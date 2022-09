Před deseti lety vznikla v Ostravě první hudební škola, která se zaměřuje výhradně na populární hudbu. Kurzy nejsou věkově omezeny a mezi studenty tak najdeme malé děti, studenty středních a vysokých škol, ale i dospělé zpěváky, amatéry i profesionály z Ostravy, ale i z jiných regionů, a dokonce i ze zahraničí.

koncert studentů Pop academy | Foto: archív Pop academy

„Základním kamenem naší školy je a vždy bude výuka populárního zpěvu, nicméně chceme našim studentům poskytnout komplexní uměleckou průpravu. Mimo jiné pak pomáháme spojovat ostravské muzikanty, tak aby mohli zakládat nové kapely a projekty, poskytujeme jim naše prostory pro zkoušky a současně pořádáme řadu koncertů, workshopů pro veřejnost a podobné akce, na kterých mají možnost se prezentovat,“ říká ředitelka Pop Academy, Petra Kubecová.

koncert u příležitosti oslav pátého výročí Pop academyZdroj: archív Pop academy

„Důležitou součástí naší práce je také příprava talentovaných muzikantů ke studiu na profesionálních hudebních institucích. Za největší úspěch považuji přijetí Niké Volapecké ke studiu na prestižní Berklee College of Music. Niké tak přímo z Pop Academy zamířila rovnou na nejlepší hudební univerzitu na světě,“ prozradila umělecká ředitelka, Taťána Wajs. „Tady to ale nekončí,“ dodává. „Navštěvují nás i profesionální umělci, kteří se jen potřebují udržet v hlasové kondici, ať je to Mirai Navrátil z kapely Mirai, či zpěvačka Markéta Konvičková. Nesmím také zapomenout na zcela nový projekt Level Up Pop Academy, který představuje unikátní spojení mezi USA a střední Evropou. V rámci projektu mimo jiné přivedeme profesory z Berklee k nám do Ostravy a ti zde budou předávat cenné zkušenosti pedagogům z evropských univerzit. V příštích letech se pak chceme zaměřit na další prestižní umělecké instituce po celém světě. Prostě se snažíme neustále vyvíjet a hledat nové výzvy,“ dodala Wajs.

Pop Academy se před dvěma lety přestěhovala do prostor hudebního klubu SKY a také se musela vypořádat s nelehkou situací v době pandemie. „Nebylo to vůbec jednoduché. Osm let jsme sídlili v budově Centra kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava a Přívoz, ale z čista jasna jsme dostali výpověď od dnes již bývalé paní ředitelky. Díky štědrosti lidí v našem okolí jsme naštěstí dostali příležitost v prostorách hudebního klubu SKY, kde se nám otevřela spousta nových možností,“ říká Petra Kubecová.

Teď už je ale práce v této škole opět v plném proudu. Nezbývá tedy než Pop Academy popřát k desátým narozeninám hodně úspěchů v další činnosti, spoustu splněných ambicí a výzev a mnoho úspěšných studentů.

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů