Ostravský primátor Jan Dohnal | Foto: Jiří Zerzoň

Jak je na rozvoj elektromobility připravena samotná Ostrava? A projevil se už tento fenomén ve veřejné dopravě moravskoslezské metropole? Nejen na toto téma jsme vyzpovídali ostravského primátora Jana Dohnala.

Jak je Ostrava připravena pro elektromobilitu? Vzniká ve městě odpovídající infrastruktura?

Naše příprava je plynulá a postupná. Rád bych zdůraznil, že ostravská veřejná doprava je bezemisní už dnes. Ostravané jistě zaznamenali nákup parciálních trolejbusů, které mohou jezdit i bez trolejí. Vozový park Dopravního podniku Ostrava disponuje taktéž bateriovými autobusy, ve funguje městě řada rychlonabíječek, kde tyto prostředky veřejné dopravy mohou obrazně i doslova „dobít baterky“. Podle mého názoru jdeme správným směrem a výrazně snižujeme emise v rámci města. Jsme tedy v tomto bodě poměrně daleko. Připomínám, že Ostrava se může pochlubit prvním bezemisním dopravním podnikem v rámci celé České republiky.

Ostravský primátor Jan DohnalZdroj: Vladimír Pryček

Co se týče elektromobility pro běžné občany, i zde můžeme vykázat pokrok ve zřizování příslušné infrastruktury. Vzniká především na nových parkovištích a v parkovacích domech. Aktuálně pamatujeme na elektro dobíjení i rozvoj sítě elektrických stanic při výstavbě každého veřejného parkoviště nebo parkovacího domu. Nutno však podotknout, že hovořím čistě o našich objektech, tedy těch v majetku města. Pokud jde o infrastrukturu jako takovou, ta se často nachází v gesci soukromých vlastníků. Jestliže tito mají zájem o zbudování dobíjecích stanic, rozhodně jim „nepřekážíme“ a jsme svolní k případné součinnosti. Pochopitelně usilujeme o to, aby komerční poskytovatelé služeb souvisejících s elektromobilitou měli ve městě co nejschůdnější podmínky.

Dá se říci, že při dokončení nedávném dokončení staveb jako City Campus Ostrava nebo parkovací dům u městské nemocnice už bylo s dobíjecími stanicemi počítáno?

Přesně tak! V těchto – ale i některých dalších – objektech může řidičská veřejnost nabíječek využít podle svých potřeb. Momentálně připravujeme spuštění dobíjecích stanic v městských terminálech. Jedná se o parkoviště na Černém potoku a taktéž na Hranečníku. Obecně platí, že když stavíme jakoukoliv novou parkovací plochu, bereme požadavky na elektromobilitu pokaždé v potaz. A jestliže poptávka po elektromobilitě vzroste, jsme připraveni stávající kapacity rozšiřovat.

Jak vnímáte nástup elektromobility? Jste optimistou či skeptikem?

Především je to správná cesta. Jistě, stále existuje spousta věcí, které je třeba poladit, dotáhnout, zkrátka zlepšit. Já tyto „nedodělky“ vnímám jako příležitost pro Ostravu, jakož i přilehlý region.