Před sedmi lety zahájil průmyslový developer P3 Logistic Parks na okraji Lovosic výstavbu areálu pro lehkou výrobu, kompletaci a logistiku. Nyní dokončuje poslední budovu. Nabídne v ní k pronájmu 16 000 metrů čtverečních, k dispozici bude již během letních prázdnin.

Foto: P3 Logistic Parks s.r.o.

Logisticko-průmyslový areál P3 se nachází mezi východním okrajem Lovosic a obcí Lukavec, nedaleko exitu 45 dálnice D8. Právě skvělá dopravní dostupnost s perfektním napojením na hlavní město nebo našeho západního souseda ho činí atraktivním pro logistické firmy.

Výhodná lokalita pro logistiku

Historicky prvním nájemcem parku byla společnost FM Česká, která na ploše 60 000 m2 zajišťuje distribuci skladových zásob a zboží pro švýcarský hobbymarket. Spolu s ní největší halu využívají i další logistické společnosti jako je Impuls Logistics, zajišťující skladování a distribuci obalových materiálů, nebo Ecologictics, který se stará o objednávky hlavních globálních e-commerce hubů.

Kvalitní, suché, čisté a tepelně izolované prostory jsou vhodné i pro skladování citlivějšího sortimentu. Například papírenská společnost Mondi Štětí sem odkládá papír a obalový materiál před cestou k zákazníkovi.

„Halu umíme přizpůsobit tak, aby v ní nezávisle operovalo více nájemců. Jednotky pro pronájem mohou být velice variabilní, a to od 3 500 m2, přičemž světlou výšku máme v P3 Lovosice 10 metrů,“ říká Aleš Zacha, šéf developmentu v P3 a dodává, že v právě dokončované budově je navíc vyšší nosnost podlah.

Skvělé podmínky pro lehkou výrobu

Kvality lovosického P3 parku oceňují také výrobní firmy. Jejich zaměstnanci si mohou vybrat cestu do práce vlakem i autobusem, zastávky hromadné dopravy jsou 300 a 200 metrů od parku. Zaměstnanci Van Eupen se zde věnují reverzní logistice a servisu elektrických spotřebičů, chytrých telefonů, tabletů a notebooků předních světových značek. Kromě servisních prostor mají v hale také 900 m2 kanceláří. Právě hala B2, ve které Van Eupen působí, se v době svého vzniku stala měřítkem moderního a udržitelného standardu průmyslových budov. Získala nominaci v soutěži Best of Realty a pyšní se certifikací BREEAM na úrovni Excellence. Certifikaci BREEAM na vysoké úrovni splňují v P3 Lovosice všechny budovy.

Udržitelnost pro životní prostředí

Udržitelnost se stává důležitým aspektem v mnoha oborech podnikání. V segmentu průmyslových nemovitostí je pak obzvlášť důležité vytvářet udržitelná řešení i s ohledem na rozvoj v oblasti e-commerce a snahu (primárně nadnárodních) společností snižovat svou uhlíkovou stopu. „Všechny budovy parku jsou certifikované dle standardu BREEAM na úrovni Excellent, což je pro naše nájemce atraktivní i z hlediska jejich udržitelných závazků,“ potvrzuje Aleš Zacha.

Většina materiálu použitá na výstavbu plní standard Enviromental Product Declaration III, která garantuje, že během svého životního cyklu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební materiály jsou navíc odolné vůči opotřebení přírodními činiteli, jako je sluneční záření nebo změny teplot a vlhkosti vzduchu. Klimatizační systém pak využívá chladivo, které má nižší potenciál přispívat ke skleníkovému efektu v atmosféře. Veškeré vnější osvětlení budovy zajišťují LED svítidla, která jsou pro omezení světelného smogu nastavena tak, aby efektivně osvětlovala manipulační plochy a nezářila do okolí.

Udržitelná řešení se ale při výstavbě průmyslových parků nemusí omezovat jen na samotné budovy. Stejně důležité je i nejbližší okolí. P3 proto v okolí parku sází stromy a usiluje i o celkový rozvoj lokality. Za hranicí areálu už vznikla venkovní posilovna, a v nejbližších dnech se tam otevře pumptracková dráha pro kola, koloběžky, skateboardy i brusle.

https://www.p3parks.com/cs/nase-lokality/ceska-republika/p3-lovosice