Každý den trávíte dlouhé chvíle v koupelně a máte pocit, že to na vašich vlasech stále není vidět? Přirozené kudrliny vypadají jako vrabčí hnízdo, jemné vlasy jsou po pár minutách zplihlé a neposedné kadeře nedokážete zkrotit ani kdybyste se na hlavu postavily? Inspirujte se našimi jednoduchými triky a vyzkoušejte pomocníky od značky BaByliss, kteří vám vaši každodenní rutinu usnadní a zařídí, aby vaše vlasy vypadaly každý den jako ze salonu.

Správné mytí je alfou a omegou

Říkáte si, že ve svém věku přeci tak jednoduchou věc, jakou je mytí vlasů, zvládáte bez chyby? Opak je pravdou. Spousta mužů i žen totiž nemyje své vlasy správně. Nesprávné mytí a používání nadměrného množství šamponu však může způsobit řadu problémů – od častého maštění až po zplihlý a unavený vzhled vlasů. Před samotným mytím vlasy nejprve řádně rozčešte a nastavte teplotu vody, která nebude příliš horká ani studená – ideální je vlažná voda. Jakmile budou vaše vlasy dostatečně mokré (vodou opravdu nešetřete), vetřete do rukou malé množství šamponu. Ten v rukou napěňte a postupně vtírejte k pokožce hlavy. Poté krouživým pohybem zapracovávejte šampon (můžete přidat i trochu vody). Šampon nikdy nevtírejte do délek a konečků – tato část vlasů se totiž umyje během splachování šamponu. Při splachování opět nešetřete vodou a zbytky šamponu dokonale spláchněte, aby nezůstaly ve vlasech. Celý postup opakujte ještě jednou, aby byly vaše vlasy opravdu dokonale čisté a zbavené veškerých nečistot, zbytků stylingových produktů a mastnoty.

Nezapomínejte na kondicionér

Mytí vlasů však nekončí u správného spláchnutí šamponu. Nyní přichází na řadu kondicionér – ten používejte po každém mytí vlasů. A to z jednoho prostého důvodu. Zatímco šampon vlas otevře a vyčistí, kondicionér ho zase uzavře a ochrání před poškozením. Kondicionér navíc udělá vaše vlasy lesklé, hebké a nadýchané. Před nanesením kondicionéru vymačkejte z vašich vlasů přebytečnou vodu. Poté naneste kondicionér do dlaní, rozetřete a vtírejte do vlasů od konečků až ke kořínkům. Poté jemně rozčešte vlasy hřebenem, aby se kondicionér dostal na všechna místa a nechte působit podle návodu na obalu. Až vyprší čas nutný pro působení kondicionéru, opět jej pečlivě vymyjte vlažnou vodou. Na závěr z vlasů opatrně vymačkejte přebytečnou vodu a připravte se na další krok – foukání a styling.

Tepelná ochrana jako základ každého stylingu

Ještě předtím, než začnete vlasy foukat a jakkoliv upravovat, použijte třetí nezbytný produkt, který nesmí chybět v žádné správné péči o vlasy. Tepelná ochrana vaše vlasy ochrání před vysokými teplotami během foukání, kulmování či žehlení a zajistí, aby váš vlas zůstal nepoškozený a krásně hydratovaný. Neopomínejte tedy použít tepelnou ochranu před každou úpravou vašich vlasů. Uvidíte, že používání termální ochrany bude na kondici vašich vlasů opravdu znát.

Foukat nebo nefoukat?

Zde platí jednoznačné pravidlo – foukat vždy a pokud možno ihned po umytí vlasů. Pokud se totiž rozhodnete vlasy nechat volně schnout, hrozí, že začne vlhká pokožka hlavy dělat neplechy a vás budou trápit nepříjemné lupy, nadměrné maštění vlasů, vypadávání, ekzémy či svědění. Vlhká pokožka navíc podporuje přemnožování různých plísní, bakterií či hub. Nikdy však nefoukejte vlasy bez použití tepelné ochrany. U fénování je také důležité foukat vždy s nasazenou úzkou trubicí (nikdy ne bez ní) – a pokud máte přirozené kudrliny, pak s nasazeným difuzérem. Díky úzké trubici totiž snadno usměrníte směr, v jakém fouká vzduch na vaše vlasy. Správně byste měly vysoušet své vlasy po vrstvách (od spodních po horní vrstvy) a s pomocí kartáče, a to vždy směrem dolů. Nejprve tedy uchopte pramínek vlasů hřebenem a poté souběžně posouvejte hřeben i fén od kořínků po konečky. Uvidíte, že vaše vlasy budou díky této technice hebčí, hladší, lesklejší a nadýchanější, než kdybyste je vysoušely cukavým a chaotickým pohybem sem tam.

Pokud chcete svoji foukanou občas zpestřit zajímavějším stylingem, vyzkoušejte kvalitní kulmofény. Dovedou vytvořit nadýchaný účes i přirozené vlny a vlnky – třeba na rande, pracovní schůzku nebo kulturní událost.

Žehleníčko žehlení

U žehlení vlasů platí jednoduché pravidlo – žehlete tak, abyste neškodili svým vlasům. Na žehlení používejte kvalitní žehličku a teplotu nastavte maximálně na 185 stupňů (vyšší teplota je zbytečná a spíše vám uškodí). Stejně jako u foukání nezapomínejte na tepelnou ochranu, kterou naneste do vlasů po celé délce ještě před žehlením a dokonale ji zapracujte na všech místech. Před žehlením se ujistěte, že jsou vaše vlasy dostatečně suché – nesmí být vlhké! A také dokonale rozčesané. Během žehlení postupujte po vrstvách a pramínkách od shora dolů. Na závěr účes zafixujte vaším oblíbeným produktem. Nezapomínejte, že čas od času musíte povrch žehličky vyčistit od nečistot a zbytků stylingových produktů – stačí, když studenou žehličku jemně otřete hadříkem či ubrouskem. Jedině tak bude fungovat správně, jak má.

A v neposlední řadě nezapomínejte ani na kvalitní nástroje. Bez nich totiž krásné vlasy nevykouzlíte. Pokud hledáte opravdovou kvalitu v péči o vaše vlasy, vyzkoušejte revoluční řadu BaByliss Hydro-Fusion, která díky pokročilé plazmové technologii a duálnímu iontovému systému udržuje vlasy hydratované.

Fén BaByliss Hydro-Fusion D773DE

Fén BaByliss z řady Hydro-Fusion disponuje pokročilou plazmovou technologií s duálním iontovým systémem vyrovnávajícím vlhkost a výkonem 2100 W. Díky výkonnému proudění vzduchu budou vaše vlasy rychle, elegantně a hladce vysušené. Štíhlá hubice efektivně koncentruje vzduch a zajišťuje hladké vysoušení vašich vlasů. Velký difuzér vybavený plazmovým proudem zase efektivně vysouší a vytváří luxusně měkké a lesklé přirozené lokny. Na fénu oceníte i jeho nízkou váhu a velikost, díky které se vám bude s fénem snadno manipulovat. Během vysoušení můžete přepínat mezi 3 režimy nastavení teploty a 2 režimy nastavení rychlosti. Samozřejmostí je i chladné proudění vzduchu. Fén se navíc snadno čistí díky odnímatelnému zadnímu filtru. V neposlední řadě jistě oceníte i 2,5 m dlouhý napájecí kabel, který vám umožní volnost a flexibilitu.

ROTAČNÍ KULMOFÉN BaByliss hydro-fusion AS773E

Rotační kulmofén BaByliss Hydro-Fusion je vybaven pokročilou plazmovou technologií s duálním iontovým systémem, výkonem 700 W a velkým rotačním kartáčem 50 mm s keramickým povrchem a možností nastavení směru otáček. Na kartáči oceníte jeho měkké štětiny, které vašemu účesu propůjčí okouzlující hebkost, a iontovou kontrolu proti krepatění, díky které budou vaše vlasy krásně lesklé. Během používání můžete přepínat mezi 2 teplotními režimy, 2 rychlostmi a chladným prouděním vzduchu, díky čemuž získáte plnou kontrolu nad výsledným efektem. Samozřejmostí je také ochranný kryt. Uživatelky, které si potrpí na kvalitu, potěší i kombinace štětin z přírodní měkké kančí srsti a nylonu.

KULMOFÉN BaByliss hydro-fusion AS774E

Kulmofén BaByliss Hydro-Fusion se pyšní pokročilou plazmovou technologií s duálním iontovým systémem a výkonem 1 000 W. Na výběr máte ze 4 různých nástavců pro vysoušení, uhlazování, narovnávání a dodávání objemu a tvaru vašim vlasům. Díky iontové kontrole budou vaše vlasy krásně lesklé a krepatění bude eliminováno na minimum. Během používání můžete přepínat mezi 2 úrovněmi teploty a oceníte i chladné proudění vzduchu a praktický 2,5 m dlouhý napájecí kabel, který vám zajistí volnost a flexibilitu.

ŽEHLIČKA NA VLASY BaByliss hydro-fusion ST573E

Žehlička na vlasy z řady BaByliss Hydro-Fusion vás ohromí pokročilou plazmovou technologií s duálním iontovým systémem a nastavitelnou teplotou až na 235 °C. Technologie Advanced Ceramics™ heating system a odolné keramické destičky zaručí rovnoměrnou distribuci tepla. Díky kombinaci kladných a záporných iontů budou vaše vlasy krásně hydratované a krepatění eliminováno na minimum. Na žehličce oceníte i 5 digitálních nastavení teploty, automatické vypnutí při delší nečinnosti a praktický 2,5 m dlouhý napájecí kabel, který vám umožní volnost a flexibilitu.

