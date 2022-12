Naše organizace, Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, se řadí mezi poskytovatele, kteří zavádí paliativní péči v našem regionu.

Paliativní péče v Sociálních službách Šebetov | Foto: Sociální služby Šebetov/archiv

Letos v dubnu pod záštitou Jihomoravského kraje odstartoval dotační program „Podpora paliativní péče v sociálních službách“, z něhož organizace získala dotaci na projekt „Na sklonku života s respektem a úctou“. Získané finanční prostředky jsou využívány k realizaci a koordinaci paliativní péče a pomáhají financovat vzdělávání pracovníků.

Potřeba paliativní péče se předpokládá u uživatelů v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění. Vlivem stárnutí populace a zvyšující se kvalitou zdravotní péče se postupně proměňuje klientela pobytových zařízení sociálních služeb. Většina uživatelů, kteří nemají vyřešenou otázku závěru života, je v případě zhoršení zdravotního stavu převážena do zdravotnických zařízení, a to často opakovaně. Naším cílem je zajistit dostupnost paliativní péče vždy, kdy je potřebná, a aby v případě přání mohli v našem zařízení poklidně odejít bez nutnosti akutní hospitalizace. Jde o doprovod uživatele na sklonku jeho života, o zmírnění utrpení a zachování kvality života. Usilujeme o to, aby poslední období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých. Velice důležitá je spolupráce rodiny a nejbližších.

Oproti pobytu ve zdravotnickém zařízení jsme schopni poskytnout rodinným příslušníkům možnost nepřetržitého pobytu u uživatele. Samozřejmostí je zachování intimity a respektování zvyklostí uživatele a jeho rodiny. Ta je informována o všech aktuálních změnách. Nezbytnou součástí je také psychologická a duchovní podpora, nepřetržitá přítomnost všeobecné sestry a lékařská péče.

Zdroj: Sociální služby Šebetov/archiv

Od odborníků se učíme, co je pro uživatele i pro nás důležité. Odkrýváme tabu o umírání, smrti, o podpoře pozůstalých. Absolvujeme odborná školení a stáže. Navázali jsme spolupráci s vrchní sestrou Alžbětou Markovou z Centra paliativní péče v Brně. Dále je navázána úzká spolupráce s Mobilním hospicem sv. Martina Oblastní charity v Blansku. Svoje zkušenosti nám předává MUDr. Karla Klinkovská z Nemocnice Blansko.

Neocenitelnou se pro nás stala rozvíjející se spolupráce napříč všemi úseky našeho zařízení. Vznikl multidisciplinární tým, který propojuje úsek zdravotní a sociální, na něj navazuje personál z řad pracovníků přímé obslužné péče. Vše stojí na dobře fungujícím systému předávání informací.

Koordinátorka paliativní péče se spolu s vedoucí úseku zdravotní péče zúčastnila Celostátní konference paliativní medicíny v Ostravě, odkud si přivezly spoustu cenných poznatků a kontaktů.

Za nejdůležitější považuji, že se začalo dařit vnímání významu paliativní péče napříč celou organizací. Snažíme se, aby vzdělávání v této oblasti bylo pro všechny pracovníky dostupné.

Jsme ,,učící se organizace“, která se neustále vyvíjí a reaguje na přání a potřeby svých uživatelů. Zavedením paliativní péče se snažíme zvyšovat úroveň poskytovaných služeb. Poskytování paliativní péče je pro nás výzvou, jak dokázat, že náš stupeň empatie, odborné znalosti, personální i materiálně technické vybavení jsou na takové úrovni, která nám dovoluje poskytovat v rámci sociální služby potřebným uživatelům vše, co je v našich silách.

Mgr. Eva Kalová, ředitelka

www.socialnisluzbysebetov.cz