Roboti za miliony pomůžou rozcvičit pacienty po mrtvici v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí.

Foto: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Slavnostní otevření nové robotické tělocvičny, která bude sloužit pro rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku, proběhlo dne 8. 2. v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Díky investici více než 16 milionů korun do nejmodernějších přístrojů, kterých je celkem 16, se tato tělocvična stane jednou z nejmodernějších v Česku. Ústav tak usiluje o zařazení do tzv. kranioprogramu. Urychlení rehabilitace pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP), která postihne ročně až 35 tis. lidí, napomůže k jejich návratu do běžného života.

Zdroj: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Ústav již prošel komplexní modernizací rehabilitačního bazénu či rekonstrukcí vodoléčby včetně pořízení moderního přístrojového vybavení. „Součástí robotické tělocvičny je i speciální robotický rehabilitační přístroj pro včasný a bezpečný pohyb neurologických pacientů a pacientů upoutaných na lůžko. Tento Erigo přístroj kombinuje postupné napřimování společně s pohybem nohou, který napodobuje chůzi s vhodným zatížením. Cílem je předcházet negativním důsledkům dlouhodobé nehybnosti a urychlit proces léčby,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zdroj: Youtube

V Královéhradeckém a Pardubickém kraji bylo v roce 2021 hospitalizováno v centrech cerebrovaskulární péče celkem 1800 pacientů s CPM. Přibližně třetina těchto pacientů by po akutním zaléčení měla ideálně přejít do komplexní intenzivní rehabilitační péče (tzv. kranioprogramu), zahrnující fyzioterapii, ergoterapii, logopedii i psychologii. V současné době není tento program, který má za cíl co nejlepší zlepšení kvality života pacientů, dostupný všem. V celé ČR tuto péči poskytují pouze RÚ Kladruby, RÚ Hrabyně, Chuchelná a Hamzova odborná léčebna.

„Dokončili jsme 1. etapu přípravy na poskytování plánované péče a otevíráme robotickou tělocvičnu. Dovoluji si tvrdit, že po plánovaném nákupu všech přístrojů, budeme mít nejmodernější robotickou tělocvičnu v Česku. Všechny přístroje bychom měli mít nakoupené do července 2024. Věřím, že se nám podaří vizi poskytování komplexní intenzivní rehabilitační léčby v Brandýse naplnit už na podzim letošního roku,“ řekla ředitelka rehabilitačního ústavu Světlana Jeřábková.

Zdroj: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí.

Zdroj: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Výstavba pavilonu vyjde na 382 milionů korun. „Příprava stavby bude zahájena po zajištění způsobu financování včetně rozhodnutí o nasmlouvání nové kapacity lůžek od zdravotních pojišťoven. Osobně však považuji projekt za zcela mimořádný s celorepublikovým přesahem. Budoucí rozvoj v podobě výstavby nové budovy bude také závislý na personálu. Věřím tedy, že náš rehabilitační ústav bude i do budoucna vhodným místem pro nové zaměstnance, kteří posílí výborně fungující současný tým,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Zdroj: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí