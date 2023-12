Důvodem je obecný růst nákladů na výrobu i stále vzrůstající výše odvodů do státního rozpočtu.

Foto: Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna zásobuje teplem přes devět tisíc domácností, průmyslové podniky, školy, obchodní centra a další instituce v Otrokovicích, Zlíně – Malenovicích a Napajedlech. V příštím roce vzroste cena o 18 procent. Díky teplému počasí a úsporám ale spotřeba klesá a nyní má průměrná domácnost spotřebu za rok okolo 19 GJ. Po navýšení zaplatí za teplo a teplou vodu 1 700 korun měsíčně, což je o 300 korun víc než dosud. V ceně na rok 2024 se negativně projevilo i zvýšení DPH z 10 na 12 procent.

„V našem zájmu je udržet ceny na přijatelné úrovni a děláme vše, aby negativní dopady změn na trhu s energiemi byly pro naše zákazníky co nejmenší. Do konečné ceny se ovšem promítla řada věcí, které bohužel ovlivnit nemůžeme,“ řekl předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník.

Zatímco ceny za zemní plyn a elektřinu vláda zastropovala, zákazníci tepláren se žádné kompenzace nedočkali. A slíbený příspěvek na teplo vláda nakonec zrušila. „V současné době neexistuje žádná podpora ze strany státu pro teplo z centrálního zásobování. Zrušena byla i dlouholetá podpora ekologické kombinované výroby tepla a elektřiny. Velkou zátěž představuje zejména vysoká cena za emisní povolenky. Pokud bychom neplatili povolenky, měli by naši odběratelé teplo levnější. Povolenka tvoří téměř třetinu konečné ceny tepla, nyní je to 250 korun na jeden GJ,“ připomněl Petr Jeník.

Ještě v roce 2018 teplárna za povolenky zaplatila 80 milionů, vloni už to bylo 750 milionů. Za posledních pět let odvedla státu na platbách za povolenky téměř 2 miliardy.

Společně s teplem se v Otrokovicích v tzv. kombinovaném cyklu vyrábí i elektřina. Její vyšší cena na trzích v posledních dvou letech zlepšovala bilanci hospodaření teplárny. Vloni však byly zavedeny odvody z nadměrných příjmů a elektřina byla zdaněna 90 procenty. „Zisky z kogenerační výroby elektřiny nám stát zdanil tak výrazně, že už nemáme kde brát,“ vysvětluje Petr Jeník.

Do ceny se promítají také investice do dekarbonizace a snižování emisí. Otrokovická teplárna musí plnit všechny emisní limity a postupně opustit výrobu z uhlí. Proto postavila nový kotel na zemní plyn a letos přestavěla uhelný kotel tak, aby na něm bylo možné spalovat biomasu. Za posledních pět investovala do těchto opatření přes 700 milionů.