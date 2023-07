Už jste slyšeli o jednom z nejvíce vyhlášených parašutistických středisek na světě? Pokud zmíníme Klatovy, každý parašutista na světě už ví.

Pink Aviation s.r.o. se pyšní širokou škálou aktivit na letišti v Klatovech, které rozproudí krev v žilách nejen parašutistům, ale také divákům. Foto: Pink Aviation s.r.o. | Foto: Pink Aviation s.r.o.

Pink Aviation s.r.o., přední společnost v oblasti sportovních seskoků a leteckých zážitků, přináší do města nezapomenutelné parašutistické zážitky pro všechny milovníky adrenalinu a svobody ve vzduchu. Skydive Pink Klatovy je jednou z nejvyhlášenějších tzv. dropzón na světě a těší se mezinárodnímu věhlasu. Diváci a milovníci vzdušných sportů jsou kdykoliv zváni.

Pink Aviation s.r.o. se pyšní širokou škálou aktivit na letišti v Klatovech, které rozproudí krev v žilách nejen parašutistům, ale také divákům. V příštích týdnech se chystají nezapomenutelné události, které zviditelní neuvěřitelné dovednosti a odvahu parašutistů z celého světa.

Sezónu rozjede hned prestižní závod, a to ve dnech 21.-23. července 2023 – světový pohár v přesnosti přistání bude hostit klatovské letiště Josefa Hubáčka ve spolupráci s Aeroklubem Plzeň-Bory. Toto prestižní sportovní klání přiláká špičkové parašutisty z celého světa, kteří budou soutěžit o nejpřesnější přistání na cílovou plochu. Každý z parašutistů se snaží trefit se patou na cíl o průměru pouhých dvou centimetrů! Lákavá kombinace dovedností a adrenalinu zaručuje napínavé závody plné vzrušení. Všichni diváci jsou srdečně zváni, na letišti bude k dispozici i výborné občerstvení, hřiště pro děti a další zábava. Přijďte se podívat na světovou elitu v přesnosti přistání, k vidění budou také armádní týmy, které jinak nemáme šanci na civilních závodech vidět.

Běžný denní provoz Pink Aviation s.r.o. ve dnech 28.7.-20.8.2023 na klatovském letišti nabízí možnost vyzkoušet si tandemový seskok i bez předchozí domluvy. To stejné platí i pro vyhlídkové fotolety a plavby balonem. V rámci parašutistického provozu budou k vidění mnohé zajímavé seskoky a akce, jako skupinové seskoky parašutistů, kteří za volného pádu vytvářejí svými těly obrazce, nácvik na světový rekord v pozici head-down, dále například Czech MADe boogie – největší česká akce, která sdružuje parašutisty, kteří se věnují tzv. stylu free-fly – tedy volnému létání ve vysoké rychlosti ve volném pádu. Na konci provozu přivítáme také wingsuity – tedy létací kombinézy, které jsou schopny nositelům let ve volném pádu prodloužit až o minutu. Těšíme se na všechny diváky, kteří se zajdou podívat na letiště a pokochají se s námi na rychlá přistání padáků nebo na nezapomenutelnou podívanou, kterou slibuje otvírání padáků větší skupiny parašutistů.

Do kalendáře si zapište také datum 10.-13.8.2023. Světoznámá soutěž Pink Canopy Piloting Open 2023 představuje vrchol parašutistického sportu. Tato fascinující akce zahrnuje hned čtyři národní mistrovství (České republiky, Spojeného království, Německa a Rakouska) v pilotáži padáků a vysokorychlostním přistání, někdy s efektním dotekem vodní hladiny uměle vytvořeného “pondu”, tedy rybníčku pro přistání. Piloti soutěží hned v několika disciplínách, jako je let na vzdálenost, přesnost, rychlost a také “freestyle”, když předvádějí při přistání na vodní hladině různé figury. Naše soutěž je co do počtu závodníků patrně nejlépe obsazenou soutěží na světě a mnozí z účastníků ji tak vnímají jako neoficiální mistrovství světa. Těšíme se na všechny, kteří se přijdou na tuto adrenalinovou show podívat a podpoří naše závodníky a zejména české parašutisty v silné mezinárodní konkurenci. Nutno ale říci, že letos alespoň dle přihlášek bude mít česká základna silné zastoupení a v internacionální soutěži se neztratí.

Srdečně Vás zveme na naše letní akce na klatovském letišti Josefa Hubáčka, v případě zájmu naleznete více informací a konkrétní datumy na webové stránce www.pinkskyvan.cz, kde mimo jiné naleznete i výše zmíněné zážitky jako tandemové seskoky, vyhlídkové fotolety a plavby balonem.

Mgr. Jana Spěváčková za tým Pink Aviation s.r.o.