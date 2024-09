Disney Lorcana – karetní sběratelská hra, kterou milují miliony nadšenců po celém světě. V Česku momentálně boduje nejnovější, už pátý set Shimmering Skies. Navíc na trh přichází také desková hra Gateway, která vtáhne do světa Lorcana i úplného začátečníka.

Foto: Disney Lorcana

Když v srpnu 2023 vstoupila na trh hra Disney Lorcana, perfektně doplnila svět TCG. Představila totiž unikátní herní systém, který vyhovuje jak zkušeným hráčům, tak absolutním nováčkům. Vesmír TCG se tudíž doslova otevřel pro každého.

Co je to vlastně TCG a zvládnu ho i já?

Než se však ponoříme do kouzelného světa Lorcana, pojďme si říct, co to vlastně TCG (Trading Card Game) je. Tato zkratka označuje sběratelské karetní hry.

S těmito kartami si zkrátka nezahrajete jenom hru, ale můžete si je také vyměňovat tak, abyste si vytvořili co nejsilnější a nejstrategičtější balíček. Případně se pusťte do obchodování. Ty nejvzácnější kousky prodáte i za několik tisíc korun!

Lorcana: Když se Disney setkává s TCG

Zapomeňte na temné bojové kartičky. Disney Lorcana má krásné ilustrace, které si získají srdce nejednoho Disney fanouška. Vlastněte kousky s oblíbenými postavami jako je Mickey Mouse, Peter Pan, Elsa nebo Simba z Lvího krále.

Ponořte se do Disney příběhů a prožijte nevšední dobrodružství. V Disney Lorcana se stáváte mocným čarodějem (Ilumineerem), kteří s pomocí Disney hrdinů bojují o nadvládu nad magickým světem Lorcana.

Zdroj: Disney Lorcana

Proč Disney Lorcana pobláznila svět?

Hra Disney Lorcana není jenom pro milovníky pohádek. Za srdce chytí opravdu každého:

Pravidla zvládne i začátečník : Navrhli jsme je tak, aby je snadno pochopili i noví hráči a fanoušci Disney, kteří s TCG nemají tolik zkušeností.

: Navrhli jsme je tak, aby je snadno pochopili i noví hráči a fanoušci Disney, kteří s TCG nemají tolik zkušeností. Nechybí hloubka a strategie : I dlouholetí hráči TCG si v Lorcana přijdou na své. Hra nabízí širokou škálu strategických možností a kombinací karet, které zaručí dlouhodobou zábavu.

: I dlouholetí hráči TCG si v Lorcana přijdou na své. Hra nabízí širokou škálu strategických možností a kombinací karet, které zaručí dlouhodobou zábavu. Potěší vizuální stránkou : Karty Lorcana mají nádherné a promyšlené ilustrace.

: Karty Lorcana mají nádherné a promyšlené ilustrace. Má sběratelský potenciál: Karty Lorcana se stávají také sběratelským pokladem. Suma za raritní kousky se šplhá do závratných výšin.

Jak Disney Lorcana funguje?

Pro hraní potřebujete karetní set, tzv. Starter-deck, neboli startovací balíček, ve kterém najdete předpřipravený set 60 karet. V České republice kromě nejnovějšího pátého setu seženete ještě i starší sety, včetně startovacích balíčků z prvního setu The First Chapter. Každý set má svůj příběh, v tom posledním se snažíte napravit škody, které napáchala mořská čarodějnice Uršula. Hrát můžete i s vlastním sestaveným balíčkem karet.

Vyhrává ten, kdo nasbírá 20 dílků příběhu (lore), čímž porazí svého soupeře. Je k tomu ale potřeba špetka strategie a důvtipu. Do svého balíčku si totiž vybíráte karty s barevným inkoustem. Červený inkoust v sobě ukrývá silný útok, fialový inkoust si hraje s magií a třeba zelený inkoust je velmi přizpůsobivý a dokáže hbitě reagovat na nejrůznější strategie.

Že vám to zní komplikovaně? Startovací balíčky vám začátek hry ulehčí. Kombinují totiž vždy dvě barvy inkoustu. Pro jednodušší hru, při které se postupně seznámíte s pravidly a herními taktikami, tu máme novinku – deskovku Gateway.

Zdroj: Disney Lorcana

Vstupenka do kouzelného světa Lorcana: Zkuste deskovku Gateway

Ať už jste zkušený hráč TCG, nebo teprve začínáte a hledáte zábavu pro celou rodinu, Lorcana má co nabídnout. Usnadněte si vstup do světa sběratelských karetních her prostřednictvím deskovky Gateway.

Pro začínající hráče je ideální volbou desková hra Gateway, která obsahuje vše potřebné pro dva hráče od 8 let a slouží jako skvělý úvod do světa Lorcana. Stačí otevřít a začít hrát.



Na konci celé hry Gateway budete mít sestavené dva herní balíčky sběratelské karetní hry Disney Lorcana. Pak už můžete hrát i s přáteli, kteří mají své sety vymazlené k dokonalosti.

Vstupte do světa Lorcana a užijte si kouzelnou zábavu s rodinou a přáteli. Karetní hru Disney Lorcana i deskovku Gateway seženete jak ve specializovaných obchodech, tak i v běžné prodejní síti.