Řetězec Super zoo otevřel svou první východočeskou hybridní prodejnu, ve které si mohou zákazníci nakoupit během běžné otevírací doby, ale i mimo ni. Pardubická prodejna na Fáblovce nabízí rozšíření služeb zákazníkům a jejich mazlíčkům. Zákazníci si tak nově budou moci pořídit krmivo, pelíšky, hračky, kosmetiku a další potřeby klidně i v noci.

Patrik Medlik (Plaček Group), Jan Kubíček (ČSOB), Luboš Rejchrt (provozní ředitel Plaček Group), Tomáš Večerek (Mastercard), Peter Kováč (Super zoo) | Foto: Zadavatel

Super zoo zavádí koncept 24/7 zejména z důvodu dostupnosti, zkvalitňování nabízených služeb a přibližování se zákazníkům. „Kladné reakce zákazníků nás motivují k zavedení tohoto obchodního modelu ve větších městech. V roce 2024 plánujeme tento koncept rozšířit i do dalších měst,“ uvedl provozní ředitel Super zoo Luboš Rejchrt. Nepřetržitý provoz otevírá možnost nákupu těm, kteří si obtížněji hledají během dne čas svým mazlíčkům nakoupit.

Super zoo si získala důvěru a loajalitu zákazníků prostřednictvím svého jedinečného přístupu k poskytování kvalitních produktů pro domácí mazlíčky. Prodej výbavy a krmiv 24/7 se řadí mezi další inovace, které Super zoo nabízí.

Prodejna na Fáblovce je nyní k dispozici nonstop.Zdroj: Zadavatel

Vstup s doprovodem nebo bez?

Do pardubické prodejny mohou zákazníci vstoupit pouze s nainstalovanou vstupní aplikací a bankovní identitou. Pro vstup si mohou zvolit mezi mobilní aplikací Contio nebo DoKapsy od ČSOB. Bez chytrého mobilu tak není vstup do prodejny v bezobslužném režimu možný. Novinkou je také možnost vstupu s doprovodem, a to i čtyřnohým. Každý zákazník má možnost mít s sebou jako doprovod jednu osobu, ovšem nese za ni zodpovědnost. Celkový počet zákazníků není v bezobslužném režimu omezen. V jednu chvíli se tak na prodejně může pohybovat více osob. Z důvodu zabezpečení a jednoznačné identifikace nakupujícího je prodejna nepřetržitě monitorována kamerovým systémem. Mimo jiné je řetězec také připraven na případ, kdy by zákazníkovi došla baterie v telefonu. Z tohoto důvodu je u samoobslužného kiosku umístěna nabíjecí stanice.

Široká nabídka sortimentu

Chovatelství domácích mazlíčků je v České republice poměrně populární. 75 % Čechů má nějakého mazlíčka a jen za krmivo utratí Češi 9,75 miliard korun ročně. Řetězec Super zoo reaguje na vyšší poptávku po chovatelských potřebách pro psy a kočky a nově nabízí v pardubické prodejně na Fáblovce rozšířenou nabídku sortimentu právě pro tyto dvě kategorie. Zákaznici si mohou nakoupit také potřeby pro drobné savce, akvarijní či terarijní zvířata. V bezobslužném režimu si tak zákazník může nakoupit téměř vše. Výjimku tvoří živá zvířata, která jsou mimo běžnou otevírací dobu, kdy není k dispozici personál, schována za bezpečnostní neprůhlednou roletou.

