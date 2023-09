Poptávka po tepelných čerpadlech na evropském trhu strmě roste. Panasonic proto v Plzni transfrormuje výrobu a nabírá nové zaměstnance.

Hiroshi Komatsubara, generální ředitel Panasonic továrny v Plzni. | Foto: Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o.

Pane Komatsubaro, jste generálním ředitelem Panasonic továrny v Plzni, ale zároveň jste byl jmenován CEO celé evropské divize Panasonic, jak jdou tyto 2 funkce dohromady?

Nejdříve mi dovolte, abych vysvětlil nové organizační schéma evropské divize Panasonic. 1.4.2023 jsme založili samostatnou divizi nazvanou Heating & Ventilation Air-Condition Europe, s jediným cílem sjednotit a zefektivnit naše výrobní, vývojářské a prodejní procesy. Jedině tak budeme schopni generovat v požadované rychlosti nové výrobky a uspokojit strmě rostoucí poptávku po tepelných čerpadlech na evropském trhu. Jinými slovy se teď soustředíme na lokalizaci výroby a lokalizaci zdrojů, abychom byli nezávislí na dovozu z asijských zemí. V konečném důsledku tím získáváme flexibilitu a rychlost při dodávkách tepelných čerpadel koncovým zákazníkům. Jsem zodpovědný za celou divizi a zároveň i za klíčový výrobní závod, který máme zde v Plzni.

Když vidím název plzeňské továrny, nemůžu se nezeptat: co přesně vyjadřuje a proč je tak komplikovaný?

Panasonic Holding je celosvětový nadnárodní podnik, skládá se z 537 společností. Musíme udržovat určitý řád a hierarchii, abychom mohli vyrábět, takové množství různorodých výrobků. Plzeňská továrna patří nově pod divizi Heating & Ventilation Air-Conditioning, protože vyrábí tepelná čerpadla vzduch-voda. A když k tomuto základu počátečních písmen jména divize přidáte Panasonic a na závěr zkratku země, v kterém podnikáme, vyjde vám název pro plzeňský závod Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech Republic (zkratka PHVACCZ). Našim zaměstnancům to přijde přirozené, ale pro širokou veřejnost může být název trochu komplikovaný, to přiznávám.

Tak jaké jsou cíle PHVACCZ?

Máme několik postupných cílů. Jako když jdete po cestě s překážkami, jde o to, překonávat jednu překážku po druhé. První cíl byl tedy dokončit přechod, lépe řečeno transformaci výroby z televizí na výrobu tepelných čerpadel. Pak jsme celou půlku závodu kompletně zrenovovali a připravili technologie pro výrobu venkovních jednotek tepelných čerpadel (do roku 2022 se v Plzni vyráběly pouze vnitřní jednotky, pozn. autora). Tento nový výrobní proces jsme dle původního časového plánu slavnostně spustili 3. července tohoto roku. Plzeňská továrna bude vyrábět 1 000 000 kusů čerpadel ročně do 2030! Ale to bude ještě dlouhá cesta, proto je naším hlavním cílem tvrdě pracovat a jít po naší vytýčené cestě, den co den.

V současné době pozorujeme demolici továrny na Borských polích, můžete to objasnit?

Panasonic byl úplně první investor, který na Borských polích postavil závod, základní kámen byl položen 30.8.1996! Je tomu již 27 let, co zde úspěšně podnikáme. Naše portfolio výrobků se změnilo, stejně tak jako požadavky na výrobu. Panasonic centrála rozhodla masivně investovat do PHVACCZ a kompletně zrenovovat polovinu továrny, přesněji řečeno zbourat tuto původní budovu z roku 1996 a vystavět třípodlažní moderní objekt o rozloze podlahové plochy 100 000 m2. Demolice začala 1.9. a do nové budovy se zpět nastěhujeme na jaře roku 2025. Jsem přesvědčený, že nejenom naši zaměstnanci, ale i plzeňská veřejnost budou z funkcionalistického vzhledu továrny nadšeni.

Zdroj: Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o.

Milión čerpadel ročně, nový závod, skutečně je poptávka v Evropě tak silná?

Sledujeme dlouhodobé trendy prodejů čerpadel, poptávka nepřetržitě roste dvoucifernými přírůstky ročně. Tepelné čerpadlo je ekologicky šetrné a nákladově úsporné zařízení, které přesně zapadá do tržního prostředí v Evropě. Navíc je to výrobek, který naprosto souzní s business filozofií zakladatele pana Matsushity, že výrobce musí přispět k vyšší životní úrovni člověka právě skrz jeho výrobky. Porovnám-li další zdroje tepla z praktického hlediska, je tepelné čerpadlo nejúčinnější zdroj tepla jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce bytových a obytných domů. Když k tomu přičtete dotace jednotlivých národních vlád zemí EU, jsem si jistý, že poptávka bude dál strmě růst.

Zdroj: Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o.

Kolik budete potřebovat zaměstnanců na tak velké výrobní množství?

V dlouhodobém časovém období, řekněme 3 let, budeme nabírat zaměstnance do všech oddělení závodu. Teď aktuálně otevíráme pozice jak pracovníků na montáž, tak technické pozice zejména specialisty pro stroje a zařízení. Máme i nově otevřené pozice v administrativě nebo i v IT. Jenom do roku 2025 chceme nabrat několik stovek nových zaměstnanců a zdůrazňuji, že nové kolegy řádně zaučíme a dáme jim dostatek času na zapracování se do kolektivu, opravdu se není čeho obávat. Nabízíme velice zajímavé pracovní podmínky, šanci profesně růst, učit se novým věcem i stáže v zahraničí. Díky nové budově budou naši zaměstnanci pracovat v super moderním prostředí. Jenom tento rok jsme navýšili mzdy již dvakrát, v součtu to dokonce našim zaměstnancům ve výrobě převýšilo inflaci. Není mnoho společností, které takto navyšovaly mzdy.

Proč si Panasonic vybral Plzeň pro výrobu tepelných čerpadel?

Když naše japonská centrála HVAC začala uvažovat o vhodné lokalitě na tak rozsáhlou investici pro výrobu tepelných čerpadel v Evropě, Plzeň s naším výrobním závodem na televize byla okamžitá první volba. Po transferu televizní výroby jsme měli na jednom místě k dispozici velkou výrobní kapacitu, zručné a zkušené zaměstnance a lokaci přímo v srdci Evropy. Pro top management HVAC to vlastně bylo velice snadné rozhodnutí.

Kolik času trávíte zde v Plzni a jak hodnotíte české kolegy?

Jako CEO pro celou evropskou divizi mám poměrně velkou zodpovědnost, spadají pode mě tři výrobní závody, dvě vývojová centra a samozřejmě veškeré prodejní organizace. To znamená, že musím často cestovat. Ale v plzeňské továrně jsem v průměru tři dny v týdnu. Musím říct, že jsem velice pozitivně překvapen vysokou úrovní českého management a profesionalitou, s jakou přistupují k práci. Celkově naši zaměstnanci mají velké zkušenosti a pracují opravdu tvrdě v měnících se podmínkách nejenom našeho odvětví tepelných čerpadel, ale i v turbulentní přeměně našeho závodu. A já jsem vděčný, že máme takové zaměstnance.

Můžete se prosím našim čtenářům krátce představit? Máte s sebou rodinu, jaké jsou vaše koníčky?

Mám dceru a syna, a protože se syn připravuje na vstupní přijímací řízení na univerzitu, zůstává zatím moje rodina v Japonsku. Celoživotně je mým největším koníčkem kendo, to je tradiční japonský sport. Dělal jsem kendo závodně a před nástupem na evropskou pracovní misi jsem se zároveň věnoval malým dětem a trénoval je v našem klubu. Chci jim předat zkušenosti, a to nejenom ty sportovní. Kendo, jako většina bojových umění, je také o morálce, ovládání a o respektu. To chci předat nastupující mladé generaci.

Jste v Evropě od dubna, měl jste již možnost poznat Plzeň?

Pokud mohu soudit za tak krátký čas, Plzeň je ohromující místo! Čisté, zelené a bezpečné. Procestoval jsem skoro celý svět, mohu srovnávat. Nejvíc mě ohromuje ta rozmanitost a vyváženost, tradiční průmysl doplňuje velké množství kultury včetně několika divadel, o sportu a sportovních událostech ani nemluvě. Je tu špičková Fakultní nemocnice, Západočeská univerzita a jako bonus slavný pivovar! České pivo je nejlepší na světě! Plzeň je skvělé místo pro žití. Do Panasonicu nám sem jezdí mnoho návštěv z ciziny, máme jim zde co nabídnout. Jsem rád, že v Plzni už 27 let úspěšně podnikáme a jsem si jist, že mnoho dalších let i nadále budeme.