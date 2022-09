Pardubice se na začátku září opět staly městem dopravy. Již po jedenácté se zde uskutečnila Dopravní konference a 21. ročník Silničního veletrhu.

Foto: zadavatel

Pardubice se na začátku září opět staly městem dopravy. Již po jedenácté se zde uskutečnila Dopravní konference, v rámci které vystoupila řada odborných řečníků ze všech typů dopravy, aby zhodnotili a prodiskutovali dění v regionální i celostátní dopravě.

V Kongresovém centru Paláce Pardubice dostaly ve čtvrtek 8. září v rámci odpoledního programu prostor k prezentaci a diskuzi české špičky v oboru dopravy napříč jejími druhy.

Zdroj: zadavatel

Na pódiu se tak objevili například generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica, první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš a další.

Stěžejními tématy konference byly rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie Ministerstva dopravy, Dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích.

„Konferenci hodnotím pozitivně hlavně z důvodu, že je to konference zabývající se všemi módy dopravy. V Pardubickém kraji a ve východních Čechách obecně se staví železnice, dálnice i silnice a já sem jezdím velmi rád. Tato konference má velký přínos pro to, aby stavby zde pokračovaly, protože Pardubický kraj, stejně jako celá Česká republika, si nové a moderní stavby zaslouží,” chválil konferenci generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Zdroj: zadavatel

Stejně tak přínos této akce vnímá i ředitel Státního fondu dopraví infrastruktury Zbyněk Hořelica: „Je to unikátní konference, která letos začala svoji druhou dekádu. Má smysl, protože z těchto diskuzí s odborníky z dopravy často vzejde mnoho užitečného.”

Na čtvrteční konferenci navazuje o den později 21. Silniční veletrh, který se uskuteční v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje a k vidění bude přes sedm desítek vystavovatelů.

Silniční veletrh v Pardubicích: kombinace minulosti i budoucnosti

Pátek 9. září 2022 patři v Pardubicích 21. ročníku Silničního veletrhu. V prostorách Správy a údržby silnic Pardubického kraje odprezentovalo svoji práci a stroje na sedm desítek vystavovatelů, návštěvníci mohli vidět historické i moderní stroje a být u vyvrcholení další části projektu Tatra do škol.

Zdroj: zadavatel

Již od časných dopoledních hodin se v pardubických Doubravicích scházela odborná veřejnost. Proběhl totiž již 21. ročník venkovní prezentační výstavy v oboru silničního hospodářství a stavitelství. Veletrh byl určen pro firmy z oblasti silničního hospodářství výrobce a prodejce silniční techniky, stavebních materiálů, dodavatele měst a obcí, SÚS a ŘSD prodejce nákladních automobilů, stavebních strojů, technologických zařízení a jejich příslušenství dodavatele dopravního značení, osvětlení a komunální techniky dodavatele stavebních prací.

Zdroj: zadavatel

A co přesně bylo v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje tentokrát k vidění? „Veletrh je složen ze tří oblastí - minulost, současnost a budoucnost. K vidění bylo několik historických vozidel TATRA, přes sedmdesát vystavovatelů, kteří prezentují svoje materiály, služby, technologie a nové výrobky z hlediska stavby i strojního vybavení. Co se týče budoucnosti, je to o recyklaci a odpadovém hospodářství,” prozradil ředitel SÚS PK Miroslav Němec.

Zdroj: zadavatel

Za slunečného počasu viděli v praxi návštěvníci veletrhu, kromě stánků jednotlivých vystavovatelů, přípravu betonu vydrcovacími nůžkami k následné ekologické likvidaci betonového recyklátu, dále také likvidaci autovraku či ukázky dalších pracovních strojů.

Součástí veletrhu bylo také slavnostní předání nového vozu z projektu Tatra do škol, v rámci kterého dostal SÚS PK do svého provozu nový vůz Tatra Fénix postavený studenty Střední školy automobilní v Holicích, kteří v rámci své výuky sestavili z dodaných náhradních díků celý kamion. „Je to úžasný projekt a jsem moc rád, že zde mohu být při finálním předání. Do budoucna máme velké plány a věřím, že se nám je podaří zrealizovat,” prozradil k projektu Tatra do škol radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel.

Zdroj: zadavatel

Právě ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec zhodnotil veletrh organizačně a návštěvnicky velmi úspěšný. „Přežívají pouze užitečné věci, takže pokud návštěvníci vyhodnotí, že je to věc vhodná opakovaně ke zhlédnutí, tak má svoji životnost,” prozradil recept k “ dlouhověkosti” pardubického silničního veletrhu, který letos napsal své jednadvacáté pokračování, Miroslav Němec.