Ostravské komunikace nejsou jen silničáři, pomáhají Ostravě. V jejich historii byly i krušné chvíle.

Nová lesní cesta Bělský les | Foto: Ostravské komunikace, a. s.

Historii firmy právě teď připomínají v ulicích velkoplošné panely putovní výstavy Galerie VENKU. Nyní je potkáte v Dolních Vítkovicích. Na první pohled zaujmou dobové snímky z let, kdy se teprve rozhodovalo o budoucí podobě správy silnic.

Po druhé světové válce se údržbě silnic a mostů věnovaly národní výbory. V 60. letech 20. století pak v Ostravě fungovala Městská správa silnic. Její činnosti převzaly 2. července 1964 Ostravské komunikace – tehdy jako rozpočtová organizace Ostravy se stovkou zaměstnanců. „Byla to doba, kdy se na ulicích města vyskytovalo obrovské znečištění z dolů a hutí a řešilo se, čím v zimě ulice sypat, aby situace nebyla ještě horší,“ říká při pohledu na historické fotky předseda představenstva a ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý.

1976 Oprava Mostu PionýrůZdroj: Ostravské komunikace, a. s.

Jak šel čas, „ostravští silničáři“ přebírali péči o mosty, o městské kolektory vedoucí nejrůznější potrubí, rozvody a kabeláže, o systémy řízení křižovatek apod. Na kontě mají ze 70. let 20. století jednak rekonstrukci Mostu Miloše Sýkory, jednak práci na zborceném Mostu Pionýrů po tragickém výbuchu plynu v roce 1976. Ostravské komunikace odstraňovaly zhroucené konstrukce mostu a pomáhaly s výstavbou a provozem provizorního přemostění Ostravice.

1997 Podjezd pod Mariánskohorskou ul. - povodeňZdroj: Ostravské komunikace, a. s.

V letech po „sametové revoluci“ Ostravským komunikacím postupně přibyla například správa parkovacích automatů, veřejného osvětlení, starost o přestupní uzel Svinovské mosty nebo spolupráce s dalšími správci komunikací, jako je ŘSD či Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Technika pro úržbu komunikacíZdroj: Ostravské komunikace, a. s.

Dramaticky do života firmy zasáhly povodně, které v roce 1997 zablokovaly mnohé průjezdy Ostravou, podemílaly mosty a zatopily celé čtvrti. Byly to právě Ostravské komunikace, které musely vyrazit do akce spolu se složkami IZS, aby uzavíraly silnice, měnily dopravní značení, monitorovaly mosty a později pomáhaly s likvidací škod.

V roce 1998 se firma stala akciovou společností. Rostly objemy zakázek i počty zaměstnanců. Ostravské komunikace nyní zajišťují portfolio činností pro statutární město Ostrava, pro městské obvody a městské společnosti a také pro zákazníky napříč trhem. Firma se stará zejména o údržbu silnic a mostů, o veřejné osvětlení, světelnou signalizaci, o kolektory, o provoz parkovacích domů a parkovišť. Právě v těchto týdnech také opět o tzv. nadlimitní čištění a zkrápění ulic proti prašnosti a horku. Společnost je opakovaně zisková a zaměstnává 225 lidí.

Čištění a zkrápění ulic OstravyZdroj: Ostravské komunikace, a. s.

Veřejnost se může doslova pod kapotu vozů a strojů Ostravských komunikací podívat během Dne otevřených dveří 22. června.

www.okas.cz