Klub Barrák sídlící na Fügnerově ulici v ostravském Přívoze si pro letošní podzim přichystal velké množství živých koncertů pro všechny věkové kategorie a fanoušky různých žánrů.

Foto: Marcel Palovčík Klub Barrák Ostrava

Provozovatel klubu Marcel Palovčík k podzimnímu programu uvádí: „Snažíme se o co nejpestřejší program klubu a každý žánr má i nás místo. Neklademe důraz na to, zda se jedná o folkovou, rockovou, popovou nebo metalovou hudbu. Důležitá je kvalita hudební produkce. I proto nabízíme hudebním fanouškům vyvážený program, kde by si měla najít to své většina posluchačů.“

Toto klub Barrák opravdu splňuje a v programu je tak možné najít jak koncert Ivy Bittové, folkového uskupení Beránci a vlci 2.0 nebo Tomáše Kočka, tak i funkové kapely JAR, či Monkey Business.

Zdroj: Youtube

„Česká hudba má v našem programu opravdu velké zastoupení“, říká Marcel Palovčík a dodává: „Já osobně bych chtěl z českých a slovenských zástupců vyzdvihnout koncerty B-side bandu, tedy swingového big bandu, který v nedávné době vydal nové album a bude se jednat vlastně o jejich první klubový koncert v Ostravě. Dále se pak těším na koncert kapely The Ecstasy of Saint Theresa, která se po několika letech vrátila na pódia a opět se bude jednat o první klubový koncert po tomto comebacku. Fanoušci ska se pak mohou těšit na koncert kapely Fast food orchestra. Skvělý zážitek slibuje rozhodně i koncert velmi rychle rostoucí kapely Jamaron. Před Vánoci nás pak čeká speciální vánoční koncert legendy českého country kapely Poutníci s podtitulem Country Vánoce.“

Monster Magnet vystoupí v Barráku už 23. říjnaZdroj: zadavatel inzerce

To však není vše. Fanoušci českých hudebním skupin se mohou těšit i na koncerty kapel jako Krucipüsk, Vypsaná fixa, Divokej Bill, Bára Hrzánová & Condurango, Vidiek, Aiko, Vltava, Poletíme?, XIII. Století, O5 a Radeček, November 2nd, 4 rockeři s operní pěvkyní, Insania a mnoho dalších.

V Barráku však dostávají velký prostor i zahraniční hudební skupiny, které tvoří víceméně polovinu programu. K tomuto Marcel Palovčík dodává: „Je to tak, už od začátku klubu má u nás velký podíl na programu zahraniční scéna. Díky dlouholeté práci se nám daří zvát do Ostravy i vetší jména hudebních žánrů. Dobrým příkladem je stoner rocková skupina Monster Magnet, která v letošním roce oslaví 35 let své existence a je tak označována za jedny z průkopníků tohoto žánru. Na svém výročním turné se zastaví i u nás v Barráku na jediném koncertě v České republice a na Slovensku. Z dalších zahraničních vystupujících pak za zmínku stojí určitě koncert Kosheen. Z tvrdších žánrů pak můžu doporučit koncert legend thrash metalu Destruction z Německa, či black metalové kapely Batushka, se kterými vystoupí i kapela Vltimas, jejíž členové jsou známí z jiných, již legendárních metalových kapel, či heavy metalových Crystal Viper.“

Tomáš Kočko & Orchestr zahraje v Barráku 24. říjnaZdroj: zadavatel inzerce

Kromě již zmíněných kapel se ale fanoušci hudby mohou těšit i na méně známá jména jako Ellende, Groza, Benighted, Lucifer a mnoho dalších.

Barrák po přestěhování na novou adresu disponuje i menším sálem, na kterém dostávají prostor komornější, ale stále kvalitní uskupení. K této menší scéně Marcel Palovčík říká: „Ano. Malá scéna klubu je pro nás velmi důležitým článkem v programu. Máme tak možnost uspořádat jednak koncerty méně známým interpretům, kteří sice svou fanouškovskou základnu již mají, ale není tak velká, aby zaplnila velký sál, tak i začínajícím kapelám. Většinou se jedná o nezávislá hudební uskupení. Mezi jinými můžeme zmínit První Hoře, Mirka Kemela, Lesní zvěř, Barboru Mochowou, Middle of The Sandwich nebo Goofy Cow. I na této malé scéně však mají své místo zahraniční kapely. Stále si však stojíme za tím, že i na malé scéně u nás hrají pouze kvalitní kapely a lidé tak nemusí mít strach, že by z koncertu odcházeli zklamaní. Naopak se zde nabízí příležitost objevovat nová jména. Tyto koncerty navíc zásadně končí před 22 hodinou, takže návštěvníci nemusí mít obavu, že by ráno nevstali za svými povinnostmi.“

Koncert letošní české zástupkyně v Eurovizi Aiko je na programu 29. říjnaZdroj: zadavatel inzerce

Klub Barrák tedy opravdu nabízí velký výběr kvalitní hudby a podzimní program bude velmi bohatý. Více informací o programu klubu naleznete na jeho webových stránkách www.barrak-club.cz, kde najdete i velké množství dalších chystaných akcí.

Klubový koncert The Ecstasy of Saint Theresa je naplánovaný na 20. listopaduZdroj: zadavatel inzerce