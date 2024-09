Ve čtvrtek 5. září odstartoval v Pardubicích již 13. ročník Dopravní konference!

Neoblíbená třináctka však přinesla návštěvníkům i organizátorům štěstí. Akce si udržela vysokou odbornou úroveň a do Kongresového centra Paláce Pardubice dorazily stovky hostů, mezi kterými nechyběli projektanti a další odborníci, ředitelé významných firem i zástupci samospráv. Těšit se mohli na bohatý program plný informací k plánům i inovacím v dopravním stavitelství.

K hostům Dopravní konference promluvil například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ten ve svém příspěvku rekapituloval snahu krajské samosprávy v oblasti rekonstrukce silnic a připomenul, že poslední dva roky byly z hlediska investic do oprav rekordními. „Loni jsme do oprav našich přetížených silnic II. a III. třídy dali téměř tři miliardy korun s daní a letos je částka podobná. Za dva roky tedy téměř šest miliard. To je cifra, kterou by dohromady dávaly horkotěžko větší a bohatší kraje. Daří se nám využívat evropské i státní dotace a doufám, že pokud se vládě podaří narovnat nespravedlivé rozpočtové určení daní, tak budeme mít v příštích letech krajská samospráva i dostatek vlastních zdrojů na nutné opravy. Za klíčové investice pro letošní rok považuji dokončení obchvatů Rokytna, Dašic a zahájení rekonstrukce Wonkova mostu. Jen na tyto tři důležité projekty dáme přes miliardu korun. To naprosto jasně ukazuje, kde máme priority,“ zhodnotil hejtman Martin Netolický letošní stavební sezónu.

Na úvodní proslovy, s nimiž vystoupili i senátor Michal Kortyš, senátorka Miluše Horská, náměstek pardubického primátora Jan Hrabal, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) Zdeněk Vašák, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice Radim Loukota a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Libor Švadlenka navázaly odborné prezentace. V nich se mohli účastníci konference podrobně seznámit s aktuálními i plánovanými projekty, důraz letos organizátoři Dopravní konference kladli zejména na silnice a železnici.

Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve svém příspěvku připomněl, že jím řízená organizace v současnosti staví téměř 300 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. „Jen letos plánujeme zahájit výstavbu 162 kilometrů dálnice a zprovoznit přes 100 kilometrů po celé České republice. Správa Pardubice má v letošním roce rozpočet na investiční akce téměř sedm miliard korun,“ sdělil ředitel s tím, že mezi nejvýznamnější projekty v našem regionu patří výstavba 32 kilometrů úseků dálnice D35, ale například i severovýchodní obchvat Pardubic.

Masivní investice se netýkají pouze silniční sítě, ale i železnice. Podrobně o tom hovořil Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic. „Moc bych přál, aby se trend investic udržel ve všech druzích dopravy, protože se díky tomu začínáme rychle přibližovat západní Evropě. V Pardubickém kraji máme aktuálně osm staveb v realizaci za 16 miliard korun, dalších 27 je v přípravě na další roky. Zde se jedná o 158 miliard, což je obrovské číslo. Jen modernizace uzlu Česká Třebová a stavba tunelu mezi Chocní a Ústím nad Orlicí dají dohromady přes 80 miliard,“ uvedl Jiří Svoboda s tím, že řada významných projektů se letos dokončila, například modernizace dopravního uzlu Pardubice či vybudování zastávky Pardubice – centrum, na jejíž vznik přispěla i krajská samospráva.

Pardubický kraj nechce jenom opravovat, ale testuje i nové metody a inovace

V prezentaci o dopravní situaci v Pardubickém kraji čekala na odborníky řada zajímavých informací. Kromě výčtu aktuálních i plánovaných projektů se totiž mohli dozvědět hned o dvou novinkách, v nichž krajská samospráva patří mezi průkopníky v České republice. „Jedná se o výstavbu dřevobetonového mostu v Dolní Čermné. Letos projektujeme a příští rok po letech příprav konečně stavíme. Jedná se o jeden z pilotních projektů u nás. Tento druh konstrukce by měl být rychlejší na instalaci a ekologičtější při zachování délky životnosti i nosnosti. Velice se těším, až tuto technologii v praxi ověříme. Druhou inovací je zavedení poptávkové dopravy. Na Svitavsku máme zkušební období projektu#ZkusBus. Je to doplněk ke klasickým autobusům, naše dodávka jezdí z obcí do centra Svitav a zase zpět. Přivoláte ji přes appku v chytrém mobilu. Vždy víte dopředu, kolik cesta stojí, a navíc si můžete i vybrat místo, kde vystoupíte. Nemusíte běhat na zastávku,#ZkusBus pro vás přijede poblíž vašeho domu. Jsem velice zvědavý na celková data z pilotu, protože jsme vůbec prvním krajem v republice, který to zkouší,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

O tématu dřevobetonových mostů a využití průmyslového dřeva v dopravních stavbách se mohli účastníci konference dozvědět více v samostatné prezentaci Ondřeje Perháče z NEMA Construction, jehož společnost se této problematice podrobně věnuje.

Podrobná diskuze k rekonstrukci Wonkova mostu

A u mostů se v příspěvcích týkajících se Pardubického kraje zůstalo i nadále. Jednou z nejdůležitějších staveb letošní sezóny je totiž rekonstrukce Wonkova mostu v Pardubicích. Tomuto tématu se v samostatné prezentaci podrobně věnoval projektant a autor návrhu probíhající opravy Jan Bursa z kanceláře MDS Projekt. Podle ředitele SÚS Pk Zdeňka Vašáka bylo při přípravě investice klíčovým požadavkem, aby byla zachována průjezdnost této důležité dopravní tepny přes Labe. „Jedná se o technologicky náročnou rekonstrukci, při které se mění lana volného předpětí. Jelikož jsme si nemohli dovolit ještě více zkomplikovat dopravu v krajském městě, vše jsme pečlivě koordinovali a plánovali tak, aby vždy byly průjezdné dva pruhy – jeden v každém směru. Tato stavební sezona je pro nás ale výzvou nejenom kvůli Wonkově mostu. Otevřeli jsme dva nové dálniční přivaděče a celkem letos děláme na 100 projektech za téměř dvě miliardy korun. Dalších 80 projektů je v přípravě,“ prohlásil Zděněk Vašák.

Silniční veletrh lákal na vodíkovou tatrovku

V pátek 6. září se následně v areálu SÚS Pk v Doubravicích uskutečnil již 23. ročník Silničního veletrhu. Oblíbená akce určená pro odborníky na dopravu a výstavbu infrastruktury přilákala stovky návštěvníků, mezi hlavní lákadla patřila tradiční výstava techniky.

Velký zájem byl například o novou tatrovku na vodíkový pohon. Jednodenní výstava je určená pro firmy z oblasti silničního hospodářství, výrobce a prodejce techniky, stavebních materiálů, dodavatele, ale i města a obce. „Mám velkou radost z toho, že k nám do Doubravic dorazily nejenom stovky dospělých návštěvníků, ale i studenti středních škol, kteří se tu mohli podívat na nabídku jednotlivých firem i přehlídku moderních strojů, se kterými budou jednoho dne pracovat. Pro nás jako organizaci je veletrh skvělou příležitostí se sejít s našimi obchodními partnery a společně probrat novinky a změny na trhu v oblasti silničního hospodářství. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 60 vystavovatelů a dorazilo zhruba 800 hostů, což je velice dobré číslo. Těším se na příští ročník a pokusíme se opět vymyslet program, který k nám přiláká lidi různých profesí i věku,“ řekl ředitel SÚS Pk Zdeněk Vašák s tím, že jeho ze všech vystavovaných strojů nejvíce oslovil mimo vodíkovou tatrovku nákladní automobil Scania na elektrický pohon. „Na jedno nabití má dojezd 300 kilometrů a rovnou z veletrhu zamířil vůz do Brna, kde si ho převzali kolegové z tamní správy a údržby silnic,“ dodal Zdeněk Vašák.

Vodík, budoucnost dopravy?

Mezi nejfotografovanější techniku letošního Silničního veletrhu bezesporu patřila tatrovka na vodíkový pohon. Ostatně o tomto druhu pohonu byla díky spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na programu i více než hodinová diskuze. Debata se točila nejenom o konkrétním využití a benefitech vodíkových pohonů, ale i o evropském projektu GH2M (celým názvem Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions), jehož cílem zrychlit zavádění vodíkových technologií a infrastruktury.