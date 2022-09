Foto: Panská s Úsměvem, z.s.

Máte rádi ryby, živou hudbu a zábavu pro celou rodinu na celý den? Tak přesně pro Vás pořádáme Panské rybí slavnosti, které proběhnou 17. 9. 2022 v Panské ulici v Českých Budějovicích. Celý program začíná již od 10 hodin, kdy máme připravené před Rabenštejnskou věží připravené divadlo. Po divadle se rozjede bohatý hudební program, který nás bude na akci doprovázet až do 22 hodin. Během celého dne budete mít možnost zakoupit si lístky do tomboly. Mimo to, že budete moci vyhrát zajímavé ceny, které věnují podniky, které v Panské ulici působí, tak zároveň podpoříte dobrou věc. Celý výtěžek z tombolu poputuje na podporu českobudějovického Autis Centra.

Sledujte naší událost na Facebooku, kde se dozvíte podrobnosti o celé akci - https://www.facebook.com/events/471892574811017.

Zdroj: Panská s Úsměvem, z.s.