Obrovskou rekonstrukcí prošel v srdci Olomouce klub Bassment, ideální pro svatby i firemní večírky.

V samotném srdci Olomouce se nachází nově zrekonstruovaný hudební bar Bassment, který se proměnil v moderní designový klub, ideální také pro svatby, firemní večírky a další speciální akce. Tento projekt, který přivedli k životu novomanželé Martina a Otakar, představuje úžasnou kombinaci nápaditého designu, funkčnosti a hudby.

Od chátrajícího baru k designovému klubu Bassment

Když Martina a Otakar poprvé spatřili chátrající bar na tržnici, který byl kdysi známý jako místo plné života „Garáž”, rozhodli se mu vrátit jeho původní slávu, avšak s nadčasovým nádechem. Po měsících tvrdé práce a pečlivého plánování se jim podařilo vytvořit prostor, který nejen že láká svou atmosférou, ale také nabízí širokou škálu využití.

„Rekonstrukce pro nás byla opravdu náročná, zvláště pak, když jsme ji dělali skoro celou sami. Manžel, který je vystudovaný chemik, i přes to nahazoval do noci omítky, maloval stropy, lil beton a zapojoval techniku,” reaguje Martina, na kterou spolu s manželem Otou v baru určitě narazíte. Dbají na chod svého podniku, proto jsou na 90 % za barem oni sami.

Vítejte v Bassmentu

Bassment, jak se klub nyní nazývá, se postupně stává centrem nočního života v Olomouci. Každou středu až sobotu se návštěvníci mohou těšit na nezapomenutelné večery plné skvělé hudby z Dj pultu a vynikajících drinků. Za pěkného počasí je možné posedět na venkovní zahrádce. Menu Bassmentu zahrnuje kvalitní vína od dodavatele z Chile, čepované pivo, prosecco, drinky i tapas. Pro ty, kteří hledají příjemné prostředí k posezení, Bassment nabízí venkovní zahrádku, vnitřní zahradu a taneční parket před Dj pultem.

Jednou z hlavních předností nově zrekonstruovaného Bassmentu je jeho flexibilita jako prostor pro různé typy akcí. Hledáte-li místo k pronájmu v centru Olomouce, ať už na

- svatbu,

- firemní večírek,

- teambuilding

- nebo soukromou akci,

Bassment nabízí řešení na míru. Moderní design a všestranné prostory zajišťují, že každá akce zde bude nezapomenutelná. Prostor s kapacitou posezení až pro 80 lidí je vybaven tanečním parketem s kvalitní zvukovou a světelnou technikou, projektorem a plátnem, šatnou, barem i místem pro umístění cateringu. Celková kapacita prostoru je až pro 150 lidí.

Více o pronájmu prostor v Bassment Olomouc

Zrovna v měsíci červen se v Bassmentu koná hned pár událostí, jako Mums night out! nebo 31. 5. All styles night. Tak se za námi stavte od středy do soboty od 17 hodin na ulici Kateřinská (Tržnice) za Dolním náměstím a mrkněte na web Bassment Olomouc!