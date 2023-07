Tajemník Městského úřadu Ivanovice na Hané, v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.( o úřednících územních samosprávných celku v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka matriční agendy a evidence obyvatel.

referent/ka matriční agendy a evidence obyvatel

Zákonné předpoklady:

dosažení 18 let věku

způsobilost k právním úkonům

bezúhonnost

ovládání jednacího jazyka

fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo je cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice

Požadujeme:

minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a nejméně 3 roky praxe (praxe ve veřejné správě výhodou)

základní znalost právních předpisů v oblasti veřejné správy

dobré komunikační a organizační schopnosti

dovednost pracovat s PC (Office, Internet, elektronická pošta)

morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě

výkon práce i o víkendech (obřady)

znalost právních předpisů

řidičský průkaz skupiny B

Výhoda:

matriční zkouška, případně složení zkoušky v co nejkratším termínu

další ZOZ do 18-ti měsíců

Náležitosti přihlášky:

jméno, příjmení

datum a místo narození •státní příslušnost

místo trvalého pobytu

číslo OP

telefonní spojení

e-mailová adresa

datum a podpis

K přihlášce doložte:

strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech •výpis z rejstříku trestů — originál (ne starší než 3 měsíce)

ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání

Místo výkonu práce:

Město Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané Pracovní poměr: doba neurčitá

Platové zařazení: 9. platová třída

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: Město Ivanovice na HanéPřihlášku s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na podatelnu úřadu, do datové schránky, případně zašlete poštou na adresu:

Město Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané nejpozději do 4. 8. 2023 do 12 hodin.

Na obálce vyznačte: „Neotvírat — výběrové řízení matrika"

Bližší informace o pracovním místě u tajemníka MěÚ Ing. Jana Kováře na tel. 517 325 663. Předpokládaný nástup do zaměstnání je 1.11.2023, případně i dříve, po dohodě s vybraným uchazečem.