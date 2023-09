Ostravská katedrála Božského Spasitele zažije už v pátek 15. září naprosto ojedinělý koncert. Přivítá výjimečný, mezinárodně uznávaný „The United States Air Forces in Europe Band“ - dechový soubor vzdušných sil armády USA.

The United States Air Forces in Europe Band | Foto: Janáčkův máj, o.p.s.

Air Force Band, jak se sám soubor zkráceně označuje, působí při jednotce amerických vzdušných sil v Německu a má velmi pestrý repertoár, díky kterému baví příznivce různých hudebních žánrů. Kromě tradičních povinností spojených s výkonem vojenské služby, jako jsou interpretace fanfár, pochody, účinkování na oficiálních armádních akcích apod., hraje tento dechový orchestr i hudbu jazzovou či swingovou. A to s pravým americkým temperamentem a nasazením.

„Flexibilita jak programu tak samotného proměnlivého uskupení jednotlivých nástrojů zaručují nevšední a silný zážitek,“ říká Jaromír Javůrek z obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, kterou statutární město Ostrava pověřilo organizačním zajištěním koncertu. Ostravské publikum se s americkým Air Force Bandem setkalo už před několika lety, kdy vyvolal doslova nadšení.

Vystoupení unikátního souboru začíná v ostravské katedrále Božského Spasitele v pátek v 19 hodin, koná se u příležitosti Dnů NATO a Vzdušných sil armády ČR a pod záštitou náměstka primátora statutárního města Ostravy Zbyňka Pražáka a sídelního biskupa Ostravsko-opavské diecéze Martina Davida. Vstup na koncert je volný, místa proto nelze rezervovat.

Air Force Band se skládá z aktivních hudebníků letectva, kteří slouží pod vzdušnými silami Spojených států v Evropě. Prostřednictvím četných rozhlasových a televizních vysílání a vystoupení poskytuje Air Force Band mimo jiné americkou hudbu vojákům sloužícím v evropských členských zemích NATO.

Historie amerického armádního dechového souboru letectva sahá do roku 1943, kdy kapela začínala jako jednotka o pouhých pěti členech, zatímco dnes zahrnuje desítky hudebníků. Hlavním posláním tehdejší mladé jednotky bylo vytvořit velkolepou jevištní show, pobavit americké vojáky a posílit jejich morálku. Kromě hraní tradiční vojenské ceremoniální a přehlídkové hudby tedy členové založili i taneční kapelu, která vystupovala na večerních akcích, kde hrála populární swingovou hudbu té doby, kterou mimo jiné složil major Glenn Miller z Army Air Corps. V roce 1944, uprostřed nejkrutějších bitev druhé světové války, byla kapela vybrána k přesídlení do Evropy - nejprve krátce působila na předměstí Paříže a poté v německém Wiesbadenu, kde američtí hudebníci zůstali až do poloviny 70. let 20. století. Od té doby se kapela stěhovala na různá místa v Německu, až se nakonec usadila ve svém současném domově na letecké základně Ramstein.

Zdroj: Janáčkův máj, o.p.s.