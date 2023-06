Skvělý výlet pro všechny generace, můžete zde dojed autem, na kole, vlakem, autobusem nebo mnoho turistů se zastaví pěšky cestou z Lysé hory a doplní energii.

Foto: zadavatel inzerce

Vyhledávané magické místo se zvláštní energií nejen na Ostravici, ale i v celých Beskydech Ostravický Dvorek pomáhá zastavit se od každodenního spěchu a zavzpomínat na staré dobré časy. Původní starý rodinný domek z roku 1899 s hospodářskou budovou u hlavní silnice I 56 v obci Ostravici se po dobu pěti let postupně proměňoval v selské stavení, kde bylo zachováno vše, co se zachránit dalo. Zůstaly zde staré dlažby, impregnovaly se kompletně krovy, aby byly zachovány původní trámy. Dokonce při rekonstrukci odkryli řemeslníci jako překlad kolejnici z roku 1965. Ta pochází z původní železnice Ostravice – Bílá, která vedla přes údolí Šance, ale dnes je již pod vodou. Cílem bylo tedy zachovat původní beskydskou architekturu.

Zdroj: zadavatel inzerce

„Když jsem tuto zchátralou a zarostlou hrůzu koupil, chodil jsem několik týdnů ráno a večer na toto místo, abych viděl, jak zde slunce maluje stíny. Vůbec jsem dopředu nevěděl, co s touto nemovitostí provedu. Nakonec jsem tu objevil mnoho starých skvostů, staré dlažby, dřevěné hrubě opracované trámy, světlíky v koupelnách, dveře s masivními zárubněmi, které se již nedají nikde koupit. Napadla mě myšlenka všechny tyto nádhery zachovat, zachránit a ostatní věci dodělat v původním selském stylu, ale moderními technologiemi“, říká majitel objektu.

Zdroj: zadavatel inzerce

Dnes v budově najdete vyhlášenou kavárnu PePe bakery&coffee, kde se lidé zastavují na dobrou kávu a ještě lepší domácí zákusky. Kavárna je otevřená od středy do neděle a pondělky, úterky má zavřeno. Obchůdek z duše, něhy a lásky přesně zapadá do konceptu stavby – odnesete si odtud originální dárky, které přináší radost. Můžete také v obchůdku využít služby odeslat nebo vyzvednout balík přes Zásilkovnu. Ženy, ale také i muži si v Kosmetice Ostravice nemohou vynachválit ajurvédské kosmetické procedury a nově i masáže celého těla. V zadní části hospodářské budovy se budou nově vyrábět dobroty pro vegetariány. Dnešní trend je jíst zdravě bez Éček a konzervantů. Prostory si od července pronajala firma Get Vegget, která zde bude vyrábět polotovary dle starých dobrých receptur.

Zdroj: zadavatel inzerce

V druhé části budovy jsou prostory pro pronájmy různých společenských akcí. Můžete si zde oslavit narozeniny, uspořádat firemní večírek nebo uspořádat jakoukoliv jinou událost. V Ostravickém Dvorku si můžete vybrat z mnoha možnosti stylových prostor, které si jednoduše pronajmete na určitý termín a pak si můžete donést z domu víno, alkohol, pivo, nealko, jídlo, obložené mísy, dorty, zkrátka vše, co uznáte za vhodné pro pohoštění svých přátel a nejbližších. Pokud se nechcete starat o jídlo, umíme vám samozřejmě zajistit teplý nebo studený catering, rauty nebo vyhlášená korýtka. V ceně pronájmu je nejen prostor, ale také veškeré zařízení jako jsou stylové stoly, židle, prostírání, skleničky, příbory, výzdoba, ozvučení apod. Tato služba je v posledních měsících velmi vyhledávaná, jelikož si můžete uspořádat velkorysou oslavu v nádherném stylovém prostředí a ještě ušetříte.

Zdroj: zadavatel inzerceCelý objekt na vás dýchne nostalgií starých dobrých časů. Pocítíte zvláštní atmosféru, odpočinete si při dobrém domácím občerstvení, nemusíte nikam spěchat a užijete si nádherné přírody a výhledu na Lysou horu. Z Ostravického Dvorku je to jen 200 metrů procházkou k nádherným ostravickým peřejím, kde vládne klid a šumění vody a kde najdete příjemný stín stromů kolem řeky Ostravice. Autem odbočíte z hlavní silnice I 56 dovnitř areálu a po starých žulových kostkách se dostanete na malé soukromé parkoviště. Ostravický Dvorek můžete navštívit také na kole nebo koloběžce. Z cyklistické stezky, která vede z Ostravy až po přehradu Šance, sjedete u ostravických peřejí vpravo. Pak už vás směrovky zavedou až do Dvorku. Vlakem vystupte na Ostravici Zastávka. Autobus staví přímo před budovou Dvorku. Těšíme se na vás.