DISK Multimedia z Boskovic poskytuje kompletní služby v oblasti audiovizuální techniky již 25 let.

Za dobu své existence společnost DISK Multimedia realizovala nejen v regionu, ale i po celé republice řadu prestižních zakázek. Více o tom prozradil vedoucí instalačního týmu Jiří Sedláček.

V poslední době spousta měst a obcí rekonstruuje svoje kulturní stánky. S čím vším se mohou obrátit na společnost DISK?

V praxi jsme schopni zajistit úplně vše, co se týká multimediálního vybavení – ozvučení, osvětlení, jevištní techniky, nebo třeba v poslední době velmi často řešenou možnost streamování či akustické úpravy sálů, a nejen jich. Samozřejmostí je kromě nabídky samotných produktů a jejich instalace také technický i grafický návrh našeho řešení.

Dá se tedy říct, že co se týká akustiky, zvukové a obrazové techniky, jste schopni jim zařídit vše, jak se říká, od A do Z, od návrhu po realizaci?

To rozhodně ano, v portfoliu značek a produktů naší firmy najdeme úplně vše, co je pro tyto rekonstrukce či výstavby úplně nových kulturních zařízení potřeba. Samotné instalace si potom také sami realizujeme, a naši práci si tak hlídáme od začátku do konce. Před samotnou nabídkou vybavení si jedeme místo obhlédnout, zjistit aktuální stav, a hlavně potřeby a očekávání v budoucnu. Díky tomu jsme vždy schopni nabídnout funkční vybavení přímo na míru, kde eliminujeme nějaké produkty, které nejsou aktuálně vůbec zapotřebí, a byla by to jen další položka v rozpočtu. Následují samotná montáž, nastavení, a hlavně řádné proškolení obsluhy. To je velmi důležité, možná nejdůležitější, divili byste se, kolik správců kulturních domů neumí používat veškeré pódiové vybavení, které mají.

Jak je to v tomto směru s dotacemi? Jsou možné, a i v tomto ohledu jste schopni pomoci?

Ano, i pro tento rok jsou vypsané dotační tituly zaměřené na program rozvoje, kam kromě ostatního i tyto rekonstrukce kulturních zařízení spadají. Mnoho starostů si už dotace řeší individuálně, ale pokud by v tom někdo tápal, spolupracujeme s výbornou firmou DOTACE PRO VÁS, a rozhodně se dokážeme o vše postarat.

Když jsme u toho, kde všude jste v poslední době realizovali podobné zakázky, s kým jste v tomto směru spolupracovali?

V poslední době se doslova roztrhl pytel s akustickými úpravami sálů, z čehož mám velkou radost, protože sály nejen v našem okrese, coby aktivní muzikant, díky plesům znám a opravdu bych si přál, aby měli všude tak pěknou akustiku jako ve Štěpánovicích u Tišnova či Oucmanicích. Ve druhé zmíněné obci byla při akustické úpravě sálu použita ještě jedna specialita, a to akustické panely v podobě fotoobrazů obce a jejího okolí. Myslím si, že tohle bude hodně populární řešení, protože to podle mého názoru do obecního sálu patří více než unifikované vzory kamene, dřeva apod. V podobě kompletních realizací audiovizuální techniky to potom byl kulturní sál v Kuřimském Jestřabí, kde proběhla instalace kompletního ozvučení, zvukové režie, pódiového osvětlení, transportního pódia, ale také zavěšení LED projekce. Revitalizaci ozvučení jsme dělali také v Dělnickém domě v Blansku, nebo třeba v KD v Lažánkách. No a úplně na závěr, abych nechodil „daleko od domu“, tak de facto přímo v sídle naší firmy, tedy v budově sokolovny v Boskovicích, proběhla kompletní výměna pódiového osvětlení, včetně nového osvětlovacího pultu, divadelních parů, pracovního osvětlení pódia a následná revize osvětlení na sále i v přísálí.

Pokud se po přečtení článku někde rozhodnou vás oslovit, jak mají postupovat?

Úplně nejlepší je kontaktovat přímo mě, coby vedoucího instalací (instalace@disk.cz), a kdybych si mohl hodně vymýšlet, tak mě kontaktovat už ve fázi příprav rekonstrukce či výstavby nového objektu. Oblast audiovizuální techniky, ale také třeba akustiky je stále pro mnoho stavebních firem velké tabu a bohužel se poměrně často stává, že nás obec či město kontaktuje až na vybavení hotových prostorů, kde potom začneme narážet na problémy chybějící elektroinstalace, dalších síťových či AV-rozvodů a podobně. Zdroj: DISK Multimedia, s.r.o.Tomu všemu jsme však schopni předcházet, pokud se nám zákazníci ozvou ve fázi, kdy je všechno tzv. na papíře a my dané plány můžeme zkontrolovat, či si do nich doplnit potřeby pro „naše“ odvětví.

