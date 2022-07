Stále častěji se objevují alarmující zprávy o intoxikacích sinicemi u domácích zvířat. Mnoho majitelů domácích mazlíčků si stále neuvědomuje závažnost této hrozby, kterou smrtící toxiny pro zvířata představují, a bez povšimnutí toto riziko přehlížejí.

Foto: MVDr. Pavel Vokrouhlík

Vzhledem k vzrůstajícímu počtu případů otrav sinicemi se chceme ujistit, že máte všechny potřebné informace k ochraně svých kamarádů a že i toto léto pro ně připravíte maximálně bezpečné.

Co jsou sinice a proč jsou tak nebezpečné?

Sinicím (Modrozeleným řasám) se s největší pravděpodobností daří ve sladkých vodách, když je teplé počasí (nad 24o C) a slunečno. K intoxikacím řasami dochází častěji v létě, protože povětrnostní podmínky podporují růst sinic. Tyto organismy jsou neuvěřitelně toxické a je známo, že způsobují otravu u psů, koček, hospodářských zvířat, volně žijících zvířat, ptáků, ryb, a dokonce i lidí.

Jak zjistím přítomnost sinic ve vodě?

Voda obsahující jedovaté květy řas bude mít často vzhled hráškově zelené barvy nebo bude vypadat, jako by na povrchu byl sliz. Pokud jsou přítomny určité větrné podmínky, film se často soustředí podél pobřeží v oblastech, kde mohou zvířata pít nebo plavat. Častěji zde dochází k úhynu ryb. Dusík uvolňující se z jejích mrtvých těl pak ještě více přispívá k dalšímu nárustu koncentrace sinic a jiných toxických látek. A pozor, sinice nejsou záležitostí pouze sladkých stojatých vod, ale mohou být často přítomny i v mořských zálivech.

Příznaky intoxikace

U psů se může vyvinout otrava, když pijí z kontaminovaných zdrojů vody nebo v nich dokonce jen plavou. Požití modrozelených řas může způsobit vážné neurologické poškození nebo poškození jater. Velice často pak pozorujeme vyrážku v oblasti břicha a třísel.

Častější příznaky otravy sinicemi:

Záchvaty

Lapání po dechu

Nadměrné slintání

Dušnost

Průjem

Dezorientace

Zvracení

Selhání jater

Nakonec smrt

Pokud u vašeho psa začnete pozorovat některý z těchto příznaků, měli byste okamžitě kontaktovat svého veterináře.

Zůstaňte ve střehu!

Prevence je klíčová, pokud jde o jakýkoli toxin pro domácí mazlíčky. Nedovolte svým mazlíčkům pít ze stojatých rybníků, jezer nebo jiných vodních ploch, které mají na hladině nebo po okrajích modrozelené nečistoty.

Buňky modrozelených řas se také mohou přilepit na srst domácího mazlíčka a mohou být spolknuty, když se čistí, takže buďte opatrní, než svému mazlíčkovi dovolíte skočit do vody, a po koupání ho důkladně opláchněte sladkou vodou.

Mnoho hygienických stanic testuje vodu v oblastech, o kterých je známo, že mají častější výskyt sinic nebo patří mezi lokality koupališť. V případě problému vyvěsí oznámí – proto je také důležitá ostražitost.

Další nebezpečí od sladké i slané vody:

o Slaná voda: Mnoho psů prostě miluje hraní ve vlnách, a když tak učiní, dokážou během krátké doby vypít hodně slané vody. Kvůli slanosti může dojít k prudkému zvýšení hladin sodíku v krvi. Klinické příznaky mohou zahrnovat zvracení, polydipsie, ataxii, depresi, třes a záchvaty.

o Oceánští tvorové: Hvězdice, medúzy, mořští ježci, chobotnice – ve vodě je mnoho tvorů, kteří mohou ublížit. Naštěstí většina z nich žije dostatečně daleko ve vodě, že s nimi většina domácích mazlíčků nepřijde do kontaktu. Domácí mazlíčci často nacházejí mořské tvory mrtvé na pobřeží, když je pravděpodobné, že budou představovat menší problém.

o Neředěné bazénové chemikálie jsou extrémně žíravé a při požití způsobují vážné vředy v ústech, krku a jícnu, které mohou vést k úmrtí.

o Voda v bazénu je sice značně zředěná, ale obsahuje chlór a algicidy, aby byla vhodná ke koupání.

o Opalovací krémy a spreje proti hmyzu mohou obsahovat chemické látky, které by mohly být pro domácí zvířata škodlivé nebo toxické (xylitol).

o Alkohol, i v malém množství, je pro domácí zvířata velmi nebezpečný. Pokud dojde k požití, a to úmyslnému nebo ne, často může vést k úhynu, zejména pak v horkých letních měsících.

Pokud máte podezření, že váš mazlíček požil něco potenciálně toxického, okamžitě zavolejte svého veterináře nebo Toxikologické informační středisko 224 919 293

MVDr. Pavel Vokrouhlík, CFV, FFVP