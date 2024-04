Nová odběrová místnost EUC Laboratoří v Děčíně - Boleticích nabízí laboratorní služby pro pacienty s žádankou vyplněnou lékařem v rámci zdravotního pojištění a také pro pacienty samoplátce, kteří přicházejí bez doporučení lékaře či žádanky. Na odběr krve se není nutné objednávat. O tom, jak se na odběr připravit, jaká pravidla dodržovat a jaká je péče o dětské pacienty, jsme mluvili s Martinou Kalinovou, vrchní sestrou EUC Laboratoří.

Foto: EUC Laboratoře s.r.o.

Kde odběrovou místnost najdeme?

Najdete nás v ulici Míru 150, v Děčíně Boleticích.

Kdy je vaše odběrové místo otevřeno?

Otevřeno máme od pondělí do pátku. Vždy od 7.00 do 12.30. Na odběry není potřeba se předem objednávat. To považujeme za velkou výhodu a rozšíření kvalitních služeb našim pacientům.

Kdo k vám na odběr krve může přijít?

Kdokoliv, kdo má žádanku od lékaře. A nemusí to být jen od lékaře ze skupiny EUC. Provádíme odběry krve zjišťující například hladinu cukru v krvi (tedy i těhotenskou cukrovku), počet jednotlivých složek krve (červené a bílé krvinky, krevní destičky), hladinu cholesterolu, funkci jater a ledvin, ale samozřejmě i další onemocnění a fungování jednotlivých orgánů. Zkrátka vyšetříme všechno, co lékař na žádance zaškrtnul.

Jak se na odběr správně připravit?

Večer před odběrem je vhodné vynechat tučná jídla a alkohol. Ideální je dodržet cca desetihodinové lačnění. Pokud se jedná o odběr, který je potřeba uskutečnit nalačno, přijďte raději hned v ranních či dopoledních hodinách. Ráno před odběrem nejezte, nekuřte a vypijte čtvrt až půl litru vody nebo neslazeného čaje. Pozor – lačnění neznamená vynechání tekutin!

Zdroj: EUC Laboratoře s.r.o.

Proč je důležité před odběrem pít?

Někteří pacienti se totiž mylně domnívají, že nemají před odběrem vůbec pít. Naopak – voda nebo neslazený čaj – jsou žádoucí v množství alespoň ¼ litru. Pokud budou pacienti žízniví, tak jim hrozí motání hlavy, mdloby a další podobné potíže. Také je vhodné mít s sebou lahvičku s vodou či čajem a menší svačinu, případně ještě něco sladkého. To proto, aby se po odběru dostatečně zasytili a „zavodnili“.

Jsou odběry krve, kdy se nemusí chodit nalačno?

U některých odběrů není lačnění podmínkou. Tyto instrukce pacientům poskytne lékař, který jim žádanku vydává. Případně se mohou u nás den předem stavit a zeptat se, zavolat nám nebo poslat e-mail. Rádi pomůžeme.

V čem je specifický odběr krve kvůli zjištění těhotenské cukrovky?

Provádí se obvykle kolem 24. až 28. týdne těhotenství po předchozím objednání, většinou na základě žádanky od ošetřujícího gynekologa. Na oGTT (orální glukózový toleranční test – vyšetření, které slouží k diagnostice cukrovky) se chodí ráno, protože před vyšetřením se nesmí nejméně 8 hodin jíst.

Jaké další služby v rámci odběru nabízíte?

Zájemcům nabízíme z širokého výběru balíčků pro samoplátce. Na jaře bývá zájem o balíček Zdraví ženy nebo Zdraví muže. Lidé chtějí vědět, v jaké jsou po zimě kondici. Tento komplexní balíček preventivních vyšetření poskytuje informaci o funkci jater, ledvin, slinivky břišní, metabolismu tuků (prevence aterosklerózy a kardiálních onemocnění) a cukrů (diabetes), vyšetření krevního obrazu, moče a stolice.

Blíží se jaro a s ním všude, kam se podíváte i varování před klíšťaty…

Ano, jsme si toho vědomi, proto nabízíme například vyšetření Klíšťová encefalitida – protilátky. Z krve tak můžeme zjistit, jak máme vysokou hladinu protilátek proti klíšťové encefalitidě. Zájem je také o balíček Borelióza, který využívají ti, kteří měli přisáté klíště a chtějí si ověřit hladinu protilátek na boreliózu. Protilátky, které laboratoř stanovuje, se v krvi objevují nejdříve za 3–6 týdnů po infikování klíštětem, až poté je vyšetření vhodné absolvovat.

A co děti? Je možné nechat u vás v odběrové místnosti odebrat krev i jim?

Samozřejmě. Všechny naše sestřičky jsou milé a malým pacientům se věnují s mimořádnou péčí a citlivostí. Každý malý pacient dostane po odběru vitaminové lízátko a obrázek za „statečnost“. Stejně samozřejmě přistupujeme i k dospělým pacientům.