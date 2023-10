Vzdělávací centrum Sféra v Automatických mlýnech není jen architektonicky zajímavou budovou, ale také místem plným špičkového vybavení a kvalifikovaných lektorů. Od 16. října 2023 zde začíná nová nabídka vzdělávacích kroužků pro děti a kurzů pro dospělé. Do Pardubic přináší také koncept Otevřených dílen, které slibují mezigenerační tvůrčí prostor pro kreativce, rodiče, teenagery i seniory.

Foto: Statutární město Pardubice

Pardubická Sféra společně s dalšími institucemi v areálu Automatických mlýnů se na konci září otevřela světu a od té doby zde probíhá intenzivní činnost. Dopoledne se sem sjíždějí školáci s učiteli, aby se zapojili do výuky, zatímco odpoledne je věnováno kroužkům pro děti i dospělým. Tyto kroužky mají nejen vzdělávací, ale i objevitelský a zábavný charakter a výuka probíhá pod dohledem zkušených a kvalifikovaných lektorů za využití špičkového vybavení.

Kroužky pro děti

Největší zájem je o kurzy zabývající se grafikou. Zahrnuje například aktivity v oblasti digitální ilustrace, tvůrčí herny grafiky a základy 3D tisku. K dispozici je rovněž grafická dílna pro děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami, což je unikátní příležitost pro podporu jejich tvůrčího potenciálu.

Dalším fascinujícím zážitkem je přírodopisná laboratoř, kde si děti mohou pod mikroskopy prohlížet živočišnou a rostlinnou říši nebo využít virtuální realitu k průzkumu lidského těla. Laboratoře fyziky a chemie nabízejí pokusy a experimenty, včetně světélkujících krystalů a termokamery v akci.

Zajímavou novinkou na trhu je také textilní dílna, což je aktivita, která dlouho chyběla v českých městech. Kroužky vede garantka Hana Krauseová se svým týmem. Má za sebou studium textilního designu a dlouholetou spolupráci s českými výrobci textilu. Její kreativita spojuje technologie, střihy, barvy a grafické tisky, což dává studentům možnost objevit své vlastní nápady. Zájemci mohou vybírat z kurzů pod netypickými názvy jako Tkaný svět, Zašívárna nebo Patchwork.

Kroužky pro děti se konají denně od 14:00 do 18:00 a jsou určeny převážně pro věkovou skupinu od 7 do 18 let. Po těchto kroužcích následují kurzy pro dospělé. V budově Sféry tedy proběhne kolem 18 hodiny jakási generační proměna.

Zdroj: Statutární město Pardubice

Kurzy pro dospělé

Dospělí mohou ve Sféře navštěvovat vědecko-popularizační přednášky, podvečerní kurzy nebo otevřené dílny. Podzimní přednášky jsou věnovány tématu anatomie mozku s neurochirurgem Pavlem Póczošem nebo anatomii lidského úsudku a kritickému myšlení od forenzní genetičky Haliny Šimkové. „V posledních dnech spouštíme i přednášky věnované farmacii s doktorkou farmacie Lenkou Applovou. Povídat si budeme o tom, na co v lékárně není čas. Jak se v lécích vyznat, jaký je rozdíl mezi sirupy a tabletami, jaké léky pro děti nebo při chronických onemocněních“, dodává Anna Levinská, zodpovědná za rozvoj publika.

Otevřené dílny

Inovativní koncept Sféry umožňuje lidem přijít také do tzv. Otevřených dílen zaměřených na textil, grafiku, kov a dřevo v době, kdy jsou tyto dílny dostupné. Zde mohou vytvářet své vlastní projekty za použití vybavení Sféry a pod vedením zkušených lektorů. Otevřené dílny textilu a grafiky již běží od poloviny října, zatímco dílny kovu a dřeva budou dostupné od listopadu po dokončení stavebních úprav.

„Těší nás, že jsme schopni tuto možnost nabídnout veřejnosti. Ne každý má doma vybavení a prostor, kde si například vyrobit dřevěné poličky, ušít tričko, z kovu vyrobit prsten nebo si vyzkoušet práci se svářečským simulátorem. Někteří cítí, že nám v životě chybí tvůrčí činnost nebo že se potřebujeme vrátit k dětskému snu“, dodává ředitel David Koppitz.

Zdroj: Statutární město Pardubice

Co nejblíže praxi

Ambiciózním cílem Sféry je stát se centrem vzdělávání a kreativity, které aktivně spolupracuje s technologickými firmami, jež do tohoto prostoru vnášejí inspiraci a aktuální trendy. V posledních dnech zde vznikl také AI EduLab @ Sfera, multioborové centrum pro aplikaci umělé inteligence ve vzdělávání.

Webové stránky, sociální sítě

Sférické otevřené dílny, kurzy a kroužky nabízejí inspiraci a možnost rozvoje nejen pro místní obyvatele, ale i pro všechny zájemce z celého regionu. Poprvé zde proběhne příměstský tábor během podzimních prázdnin nebo Halloweenská neděle. Aktuální informace najdete na webových stránkách www.sferapardubice.eu a na Facebooku a Instagramu SFERA_Pardubice.