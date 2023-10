V roce 2021 vstoupila firma Herbalus na trh s konopnými produkty. Čím si získala zákazníky?

Foto: Herbalus s.r.o.

Na otázky o fungování a vzestupu Ostravské firmy zaměřené primárně na zlepšování lidského zdraví pomocí přírodních doplňků stravy nám odpovídal majitel Tomáš Konieczny.

Co je Herbalus? Jak vznikl?

Herbalus je spojením dvou latinský slov: herba - tráva a salus - zdraví.

Herbalus vznikl díky naší dlouholeté vášní ke konopí, doplněné o znalosti a povědomí o jeho blahodárných účincích na lidské zdraví. Poprvé jsem se s konopím setkal před jedenácti lety, kdy mi významným způsobem pomohlo při borelióze a bolestech s ní spojenými. Od té doby mě tato rostlina fascinuje a to zejména spektrem přínosů, které nabízí.

Samotná firma Herbalus však vznikla na základě toho, že jsme v roce 2020 shledali kvalitu českého konopného trhu jako naprosto tristní a viděli jsme zde obrovský prostor, jak zaujmout opravdu kvalitními produkty. A to se nám povedlo. V březnu roku 2021 jsme spustili e-shop a o několik měsíců později otevřeli také kamennou prodejnu v centru Ostravy.

Zdroj: Herbalus s.r.o.

Herbalus však není jen konopí. Na co se aktuálně zaměřujete?

Je to tak. Začalo to konopnými produkty, ty však samozřejmě nejsou univerzálním všelékem. Zejména díky naší kamenné prodejně mám možnost denně osobně hovořit se zákazníky a naslouchat jejich problémům, mezi které patří nejčastěji nespavost či různé psychické problémy.

Jedním ze základních prvků pro zdravý a spokojený život je hořčík, avšak většina populace trpí jeho nedostatkem a je tak následně příčinou mnoha zdravotních komplikací. Jelikož jsem mnoha zákazníkům radil ať vyzkouší suplementaci hořčíku, ale sám jsem jim ho nemohl nabídnout, vývoj a výroba vlastního magnesia byly logickým krokem.

Zdroj: Herbalus s.r.o.

Nechtěli jsme však přinést “obyčejný” hořčík, jakých je na trhu už desítky. Rozhodli jsme se pro vývoj vlastního unikátního produktu - Magnesia - PRO SPÁNEK. Trvalo to sice nějaký čas, ale výsledek stojí zato. Spojením vysoce kvalitního hořčíku, kozlíku lékařského, chmele, vit. b6 a tryptofanu jsme vytvořili velmi efektivní kombinaci přírodních látek, díky které lidé pocítili významné zlepšení spánku již po prvním použití.

Z produktu se stal během krátké doby naprostý bestseller a tak jsme mu záhy vytvořili bratříčka - Magnesium - PRO ENERGII, jenž je naopak vhodné pro ranní užití a získání energie.

Zdroj: Herbalus s.r.o.

Co plánujete do budoucna?

Neustále pracujeme na vývoji a výrobě nových produktů. Jedná se však o náročný proces, zejména proto, že si opravdu dáváme záležet na kvalitě a účinnosti našich produktů. Mohu prozradit, že naší nejbližší chystanou novinkou bude unikátní produkt zaměřený na zdraví jater.

Zdroj: Herbalus s.r.o.