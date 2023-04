Lahůdkářská a cukrářská výrobna ZKD Sušice nás svými výrobky rozmazluje už 50 let.

Opravdu rozmazluje. Je totiž stále věrná odkazu vyhlášeného cukrářského mistra Karla Sedleckého. Vlastní na 200 receptur tohoto cukrářského génia a stále dbá na to, aby její výrobky byly poctivé, neošizené a z kvalitních surovin.

A to navzdory koronavirové pandemii, navzdory následnému enormnímu zdražování surovin, navzdory skokovému nárůstu cen energií. Stavovská čest by lidem z výrobny nedovolila, aby místo másla používali margarín, místo vajec

či brambor sypké směsi a místo kvalitních uzenin takové, které kolem masa obloukem prošly. Kdepak! Výrobna Sušice ze své poctivosti neustoupila ani o píď a na jejích produktech je to poznat. Jejich chuť je prostě jedinečná!

Čím vším se můžeme nechat rozmazlovat?

Alfou a omegou lahůdkářské výroby je pochopitelně chlebíček. Tento národní skvost mají v sušické výrobně vymazlený do nejmenšího detailu a nabízejí ho v několika variacích včetně populárního chlebíčku s půlkou vajíčka s majonézou.

Když už jsme u té majonézy – i té je věnována zvláštní pozornost. Výběr kvalitní majonézy představuje velkou alchymii. Základem je minimálně osmdesátiprocentní obsah oleje. Pokud toto ošidíte, vymstí se vám to na několika frontách. V bramborovém salátu druhý den stojí voda a majonézové pusinky nevydrží přelití teplým aspikem. Do sušické výrobny má proto vstup povolený jen opravdu kvalitní majonéza.

Tím jsme se plynule dostali k dalším lahůdkám. Saláty všeho druhu, aspikové dorty, obložené mísy, bagety či obložené housky. Jednoduše řečeno – lahůdky pro chvíle běžné i sváteční.

Sladká tečka nejen na konec

Kdo dává přednost cukrářským výrobkům, nechť nyní zbystří svou pozornost.

Již jsme zmiňovali slavného mistra Karla Sedleckého. Určitě by se tetelil blahem, kdyby věděl, jak jsou ve výrobně věrni jeho odkazu. V nabídce mají více než 80 tradičních výrobků a u všech je kladen důraz na kvalitu. Však se také některé z nich honosí titulem Regionální potravina nebo Originální produkt

ze Šumavy.

Slavná sušická špička je stále vyráběna z pravého másla, ve výrobně pro ni stále pečou vlastní nadýchané buflery – základny, na kterých se špička hrdě vypíná vzhůru. Stejně tak vymazlené a opečovávané jsou také věnečky, větrníky, laskonky a několik desítek dalších zákusků, řezů a dortů. Zakousnete-li se do tohoto sladkého pokušení, máte pocit, že jste hýčkaní a rozmazlovaní také vy.

Kdybyste se však chtěli rozmazlovat ještě o chloupek víc, můžete si nechat vyrobit dort dle vlastního přání nejen, co se korpusu a krémů týká, ale dokonce i tvar a dekor je plně ve vaší režii.

Knedlíky pro všechny jedlíky

Nejnovějším přírůstkem do bohaté nabídky sušické výrobny je knedlíkárna.

Dost bylo zdlouhavého, mazlavého a nepříjemného propracovávání knedlíkové hmoty! Dost bylo mytí špinavých mís, valů a hrnců! Sušická výrobna vše udělá za vás. Její knedlíky jsou od těch domácích k nerozeznání. Aby také ne, vždyť houskový je krásně nadýchaný a bramborový je opravdu z brambor.

Na karlovarský se ve výrobně pilně oddělují žloutky od bílků, šlehá se bělostný sníh, pilně se sekají bylinky. V ovocných na vás vykoukne celá jahoda – žádná zavařenina, ale poctivá jahoda. Bramborový knedlík plněný uzeným masem neobsahuje žádnou melůvku, ale pořádnou porci kostiček uzeného masa. Proč tedy doma ztrácet čas něčím, co za nás s láskou připraví v sušické výrobně?

S láskou? Ano, ochutnejte cokoliv z jejího portfólia a nebudete litovat. Z každého sousta na vás dýchne úcta k tradici, ke kvalitním surovinám i k zákazníkovi. Každé sousto obsahuje lásku k tradičním výrobkům, které všichni milujeme.

V letošním roce slaví sušická výrobna své 50. narozeniny. Vlastně však slavíme my všichni, protože máme to štěstí, že už 50 let můžeme ochutnávat její výrobky. Ke kulatinám výrobně a vlastně i sobě přejeme, abychom si na jejích produktech mohli pochutnávat ještě pěknou řádku let. Aby nikdy neopustila cestu, po které se vydala. Cestu kvality, poctivosti, vytříbené chuti a lásky ke svému řemeslu.

Výrobno, všechno nejlepší!

