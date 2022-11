V komunálních volbách získalo hnutí Ostravak ze Slezské 14,42 % a umístilo se ve volbách na druhém místě.

noví členové zastupitelstva za Ostravak, hnutí občanů – Ivana Šmídáková, doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph. D., Ing. Ivona Vaňková – dole zleva, Ing. Roman Goryczka, Ing. Martin Vidura, MUDr. Tomáš Pavliska- nahoře zleva | Foto: Jan Vlček

Ve volebním období 2022–2026 bude hnutí Ostravak ze Slezské reprezentovat v zastupitelstvu městského obvodu šest zastupitelů. Do vedení městského obvodu byli zvoleni dva z nich, a to Ivona Vaňková a Roman Goryczka. Koaliční smlouva byla podepsána s hnutím ANO 2011 a ODS&NEZ.

Hnutí Ostravak ze Slezské je ve vedení městského obvodu již od roku 2014. Od té doby se podařila zrealizovat řada projektů. Místostarostka Ivona Vaňková má na starosti majetek a stavební úřad a místostarosta Roman Goryczka má v gesci finance a oblast školství, kultury a sportu. Na řadu projektů, které se týkají výše uvedených oblastí, se podařilo získat finanční prostředky z rozpočtu města, státu i EU. Ve školách byly zřízeny odborné učebny, do všech tříd základních škol byly zavedeny rekuperační systémy čistící vzduch, pořízen byl nový nábytek do kabinetů, investice směřovaly taky do obnovy školních jídelen, sportovišť i infrasaun. Velkou investicí byla modernizace areálu TJ Sokol Koblov.

Vizualizace sportovní haly v KoblověZdroj: Jan Vlček

„Plánů a vizí máme ještě spoustu a jak se říká, v šuplíku máme nachystaný například projekt na výstavbu sportovní haly v Koblově, na který již máme vydáno stavební povolení. Čekáme na vyhlášení dotační výzvy Národní sportovní agentury a ihned budeme o tuto investiční dotaci na její realizaci žádat. Hodláme zřizovat cvičné dílny a kuchyně, učebny jazyků a informatiky. V Kunčičkách plánujeme zrekonstruovat bývalý učitelský dům, tak aby v přízemí vznikly dvě třídy MŠ a v dalších patrech družina pro ZŠ,“ uvedl místostarosta Roman Goryczka.

Opravy školských zařízení, místostarosta Ing. Roman GoryczkaZdroj: Jan Vlček

Místostarostce Ivoně Vaňkové byly svěřeny kompetence mimo jiné v oblasti majetku. „Bez prodejů a pronájmů by obvod neměl tolik potřebné finance pro uskutečnění investičních akcí a oprav. Pokračovat musíme nadále v modernizaci bytových domů, do kterých chceme umístit slušné nájemníky a také v regeneraci veřejných prostranství, aby se lidé na ulicích cítili dobře a bezpečně,“ doplňuje místostarostka Vaňková.

oprava domů Mírová osada, místostarostka Ing. Ivona VaňkováZdroj: Jan Vlček

Slezská Ostrava bude pokračovat v podpoře různých spolků a organizací a bude organizovat již tradiční akce. V létě se opět uskuteční Den Slezské, Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, promítání letního kina v rámci Slezskoostravských filmových pátků, tradiční závody Valíme se Slezskou a Běh na Emu a celoročně bude obvod pořádat ve Slezskoostravské galerii různé netradiční výstavy.