Město je živý organismus, bez kvalitní vody i spolehlivé kanalizace není město funkční, proto s jeho vedením koordinujeme péči o infastrukturu s výhledem na budoucnost.

Foto: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Podporujeme tzv. modrozelené aktivity ke zlepšení biodiverzity na Ostravsku a každoročně podporujeme také desítky CSR projektů v oblasti zdravotnictví, sociální péče, sportu a kultury. Už 21 let pomáháme mladé generaci pochopit, proč je voda nejcennější přírodní surovina, a to formou soutěže „Hledej pramen vody“ pro děti 4. a 5. tříd ZŠ.

CHOVÁME SE JAKO SPRÁVNÝ HOSPODÁŘI

OVAK už řadu let uplatňuje různé moderní technologie, které napomohly snížit ztráty pitné vody na Ostravsku na úroveň vyspělých evropských měst. Za rok 2022 činily 1,341 milionu m3, což představuje 8,13 procenta z vody realizované. Po stránce zdrojů vody je na tom moravskoslezský region velmi dobře. Navíc, Ostrava je zásobena jak kvalitní vodou z Povodí Odry, tak vydatnými prameny na území města. Síťová infrastruktura je historicky dimenzována na daleko větší spotřebu než, jaká existuje dnes. Současné šetření vodou vnímáme u mnohých domácností jako fenomén motivovaný úsporou nákladů na život. Ale, náklady na vodu jsou oproti nákladům, např. na elektřinu, plyn, teplo, služby nebo potraviny velmi nízké. Takže, možná lépe než přehnaně šetřit, je třeba používat vodu hospodárně. Dnešní spotřeba vody je na hranici hygienického minima a neměla by dále klesat do extrému, protože zajištění osobní a sanitární hygieny u občanů je nezbytné. Snažíme hledat formy úspor bez vlivu na kvalitu poskytovaných služeb, i proto má Ostrava stále nejlevnější vodu ze srovnatelných měst v ČR.

Zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

JSME ZÁKAZNICKY ORIENTOVANÍ

Většina našich zákazníků využívá tzv. SMART vodoměrů, které jim napomáhají efektivněji hospodařit s vodou a včas je informují o nestandardních spotřebách nebo únicích. Systémem je nyní pokryto minimálně 70 % vodoměrů, přes které protéká více než 84 % dodávané pitné vody. Aktuálním cílem je do konce roku 2026 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu. Zákazníkům poskytujeme kvalitní servis v celém spektru služeb v oblasti vodovodů a kanalizace, součástí naší nabídky je inženýrská, projekční a poradenská činnost i stavební práce.

MÁME NA ČEM STAVĚT

Historie moderního vodárenství v Ostravě má více než 120 let a její fragmenty lze zhlédnout v minimuzeu Babylon, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves. Ve vodárenské expozici v srdci Ostravy se dostanete formou zajímavé exkurze do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou i do jeho nedávné historie. Ale, nejde jen o historii, současné kvalitní parametry našich služeb pro občany města jsou výsledkem dlouholetých zkušeností a špičkových znalostí zaměstnanců společnosti, osvědčených i moderních technologií podle posledních evropských trendů. U příležitosti Světového dne vody zveme všechny obyvatele Ostravy a okolí na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v sobotu 22.4. v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves a areálu Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-Přívoz. Bližší informace naleznete na www.ovak.cz

Zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Hledáme pramen vody

Ekologická soutěž je tradičně spojována s oslavou Světového dne vody. Její moderní environmentální pojetí poutavou cestou vysvětluje, proč je voda nejcennější přírodní surovina a proč je potřeba ji chránit. Samozřejmostí je i nezbytné napětí a výzva v podobě toho, který ze soutěžních týmů bude v tomto roce nejlepší. V soutěži se počítá s aktivním a tvůrčím zapojením všech registrovaných týmů. Kromě plnění daných teoretických úkolů mohou školáci získat tzv. BODY PLUS za využití a zapojení svých talentů a fantazie s tematikou vody. Coby odměna za splnění teoretických úkolů čeká soutěžní týmy účast na zábavně soutěžním dni s vyhodnocením na zatím utajeném atraktivním místě města Ostravy.

„Všichni vodní pátrači mají rovné šance. Soutěž spočívá v plnění 4 teoretických „vodních“ úkolů a následném průběžném sbírání potřebných BODŮ PLUS plynoucích z VODOknihy. Také letos budou týmy na základě tajných indicií pátrat po keškách. Chceme poukázat na to, že voda je pro náš život opravdu nepostradatelná", řekla Radka Vanková manažerka projektu Hledej pramen vody. A následně dodala, že ve hře je odměna v podobě finančních šeků v souhrnné výši 35 000 korun a dalších hodnotných prima cen. Soutěžení podle ní zpestřují dílčí soutěžní nominační podkategorie: Nejvíce zapálený vodní vědec získá titul VodoEINSTEIN a umělecky nadané děti se utkají v kategorii VodoART. Školáci, kteří to dobře umí s kamerou/ mikrofonem, se mohou stát VodoSTAR. A ti, kdo se cítí na sociálních sítích jako ryby ve vodě, mohou s pomocí vyučujícího získat ocenění eVODA.

Více informací o ekologickém projektu najdete na nových webových stránkách www.hledejpramenvody.cz

Partnerem osvětového projektu je statutární město Ostrava.

Zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.