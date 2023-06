Móda, kreativita a zábava! Připravte se na červen plný akcí. Tady je malý průvodce událostmi, které si prostě nemůžete nechat ujít:

Galerie Přerov | Foto: Galerie Přerov

Začneme hned ve středu 7. června, kdy se v Galerii Přerov uskuteční Beauty day. Přijďte si užít odpoledne plné módních přehlídek a soutěží, kde můžete vyhrát úžasné ceny. Módní zážitek teď máte na dosah ruky.

V sobotu 10. června 2023 se před Galerií Přerov uskuteční akce Streetball. Připravte se na ten pravý adrenalin. Přijďte se pobavit, povzbudit hráče a užít si atmosféru týmového ducha.

Pokračovat budeme v neděli 18. června, kdy se připravujeme na oslavu Dne otců. Od 15 do 17 hodin se konají nedělní dílničky, kde se děti mohou naučit kreslit tatínkovská povolání pod vedením talentovaného umělce L. Dostála. Ale to není všechno! Pro svého tatínka mohou také vyrobit jedinečnou kravatu.

Následující dva dny, 20. a 21. června, navštivte FLER jarmark. Najdete zde mnoho stánků s originálními a ručně vyráběnými produkty. Je to skvělá příležitost podpořit místní umělce a třeba si najít něco, co zkrášlí váš domov nebo zpříjemní váš život.

V sobotu 24. června se uskuteční Letní bazárek. Máte něco, co chcete prodat? Nebo jste zase naopak v nákupní náladě? Tento den je přesně pro vás! Můžete si rezervovat místo na infostánku a prodat všechny ty věci, které již nepotřebujete. Nebo se naopak ponořit do příjemného nakupování a najít si něco nového, co vám udělá radost.

Poslední červnový den proběhnout letní farmářské trhy, kde děti dostanou zmrzlinu za vysvědčení zdarma! Prozkoumejte různé stánky plné čerstvých a lahodných potravin, vyzkoušejte malování na obličej a vyfoťte se s naším roztomilým maskotem Čendou. Je to skvělá příležitost strávit příjemné odpoledne s rodinou a oslavit skvělé studijní výsledky.

Ale to není všechno! Pokud se potřebujete připravit na konec školního roku a poděkovat paní učitelce nebo panu učiteli, nezapomeňte navštívit naše obchody a podpořit místní partnery. V knihkupectví Luxor, papírnictví Koh-I-Noor, H&M, C&A, Dráčik, Pepco, Oxalis, v květinářství Flamengo, drogerii DM nebo v prodejně Moje zdravá výživa najdete skvělé dárky, kterými můžete projevit svou vděčnost.

Připravte se na vzrušující červnový program v Galerii Přerov! Těšíme se na setkání s vámi!